De cryptomarkt reageert gespannen op nieuws van de nieuwste quantum doorbraak van Google. Het techbedrijf heeft met zijn Willow-chip een prestatie neergezet die klassieke supercomputers ver achter zich laat. Daarmee duikt een oud onderwerp weer op. Kan quantum computing ooit de beveiliging van Bitcoin en andere crypto’s breken? En wat betekent dit voor de BTC koers, Ripple koers, ETH koers en SOL koers?

De quantum sprong van Google

Volgens Google kan de nieuwe Willow processor complexe berekeningen tot wel 13.000 keer sneller uitvoeren dan de snelste supercomputer. Daarmee bewijst het bedrijf voor het eerst een zogenoemde ‘verifieerbare quantum advantage’.

Building quantum computers faces a core challenge: control qubits without losing info. Hear from Yu Chen, Director, Quantum Processor, on the “secret sauce” behind Willow. It let Quantum Echoes run 13,000x faster, a verifiable quantum advantage. Read → https://t.co/6mzhF78AQp pic.twitter.com/S2mMOvvj33 — Google Quantum AI (@GoogleQuantumAI) October 22, 2025

Voor gewone gebruikers klinkt dat misschien als sciencefiction, maar in de kern betekent het dat we een stap dichterbij zijn bij computers die cryptografie kunnen kraken. En dat raakt crypto direct, want elke blockchain steunt op wiskundige beveiliging.

Wat betekent dit voor de BTC koers?

De BTC koers bleef opvallend stabiel na het nieuws. Toch groeit de bezorgdheid. Bitcoin gebruikt Elliptic Curve Digital Signature Algorithm om transacties te beveiligen. Een quantumcomputer van Google kan een private key achterhalen uit een publieke sleutel.

US Dept of War is raising the alarm on Q-Day. Possibly just 3 years away! Bitcoin will never get to $1M a coin if we don’t solve the Quantum threat now. pic.twitter.com/cmafmZRcbr — Charles Edwards (@caprioleio) October 8, 2025

In de praktijk is dat voorlopig onmogelijk. Google’s chip werkt met 105 qubits, terwijl er miljoenen foutloze qubits nodig zijn om Bitcoin te breken. Die technologie bestaat nog lang niet. Toch zorgt het nieuws voor onzekerheid onder beleggers, vooral in een periode waarin de markt al moeite heeft om richting te kiezen. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

Ripple koers blijft gevoelig voor vertrouwen

Ook de Ripple koers reageerde koel, maar beleggers houden het nieuws scherp in de gaten. XRP wordt gebruikt in internationale betalingen, vaak door banken. Als er twijfels ontstaan over de beveiliging van blockchaintechnologie, kan dat het vertrouwen in dit soort samenwerkingen aantasten.

Toch benadrukken experts dat Ripple ruim op tijd is om zich aan te passen. Net als Bitcoin kan ook XRP overstappen op zogenoemde post quantum cryptografie. Een nieuwe generatie beveiliging die bestand is tegen deze toekomstige supercomputers. Lees ook ons artikel over XRP dat volume steelt van SWIFT volgens Yahoo.

Ethereum en Solana hebben technische voorsprong, maar zelfde risico

De ETH koers en SOL koers lieten weinig beweging zien, maar het onderwerp leeft ook hier. Ethereum ontwikkelaars werken al aan hybride handtekeningen die quantum proof zijn. Dat betekent dat transacties in de toekomst zowel klassieke als nieuwe cryptografische lagen kunnen bevatten. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

1/ Introducing ZKnox @zknoxhq ! This new research organization is at the forefront of advanced cryptography, backed by a grant from the Ethereum Foundation. Their mission: provide high impact open source code that improves Ethereum security and efficiency. — Ethereum Foundation (@ethereumfndn) March 3, 2025

Solana, dat bekendstaat om zijn snelheid, zal meer tijd nodig hebben om zijn netwerk aan te passen. Toch is ook daar het besef groot dat de overstap onvermijdelijk is, hoe ver die toekomst ook nog lijkt.

Zijn de zorgen rondom Google quantum computing terecht?

De meeste experts zeggen van niet, althans niet nu. Bitcoin en andere netwerken zijn vandaag veilig. Google’s doorbraak is vooral belangrijk als waarschuwingssignaal. Het laat zien dat de technologie zich sneller ontwikkelt dan verwacht.

Op korte termijn verandert er weinig. Op de lange termijn moeten blockchainprojecten hun beveiliging vernieuwen. Overheden en grote bedrijven doen dat al en crypto zal volgen.

Wat gaat crypto doen?

Voorlopig blijven de koersen van BTC, XRP, ETH en SOL bewegen binnen hun bekende ranges. De echte druk komt pas als er concrete plannen komen voor een grootschalige overstap naar quantum bestendige beveiliging.

Beleggers kijken nu meer naar macrofactoren zoals rente, ETF instroom en marktsentiment dan naar quantumtechniek. Maar de boodschap is duidelijk en de industrie moet vooruitdenken.

Is crypto op tijd klaar voor quantum computing van Google?

Google’s quantum stap verandert de cryptomarkt niet vandaag, maar zet wel iets in gang. De discussie over crypto beveiliging en post quantum toekomst is officieel geopend.

Voor nu blijft de BTC koers leidend, de Ripple koers stabiel en volgen ETH en SOL het sentiment.

De echte test? Niet of quantumcomputers Bitcoin kunnen breken, maar of de cryptowereld op tijd klaar staat als dat moment ooit komt.

