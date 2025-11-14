Ripple investeert 4 miljard dollar in een ambitieuze uitbreiding richting Wall Street, maar toch blijft de XRP koers dalen. Terwijl Ripple bouwt aan een compleet financieel netwerk voor banken en bedrijven, reageert de markt vooralsnog met onzekerheid en aanhoudende verkoopdruk. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Ripple investeert $4 miljard in Wall Street

Ripple zet zijn grootste en meest gecoördineerde uitbreiding tot nu toe in richting traditionele financiën. Tijdens Swell 2025 schetsten leidinggevenden hoe ongeveer $4 miljard aan overnames de basis moet vormen voor één geïntegreerd platform voor trading, betalingen, custody en treasury-operaties op de XRP Ledger. Het doel: banken, brokers en bedrijven waarde laten afwikkelen onchain zonder dat ze hun bestaande, vertrouwde systemen hoeven los te laten.

Het initiatief volgt op een nieuwe kapitaalronde van $500 miljoen, de voorgenomen overname van prime broker Hidden Road voor $1,25 miljard, en een RLUSD-settlementpilot met Mastercard, WebBank en Gemini. Ripple wil hiermee duidelijk maken dat dit geen zijproject is, maar een serieuze poging om crypto-infrastructuur direct te koppelen aan het hart van het mondiale financiële systeem.

RLUSD als kern van Ripples nieuwe financiële infrastructuur

De overname van Hidden Road geeft Ripple een duidelijke basis om instellingen te laten handelen op spot- en derivatenmarkten via één centraal systeem voor krediet, clearing en het beheren van onderpand. Daarbij kan RLUSD of XRP worden gebruikt als onderpand waar dat mogelijk is, terwijl financiering soepel kan verschuiven tussen korte en langere looptijden zonder dat meerdere partijen daartussen hoeven te zitten.

Door deze structuur te koppelen aan GTreasury worden onchain betalingen direct zichtbaar in ERP- en TMS-systemen, zodat financiële teams transacties op de XRP Ledger net zo eenvoudig kunnen volgen als gewone kasstromen.

Ook bij zakelijke betalingen moet RLUSD de centrale rol spelen. Dankzij Rail kan de stablecoin door virtuele accounts en geautomatiseerde betaalstromen bewegen zonder grote aanpassingen aan maandafsluitingen. Bedrijven kunnen liquiditeit verschuiven tussen wallets, dochterondernemingen en valuta’s, terwijl hun bestaande goedkeuringsprocessen hetzelfde blijven. Metaco levert hierbij de beveiligde opslag, waarbij bedrijven duidelijk kunnen bepalen wie toegang heeft en hoe klantactiva gescheiden blijven.

De RLUSD-pilot met Mastercard en WebBank laat zien dat kaartbetalingen onchain kunnen worden afgehandeld zonder veranderingen aan bestaande regels of processen. Hiermee wil Ripple aantonen dat stablecoin-settlement eenvoudig kan aansluiten op de huidige financiële infrastructuur. Maar wat betekent dit allemaal voor de koersverwachting van XRP?

Wat gaat Ripple doen?

Ondanks dit positieve Ripple nieuws, is er momenteel een XRP crash gaande. Zo kleurde de token vandaag dieprood met een daling van 9%, waardoor de koers onder de $2,30 zakte op het moment van schrijven.

De technische indicatoren laten een neutraal tot bearish marktsentiment zien, met een Relative Strength Index (RSI) van 43,17. Deze waarde suggereert dat XRP verder kan consolideren of zelfs extra neerwaartse druk kan ervaren als het niet lukt om boven belangrijke weerstandsniveaus uit te breken.

De Bollinger Bands laten zien dat XRP binnen een smalle bandbreedte beweegt, wat wijst op twijfels en een gebrek aan duidelijke richting in de markt.

Toch laat het nieuws over de investering van $4 miljard zien dat Ripple op de lange termijn een sterke strategische stap zet. Voor langetermijnbeleggers kan dit daardoor juist een interessant moment zijn om een eventuele bijkoop te overwegen.

