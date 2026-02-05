Het laatste Ripple nieuws zorgt voor beweging in de markt. Ripple heeft bevestigd dat institutionele klanten via Ripple Prime toegang krijgen tot Hyperliquid trading. Daarmee opent het bedrijf de deur voor Wall Street naar on-chain derivaten.

Voor het eerst kunnen professionele partijen traden op een gedecentraliseerd protocol, terwijl ze binnen een prime brokerage omgeving blijven.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

Sinds de aankondiging kijken veel beleggers weer naar de XRP koers. De koppeling met Hyperliquid zorgt niet alleen voor extra liquiditeit, maar slaat ook een brug tussen de traditionele financiële wereld en DeFi.

🔔JUST IN: Ripple Partners With Hyperliquid to enable institutions to access onchain derivatives liquidity through Hyperliquid in a streamlined and secure way. pic.twitter.com/pcIviChgxs — Crypto Dyl News (@cryptodylnews) February 4, 2026

Institutionele traders krijgen toegang tot diepe liquiditeit en snelle afhandeling, waardoor XRP makkelijker inzetbaar wordt zonder dat bestaande systemen overboord hoeven.

Volgens data van CoinGlass bleef de koers rustig, maar de betekenis van deze stap gaat verder dan een korte beweging op de grafiek.

Wat gaat Ripple doen richting institutionele handel?

De vraag wat gaat Ripple doen wordt steeds duidelijker. Met deze stap verschuift de focus van alleen betalingen naar volledige handelsinfrastructuur.

Hyperliquid maakt handelen in derivaten mogelijk zonder de bekende liquidatievalkuilen. Precies dat sluit goed aan bij wat fondsen en banken zoeken, meer controle over risico en duidelijke, transparante markten.

De nieuwe XRPL domeinen nu live en Ripple positioneert zich hiermee als brug tussen traditionele financiële instellingen en on-chain liquiditeit.

Crypto nieuws sluit aan bij XRP ETF groei

Dit crypto nieuws valt samen met toenemend momentum rond XRP ETF’s. Inmiddels zit meer dan 803 miljoen XRP vast in ETF structuren.

Dat wijst op langetermijnbelangstelling van institutionele partijen. De combinatie van ETF instroom en directe toegang tot DeFi vergroot de rol van XRP binnen professionele portefeuilles.

Cryptocurrency wordt hiermee minder speculatief en meer een infrastructuur. De Hyperliquid koers reageerde positief op het nieuws. Niet door hype, maar door bevestiging van institutionele relevantie.

Meer volume betekent meer gebruik van nieuwe cryptomunten. Meer gebruik versterkt het fundament van het protocol, zeker in een markt waar schaalbaarheid en betrouwbaarheid steeds zwaarder wegen.

Bitcoin Hyper volgt dezelfde institutionele trend

Net als Ripple richt Bitcoin Hyper zich op infrastructuur die geschikt is voor grotere spelers. Door sterk in te zetten op schaalbaarheid en Layer-2 oplossingen beweegt het project mee met dezelfde trend richting serieus en professioneel gebruik.

Waar Ripple liquiditeit ontsluit, focust Bitcoin Hyper op snelheid en kostenverlaging binnen het Bitcoin netwerk.

