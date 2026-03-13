De Amerikaanse beurswaakhonden SEC en CFTC hebben op 11 maart 2026 een zogeheten Memorandum of Understanding (MOU) getekend. Dit akkoord maakt een einde aan jarenlange onderlinge strijd over wie toezicht houdt op de crypto markt. Voor Ripple en de XRP koers kan dit grote gevolgen hebben.

MASSIVE news for the crypto market. 🇺🇸 The US SEC and CFTC have just signed an MOU to collaborate on crypto regulation and new digital asset products. For years, the biggest problem in crypto was: – the SEC claiming tokens are securities

– the CFTC claiming they’re commodities… pic.twitter.com/wxtP7sxGdr — Bull Theory (@BullTheoryio) March 12, 2026

Wat houdt het SEC en CFTC akkoord in?

Het MOU is een bindende afspraak tussen de twee toezichthouders. Beide partijen gaan samenwerken op het gebied van regelgeving, handhaving en gegevensdeling. SEC voorzitter Paul Atkins noemde het akkoord het einde van decennialange machtsstrijd die innovatie remde.

Belangrijk: Bitcoin en Ethereum worden onder dit akkoord officieel als grondstoffen geclassificeerd. Dat plaatst ze onder CFTC toezicht. Voor tokens die als effecten worden gezien, zoals bepaalde ICO’s, blijft de SEC verantwoordelijk. Er is ook een Joint Harmonization Initiative gelanceerd om regels voor crypto exchanges en tussenpartijen te stroomlijnen.

Ripple nieuws: wat betekent dit voor XRP?

De duidelijkere regels zijn goed nieuws voor Ripple. Het bedrijf vocht jarenlang tegen de SEC over de status van XRP. Die zaak werd in 2025 geschikt. Nu het regelgevend landschap opklaart, wordt de weg vrij voor meer institutioneel kapitaal.

Goldman Sachs bezit inmiddels $153,8 miljoen aan XRP ETF posities. De totale instroom in XRP ETF’s bedraagt meer dan $1,4 miljard. Wie wil weten welke crypto gaat stijgen door dit soort ontwikkelingen, moet deze cijfers in de gaten houden.

Daarnaast breidt Ripple haar ecosysteem uit met de RLUSD stablecoin en een aanvraag voor een bankvergunning in de VS. Dit versterkt het vertrouwen bij grote financiële instellingen.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

XRP koers vandaag en vooruitzichten voor 2026

Ondanks het positieve Ripple nieuws staat de XRP koers vandaag rond de $1,40. De bredere crypto markt kampt met een Fear & Greed Index van 15, wat wijst op extreme angst. Toch zien analisten kansen:

Standard Chartered voorspelt een XRP koers tot $8 eind 2026 bij aanhoudende ETF instroom

De technische weerstand ligt op $1,60. Een doorbraak kan de weg openen richting $2,00

De Ripple stablecoin RLUSD heeft inmiddels meer dan $1,3 miljard in omloop

Het is belangrijk om risico’s mee te wegen. De markt is volatiel en voorspellingen bieden geen garanties. Wie zelf onderzoek wil doen kan een XRP verwachting raadplegen voor meer analyse.

Wat gaat Ripple doen na het crypto akkoord?

Het SEC CFTC akkoord is een keerpunt voor de crypto markt in de VS. Voor het eerst is er een gezamenlijk kader waarbinnen digitale activa gereguleerd worden. Dit crypto nieuws verlaagt de onzekerheid die grote beleggers jarenlang aan de zijlijn hield.

De komende maanden wordt het cruciaal of de CLARITY Act door de Senaat komt. Die wet zou het regelgevend kader permanent maken. Tot die tijd fungeert het MOU als brug. Voor de XRP koers hangt veel af van de ETF instroom, de groei van RLUSD en het succes van Ripple bij het omzetten van bankpartnerschappen in daadwerkelijk XRP gebruik.