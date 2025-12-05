Ripple heeft details vrijgegeven over de RLUSD stablecoin strategie die volgens het bedrijf een transformatie in de financiële wereld gaat veroorzaken. De XRP koers krijgt hiermee structurele steun door een ingebouwd vraagmechanisme, terwijl onze crypto analisten technische patronen zien die wijzen op grote bewegingen richting kerst en mogelijk zelfs $100 later in 2026.

RLUSD creëert flywheel effect voor XRP koers

Het management legt uit dat elke mint en burn van de RLUSD stablecoin via XRP liquiditeit loopt. Dit mechanisme creëert volgens het Ripple nieuws automatische koopdruk op de token. Meer RLUSD volume betekent namelijk meer transacties op het XRP Ledger, wat leidt tot snellere XRP burns.

Efficient. Programmable. 24/7. Stablecoins like $RLUSD are driving a global transformation in finance. They are the future of how money moves: https://t.co/k2YXHzLSjg pic.twitter.com/RqYNAjev1D — Ripple (@Ripple) December 4, 2025

Deze opzet vormt het langverwachte flywheel mechanisme. XRP heeft een vaste supply zonder inflatie, terwijl de vraag door RLUSD gebruik exponentieel kan groeien. Daarom spreekt het bedrijf over appreciatie zonder dilutie, een cruciaal verschil met tokens die continu nieuwe supply toevoegen.

De RLUSD stablecoin werkt 24/7 en is programmeerbaar, waardoor bedrijven flexibel kunnen opereren. Deze eigenschappen maken het aantrekkelijk voor institutionele partijen die zoeken naar betrouwbare crypto oplossingen. Bovendien versterkt groeiende RLUSD adoptie rechtstreeks de Ripple koers door het ingebouwde liquiditeitsmechanisme.

Technische doorbraak wijst op $3,50 Ripple koers target met kerst

Onze crypto analisten zien sterke technische signalen op de dagelijkse chart. XRP brak uit een bullish flag patroon en test nu het doorbraakniveau opnieuw. Een succesvolle bounce vanaf dit punt kan de prijs richting $3,50 stuwen tegen Kerst.

Deze technische setup past bij het fundamentele verhaal. Als XRP adoptie explodeert in Q1 2026 door RLUSD groei en institutionele interesse, ontstaat ruimte voor extreme doelen. Sommigen noemen zelfs $1000 als mogelijkheid tegen eind 2026, hoewel dit scenario vereist dat XRP het SWIFT netwerk volledig overneemt.

De XRP koers verwachting eind 2025 hangt daarom af van meerdere factoren. Technisch gezien biedt het huidige niveau een aantrekkelijk instapmoment. Echter vereist verdere stijging dat het RLUSD plan daadwerkelijk breed geadopteerd wordt door financiële instellingen.

Realisme achter extreme koersdoelen

Het $100 scenario klinkt ambitieus maar heeft logica als RLUSD marktleider wordt onder stablecoins. Elke transactie drijft immers XRP vraag, terwijl de supply gefixeerd blijft. Deze dynamiek kan prijzen naar ongekende hoogtes stuwen bij massale adoptie.

Het $1000 target blijft echter extreem speculatief. Dit vereist niet alleen RLUSD dominantie maar ook complete SWIFT vervanging. Hoewel Ripple partnerships heeft met honderden banken, duurt systeem migratie jaren. Daarom blijven de beste altcoins vaak realistischer gewaardeerd tussen deze extremen.

Het XRP nieuws van vandaag toont wel dat de infrastructuur klaarstaat voor groei. Met RLUSD als katalysator en technische patronen die bullish blijven, bouwt zich momentum op. Of dit leidt tot $3,50, $100 of hoger hangt af van adoptie snelheid en marktsentiment.

