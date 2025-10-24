De Ripple koers kwam vandaag opnieuw in beweging na opvallend nieuws. Co-founder Chris Larsen heeft ruim $120 miljoen aan XRP verplaatst naar verschillende exchanges. Tegelijkertijd kochten XRP whales de afgelopen 48 uur juist bijna 900 miljoen XRP bij. Een opmerkelijke tegenstelling dus. De XRP koers staat op $2,45, een stijging van 1,99% sinds gisteren, maar beleggers blijven nerveus. Wat zegt dit over de markt en wat gaat Ripple doen?

Larsen dumpt XRP en opnieuw bij een top

Volgens on-chain data verplaatste Larsen 50 miljoen XRP, goed voor zo’n $120 miljoen, naar exchanges. Opvallend is dat de verkoop wederom gebeurt in een periode waarin de koers recent piekte. Dat is geen toeval. Sinds 2018 verkoopt Larsen vaker XRP rond lokale hoogtepunten en vaak net voordat de koers draait.

Larsen bezit nog altijd miljarden aan XRP, maar elke keer dat hij verkoopt, zorgt het voor onrust. Veel beleggers vragen zich af of hij zijn posities afbouwt of simpelweg winst neemt. Toch valt het op dat zijn transacties meestal plaatsvinden wanneer het sentiment positief is. Lees ook ons artikel over de Google Quantum upgrade die de BTC, XRP, ETH en SOL koers zorgen geeft.

XRP whales doen het tegenovergestelde

Terwijl Larsen verkoopt, doen XRP whales precies het tegenovergestelde. In slechts twee dagen kochten ze volgens data van Santiment ruim 900 miljoen XRP bij. Dat wijst op vertrouwen in de lange termijn. Ook is er een whale die een long position van $1 miljoen opent met 10x leverage op XRP.

Whales kopen vaak in stilte wanneer paniek ontstaat bij kleinere beleggers. Hun strategie is goedkope coins verzamelen terwijl de markt twijfelt. Dat maakt de situatie nu tegenstrijdig. Een insider verkoopt, terwijl de grote spelers accumuleren.

Technisch beeld Ripple koers

De XRP koers beweegt al dagen tussen $2,25 en $2,55. Onder $2,25 dreigt een daling richting $2,00. Boven $2,55 kan de trend kantelen en richting $2,80 stijgen.

De RSI hangt rond neutraal, wat betekent dat er nog ruimte is voor beide kanten. De MACD blijft onder de signaallijn. Dit is een teken van zwak momentum.

De markt zoekt richting, maar het voordeel ligt momenteel bij de verkopers. Het handelsvolume daalde met ruim 17%, wat aangeeft dat minder kopers actief zijn. Bij lage liquiditeit kunnen grote wallets zoals die van Larsen extra invloed hebben. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

ETF vertraging houdt de markt gespannen

Tegelijk speelt het Ripple nieuws rond de XRP ETF. Door de Amerikaanse ‘shutdown’ van de overheid, is de beslissing van de SEC uitgesteld tot november. Toch blijft het optimisme groot en schatten analisten de kans op goedkeuring in 2025 op 99%.

Als die ETF er komt, kan dat voor een supply shock zorgen. Een groot deel van de XRP voorraad verdwijnt dan uit de markt. Dat zou juist positief zijn voor de XRP koers, omdat minder aanbod meestal hogere prijzen betekent. Het verklaart ook waarom sommige XRP whales blijven inkopen ondanks de verkoop van Larsen.

Wat betekent dit voor beleggers van Ripple?

De markt staat op een kruispunt. Aan de ene kant heb je Larsen, die opnieuw verkoopt bij sterkte, wat op korte termijn verkoopdruk kan geven. Aan de andere kant staan de XRP whales, die geloven dat dit juist het moment is om te kopen.

Voor retailbeleggers is het vooral zaak om rustig te blijven. De echte test ligt bij de steun op $2,25. Zolang die zone houdt, kan XRP zich herstellen. Breekt het daaronder, dan ligt de weg open naar lagere niveaus.

Wie op de langere termijn kijkt, ziet dat de fundamentals van Ripple overeind blijven. De bedrijfspartners, het wereldwijde betalingsnetwerk en de mogelijke ETF maken de toekomst interessant. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste crypto’s voor aankomend altseason.

Alle ogen gericht op de XRP ETF goedkeuring

De Ripple koers beweegt op scherp. Chris Larsen dumpt miljoenen, terwijl XRP whales massaal bijkopen. De koers blijft tussen spanning en vertrouwen in balanceren.

De komende weken worden beslissend. Een ETF goedkeuring kan het vertrouwen herstellen en nieuwe kopers aantrekken. Maar zolang de insider blijft verkopen, blijft de markt op haar hoede.

Alternatief voor Ripple voor de korte termijn

