BlackRock hield deze week voor het eerst een board meeting in Abu Dhabi. Larry Fink zat aan tafel met hoge leden van de UAE-royalty. Dat gebeurde in een periode waarin de regio zich sterker wil profileren als financieel innovatiecentrum. Een Ripple executive reageerde meteen omdat deze meeting verder gaat dan een symbolisch bezoek.

Abu Dhabi wil een vaste rol spelen in de wereld van digitale assets, kunstmatige intelligentie en grote infrastructuurprojecten. BlackRock werkt al samen met Sheikh Tahnoon voor AI datacenters. Deze datacenters draaien op zware compute capaciteit en trekken kapitaal en technologiebedrijven aan.

De timing is opvallend omdat de crypto markt steeds meer institutionele producten ziet verschijnen en grote fondsen zoeken naar stabiele partners in blockchain. De Ripple koers reageert vaak sterk op nieuws dat te maken heeft met grote instellingen. Nu wordt steeds duidelijker dat het Midden-Oosten een cruciale rol wil spelen bij de volgende fase van wereldwijde financiële integratie.

Ripple breidt uit richting de regio – Wat gaat Ripple doen?

Ripple maakt al langer stappen richting de Golfregio. De overname van Hidden Road ter waarde van $1.25B gaf het bedrijf toegang tot nieuwe financiële routes. Hidden Road opent nu een kantoor in Abu Dhabi. Volgens insiders sluit een lid van de koninklijke familie mogelijk aan bij het bestuur.

Dat versterkt de positie van Ripple in een markt die steeds meer kijkt naar blockchain oplossingen voor internationale betalingen. Ripple heeft inmiddels meer dan 300 partners in de regio en werkt met banken die een dominante rol hebben in grensoverschrijdende transacties. Het Swell evenement vond eerder al plaats in Dubai.

Ripple staat op het punt om in maart 2025 een DFSA licentie te krijgen. Dat maakt zakelijke deals eenvoudiger en geeft toegang tot een bredere klantenbasis. Steeds meer landen in het Midden-Oosten willen een hub worden voor digitale assets. Ripple staat centraal in die strategie omdat het een duidelijk product heeft dat in veel banken past.

Strategische timing rond ETFs en regelgeving

De timing van deze ontwikkeling valt samen met een belangrijke week voor XRP. Er zijn nieuwe ETF-producten aangekondigd voor grote altcoins. Daarnaast loopt de ISO 20022 standaard tegen haar harde deadline aan. Deze standaard is belangrijk voor banken die internationale betalingen willen moderniseren. Ripple werkt al jaren met deze structuur.

De combinatie van regelgeving, institutionele toegang en sterke deals met financiële instellingen kan de sector op langere termijn veranderen. Veel handelaren vragen zich af wat gaat Ripple doen in de komende maanden en of dit het startpunt is van een XRP rally. Grote spelers zoals BlackRock hebben invloed op het sentiment. De aanwezigheid in Abu Dhabi bevestigt de opvatting dat de regio zich wil richten op het investeren in digitale infrastructuur. Dit is in lijn met de strategie van Ripple om wereldwijd een positie te verwerven in realtime betalingsnetwerken.

Crypto nieuws: Midden-Oosten als dominante financiële hub

Het Midden-Oosten wil een leidende positie in fintech. Abu Dhabi werkt al langer aan een ecosysteem waar banken, investeerders en blockchain projecten samen kunnen bouwen. Ripple is daar een logische partner omdat het een netwerk heeft dat direct toepasbaar is in banken.

De Ripple koers is gevoelig voor dit soort geopolitieke verschuivingen. Ripple heeft al meer dan 300 partnerships en die groei versnelt in de regio. Veel banken zien blockchain niet meer als experiment, maar als nutsvoorziening die kosten verlaagt en snelheid verhoogt. De vraag blijft hoe snel deze overeenkomsten invloed uitoefenen op de marktwaarde van de XRP koers. Toch is duidelijk dat de fundamentele positie van Ripple sterker wordt door deze regionale focus.

Kan Ripple 10 dollar wordne?

Veel handelaren anticiperen op een mogelijke situatie waarin investeringen uit Abu Dhabi, de betrokkenheid van BlackRock en de introductie van nieuwe ETF’s XRP verder zullen versterken. De vraag of de Ripple 10 dollar kan worden, komt vaak terug in de analyses. Dat niveau vraagt om aanzienlijke instroom en helder institutioneel vertrouwen.

De recente stappen van Ripple in combinatie met de strategische meeting van BlackRock maken dit scenario minder onrealistisch dan een jaar geleden. De komende maanden zullen duidelijk maken hoeveel kapitaal richting digitale betalingsnetwerken beweegt. XRP heeft een voordeel omdat het al jaren in de bankensector zit en nu meer aandacht krijgt van grote fondsen. Als instroom vanuit het Midden-Oosten versnelt kan dat richting 2026 een grote impact hebben.

