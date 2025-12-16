De crypto crash zet door en Ripple zakt opnieuw weg. De XRP koers staat rond $1,88 en laat weinig kracht zien. Kopers blijven afwachtend. Verkopers hebben de regie. Wat gaat Ripple doen als deze daling vandaag doorzet?

Crypto crash houdt druk op de markt

De bredere markt staat diep in het rood. Bitcoin verliest terrein en altcoins volgen direct. XRP vormt geen uitzondering. Elke poging tot herstel wordt snel verkocht. Dat zie je duidelijk terug op de grafiek. Lagere toppen volgen elkaar op. Dat is typisch gedrag in een aanhoudende crypto crash.

Het sentiment helpt ook niet mee. De Fear & Greed Index staat nog neutraal, maar zit tegen de angstzone aan. Dat betekent dat veel traders liever risico afbouwen dan instappen. In zulke fases is een scherpe bounce zeldzaam. Meestal zakt de koers verder, stap voor stap. Lees ook ons artikel over een crypto analist die aangeeft dat meme coins een comeback zullen maken in 2026.

XRP koers onder oude steun is geen goed teken

Een belangrijk punt op de grafiek ligt rond $1,99. Dat niveau fungeerde eerder als steun. Inmiddels staat XRP daaronder. Dat verandert de rol van dit niveau. Wat eerst een vloer was, wordt nu een plafond.

Zolang de Ripple koers onder die zone blijft, ligt verdere druk voor de hand. Kopers laten zich niet overtuigen. Verkopers krijgen juist vertrouwen. Dit maakt de markt kwetsbaar voor een volgende tik omlaag.

Ripple daalt terwijl indicatoren zwak blijven

De RSI staat laag, rond de 24. Dat wijst op een ‘oversold’ situatie. Toch betekent dat niet automatisch een omkeer. In dalende markten kan de RSI lang laag blijven. Zeker als het sentiment negatief blijft.

Ook de MACD geeft geen positief signaal. De lijnen staan onder nul en laten nog geen duidelijke draai zien. Dat betekent dat de trend nog steeds neerwaarts is. In dit scenario is het logisch dat Ripple daalt, zelfs als dat voor veel traders overdreven voelt.

Wat gaat Ripple doen bij de volgende steun?

Alles draait nu om de volgende steunzones. Die liggen onder de huidige koers en zijn op de grafiek duidelijk zichtbaar. Als kopers daar stevig instappen, kan de koers stabiliseren. Dat zou ruimte geven voor een korte opleving.

Blijft die koopdruk uit, dan wordt het lastig. Dan schuift XRP eenvoudig door naar een lager niveau. In een zwakke markt gebeurt dat vaak sneller dan je verwacht. Wat Ripple gaat doen, hangt dus volledig af van het gedrag rond de steun op $1,81. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Het Ripple nieuws botst met de XRP koers

Opvallend is dat er ook positief Ripple nieuws rondgaat. Volgens data stroomt er al twintig dagen op rij geld in XRP ETF’s. Dat wijst op interesse van grotere partijen. Normaal gesproken is dat een steun in de rug.

$XRP ETF inflows going crazy! Smart money has been buying for 20 days straight. pic.twitter.com/K0368Tsu5k — Crypto Rover (@cryptorover) December 15, 2025

Toch zie je dat nog niet terug in de XRP koers. Dat verschil komt vaker voor. ETF instroom werkt vaak langzaam. De grafiek reageert eerst op sentiment en technische niveaus. Pas later zie je fundamentele factoren terug in de koers. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins die binnenkort gelanceerd worden.

Alles voor de XRP koers draait om kopers of verkoopdruk

De situatie is duidelijk. De crypto crash blijft de markt domineren en XRP beweegt mee omlaag. Zolang de Ripple koers onder belangrijke niveaus blijft, is voorzichtigheid logisch. Een bounce kan, maar pas als kopers zich echt laten zien.

De diepte van de daling hangt af van of kopers instappen op cruciale steunzones, of blijft de verkoopdruk de overhand houden? Dat antwoord bepaalt hoe deze dag voor XRP eindigt.

Nieuwe altcoin met snelgroeiende community

Nu het sentiment op de markt nog neutraal is en we de komende dagen gaan zien of kopers weer volume terugbrengen naar XRP, zijn investeerders op zoek naar nieuwe altcoins die de komende tijd kunnen groeien. Een interessante keuze is het laatste lid van de Dogecoin familie dat een snelgroeiende community heeft.

Maxi Doge ($MAXI) is het “bro gym” neefje van Dogecoin en zit vol met testosteron, pre-workout, Red Bull en 1000x leverage. Het is voor degenen die de eerste rally’s van DOGE, WIF en SHIB hebben gemist. Vroege investeerders hebben samen al meer dan 10,5 miljard $MAXI tokens vastgezet in het stakingsysteem tegen het hoge jaarlijkse rendement van 71%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.

Nu naar de Maxi Doge presale