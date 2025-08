De Ripple koers (XRP) is met 5% gedaald in de afgelopen week en beweegt nu rond de $2,94, vlak boven een cruciaal steunniveau. Na een indrukwekkende run eerder dit jaar richting een piek van $3,84, lijkt het momentum voor XRP af te nemen. Traders en analisten vragen zich dan ook massaal af: is dit slechts een gezonde correctie, of het begin van een diepere terugval?

Na een korte consolidatiefase tussen $3,20 en $3,60 zakte de Ripple koers vorige week in. De daling werd versneld door verkoopdruk op grote exchanges als Binance en Bybit. Daarnaast liet ook Upbit tekenen van verzwakking zien. Upbit is goed voor een aanzienlijk deel van het wereldwijde XRP volume, waardoor het de koers hard raakte.

Het huidige steunniveau rond $2,90 is van groot belang. Dit gebied fungeerde in juli al als bodem na een eerdere correctie. Als XRP dit niveau verliest, komt de volgende support target pas rond $2,60.

Technisch gezien blijft het grotere plaatje bullish, met de Relative Strength Index (RSI) nog steeds rond de 50 en de koers boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde. Toch toont on-chain data signalen waar we alert op moeten blijven. Whale wallets zijn begonnen met winstnemingen en sommige ETF gerelateerde instroom lijkt af te nemen.

Korean market Upbit may actually “control” the price of $XRP more than we think

Right when they stopped their selling pressure, we bottomed, DESPITE Binance continuing it’s selling

We’ve slowly staircased up since, with a potential TWAP happening on Coinbase (nearly 15M $XRP… pic.twitter.com/3OwQiEcjdx

— Dom (@traderview2) August 4, 2025