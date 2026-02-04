De Ripple blockchain heeft vandaag een belangrijke stap gezet. Op 4 februari zijn de zogeheten XRPL Permissioned Domains live gegaan. Deze upgrade komt op een moment dat de markt onzeker is, maar technisch gezien veelbelovend oogt voor de toekomst van XRP. Kan dit nieuwe hoofdstuk op de XRPL de XRP koers weer richting groei duwen, of blijft de markt voorlopig terughoudend.

Ripple nieuws rond XRPL krijgt institutionele aandacht

Volgens het laatste Ripple nieuws is de upgrade mogelijk geworden na goedkeuring van meer dan 91% van de validators. Daarmee is het XLS-80 amendment officieel geactiveerd op de XRPL.

XRPL is leveling up. 🚀 Permissioned Domains (XLS-80) go live Feb 4 after 91%+ validator approval — bringing credential-gated “compliant zones” to the public ledger. Big step for institutional adoption and regulated finance building on XRPL… Not an instant price pump, but… pic.twitter.com/wSqAyk7C1R — BigPoppaCrypto (@BigPoppaBapes) February 4, 2026

Permissioned Domains maken het mogelijk om gecontroleerde omgevingen te bouwen bovenop een publieke blockchain. Dat betekent dat bedrijven en instellingen gebruik kunnen maken van XRPL, terwijl ze voldoen aan strikte regels rond toegang en compliance.

Voor de Ripple blockchain is dit een belangrijke mijlpaal. Het opent de deur naar een positieve XRP verwachting en toepassingen die eerder alleen op private netwerken mogelijk waren.

Wat zijn Permissioned Domains op XRPL?

Permissioned Domains zijn geen aparte blockchains. Ze functioneren als afgeschermde zones binnen de bestaande XRPL infrastructuur. Alleen accounts met de juiste digitale credentials krijgen toegang.

Hiermee ontstaat een brug tussen open blockchaintechnologie en de eisen van gereguleerde partijen. Banken, betalingsverwerkers en grote bedrijven kunnen bouwen op XRPL zonder concessies te doen aan regelgeving.

Dit roept direct de vraag op wat Ripple gaat doen met deze nieuwe mogelijkheden, en hoe Ripple nu gepositioneerd is in het segment van nieuwe cryptomunten.

Kan deze upgrade zorgen voor een XRP rally?

Technisch gezien verandert de update niets aan het aanbod van XRP. Er komen geen nieuwe tokens bij en het vergoedingsmodel blijft hetzelfde. Toch kan de impact indirect groot zijn. Wanneer Permissioned Domains leiden tot echte toepassingen, neemt het netwerkgebruik toe.

Meer transacties betekenen meer vraag naar XRP als settlement middel binnen het netwerk. Bitcoin koers onder druk na wereldwijde aandelenverkoop en hierdoor ontstaat er meer ruimte voor een XRP rally.

Zeker wanneer het marktsentiment verbetert en institutionele partijen daadwerkelijk instappen. Ook data van XRPScan laat zien dat het gebruik van XRP flink aan het toenemen is.

XRP koers blijft voorlopig voorzichtig

Op korte termijn blijft de XRP koers gevoelig voor de markt. De afgelopen week liet zien dat macro-economische druk en risicomijdend gedrag nog steeds de toon zetten. Toch zien analisten deze upgrade als een fundamentele versterking van het ecosysteem.

2017 fractal is still currently on pace as of now$XRP pic.twitter.com/EENTvcDXJh — Austin (@Austin_XRPL) February 2, 2026

Niet als een snelle pump, maar als een bouwsteen voor duurzame adoptie. XRPL ontwikkelt zich hiermee verder tot een infrastructuurlaag voor serieuze financiële toepassingen. De echte waarde van deze upgrade zit in de toekomst.

Permissioned Domains maken het makkelijker om gereguleerde marktplaatsen, tokenisatieplatforms en zelfs institutionele DEX omgevingen te bouwen. Dat positioneert Ripple sterker in het gesprek met traditionele financiële partijen.

