Ripple heeft een grote stap gezet in de wereld van digitale assets door kennis te laten maken met native lending op de XRP Ledger. Met deze upgrade kunnen financiële instellingen en grote bedrijven XRP lenen zoals cash, volledig on-chain en zonder tussenkomst van derden partijen. Dit betekent dat XRP niet langer alleen een brugvaluta is voor internationale betalingen, maar nu ook direct kan dienen als institutionele collateral. Zo’n ontwikkeling heeft aanzienlijke implicaties voor de XRP koers en de Ripple markt in zijn geheel.

Native lending verandert de XRP koers en functionaliteit

De introductie van XRP lending zorgt ervoor dat banken en andere instellingen XRP kunnen lenen en terug kunnen betalen binnen het protocol zelf. Elk leencontract is volledig ring-fenced, wat betekent dat een eventuele wanbetaling beperkt blijft tot die specifieke transactie en geen systeemrisico veroorzaakt. Deze ingebouwde transparantie en bijkomende voorspelbaarheid maken het systeem aantrekkelijk voor institutionele spelers die gewend zijn aan gereguleerde infrastructuren.

Door deze functionaliteit kan XRP tijdelijk uit circulatie worden gehaald tijdens een lening, waardoor de beschikbare XRP supply krimpt. Het klassieke economische principe: wanneer de vraag toeneemt terwijl de liquiditeit beperkt blijft, gaat de prijsdruk omhoog. Analisten zien hierin een mogelijke katalysator voor een toekomstige XRP rally en dat de Ripple koers structureel kan stijgen door dagelijkse financiële toepassing in plaats van slechts speculatie.

Ripple nieuws: van simpele betaalbrug naar institutionele collateral

Voorheen werd XRP voornamelijk gebruikt als transactiemiddel tussen valuta’s. Met native lending verandert dat compleet. Banken kunnen XRP inzetten als collateral voor treasury management en liquiditeitsbeheer. Dit maakt XRP niet alleen bruikbaar voor betalingen, maar ook voor traditionele financiële strategieën, waardoor de munt een vergelijkbare rol kan spelen als cash of andere kortlopende kredietinstrumenten in de financiële sector.

Voor de cryptomarkt betekent dit dat Ripple zich neerzet als een van de eerste digitale assets die naadloos integreert in institutionele kredietprocessen. Dat is niet niks: analisten benadrukken dat dit een cruciale stap is om vertrouwen te winnen bij banken en grote financiële instellingen, die tot nu toe voorzichtig waren met blockchain-adoptie.

Expert over de vraag: wat gaat Ripple doen?

Marktanalist Diana wijst erop dat deze native lending functionaliteit XRP kan transformeren tot “echt geld”. Ze benadrukt dat de waarde van XRP dan voortkomt uit meetbare utiliteit in plaats hype of speculatie, waar veel traditionele partijen bang voor zijn bij crypto.

🚨𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: 𝐑𝐢𝐩𝐩𝐥𝐞 𝐈𝐬 𝐀𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐋𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐓𝐨 𝐗𝐑𝐏 — 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐂𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐫𝐫𝐨𝐰 𝐈𝐭 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐌𝐨𝐧𝐞𝐲 🤯@Ripple developers just revealed plans for 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐭-𝐢𝐧 𝐥𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 directly on the $XRP Ledger,… pic.twitter.com/i4VB36rJe7 — Diana (@InvestWithD) December 21, 2025

Volgens Diana laat deze ontwikkeling een belangrijke strategische verschuiving zien: XRP evolueert van een simpele betalingsbrug naar een institutioneel kredietinstrument dat voldoet aan risicobeheersing en regelgevende eisen. De verwachting is volgens haar dat dit de basis kan leggen voor een nieuwe fase in de XRP rally, omdat de munt een centrale rol kan spelen in de dagelijkse betalingen van banken.

Vooruitblik: Ripple stijgt en eventuele XRP rally?

Als de adoptie van native lending door instellingen inderdaad toeneemt, kan dit een significante impact hebben op de XRP koers. Niet alleen neemt de praktische toepassing toe, maar ook het vertrouwen in XRP als stabiel en bruikbaar project zal dan groeien. Hierdoor zet Ripple zich stevig neer in de institutionele markt en krijgt XRP een nieuwe rol in het financiële ecosysteem.

