Mastercard maakte op 11 maart 2026 het Crypto Partner Program bekend. Dit programma brengt meer dan 85 bedrijven samen uit de crypto en betalingssector. Ripple is een van de belangrijkste deelnemers. Andere grote namen zijn Binance, PayPal, Circle, Gemini en Paxos. Het doel is om blockchain technologie te koppelen aan het bestaande betalingsnetwerk van Mastercard.

Digital assets are moving from experimentation to real-world use. We see collaboration across the ecosystem as key to connecting onchain innovation with trusted global payments infrastructure. Initiatives like the @Mastercard Crypto Partner Program help bring builders,… https://t.co/ENnayfX00j — Ripple (@Ripple) March 11, 2026

Wat betekent het Mastercard programma voor Ripple?

Het programma richt zich op concrete toepassingen zoals internationale overboekingen, zakelijke betalingen en snellere afwikkelingen. Deelnemers werken samen met Mastercard aan producten die de snelheid van digitale valuta combineren met het wereldwijde kaartnetwerk.

Mastercard erkende specifiek de rol van Ripple in internationale betalingen. Ripple verwerkte inmiddels meer dan $100 miljard aan betalingsvolume via Ripple Payments. Daarnaast groeit de Ripple stablecoin RLUSD hard. Die bereikte op 10 maart een marktkapitalisatie van $1,6 miljard. RLUSD wordt al gebruikt door grote partijen zoals Deutsche Bank en BlackRock.

Voor beleggers die zich afvragen welke crypto kopen is dit Ripple nieuws relevant. Het bevestigt dat Ripple steeds dieper integreert in het traditionele financiele systeem.

XRP koers reageert positief

De XRP koers steeg op 12 maart naar $1,38. Op weekbasis herstelt Ripple stijgt daarmee vanuit het dieptepunt van $1,27 eerder deze maand.

Technisch gezien beweegt de XRP koers al maanden in een dalend kanaal. Meerdere analisten wijzen erop dat de koers de punt van dat kanaal nadert. Historisch gezien levert een uitbraak uit zo’n patroon forse koerssprongen op. Bij de vorige doorbraak steeg XRP naar het toenmalige record van $3,66.

Hoe verder voor Ripple en XRP?

Het Mastercard partnerschap is een stap in de goede richting voor Ripple. De combinatie van groeiende RLUSD adoptie, institutionele interesse via ETF’s en nu dit crypto nieuws versterkt de fundamentele positie van XRP.

Toch is het belangrijk om realistisch te blijven. Een partnerschap vertaalt zich niet direct naar koersstijgingen. De richting hangt af van het bredere marktsentiment, macro ontwikkelingen en of de technische uitbraak daadwerkelijk bevestigd wordt. Wie meer wil weten over kansrijke beste altcoins doet er goed aan de komende weken scherp te blijven.

Let op: crypto is een volatiele belegging. Doe altijd je eigen onderzoek voordat je investeert. Je kunt je inleg verliezen.