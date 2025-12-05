Ripple nieuws: waarom daalt de XRP koers naar $2,08 vandaag?

De XRP koers is vandaag gedaald tot $2,08, een verlies van ruim 4% in 24 uur. Ondanks sterke fundamentals binnen Ripple, waaronder groeiende ETF-instroom en een snelgroeiende stablecoin, blijft het marktsentiment negatief. Analisten noemen winstnemingen, macro-onzekerheid en stijgende Bitcoin-dominantie als de belangrijkste oorzaken voor de terugval.

Options zetten XRP koers onder druk

Een van de directe redenen waarom de Ripple koers daalt, is de afloop van ruim $5,9 miljoen aan options contracten op 5 december. De ‘max pain price’ voor deze options lag op $2,15, hoger dan de slotkoers van XRP. Wanneer de koers onder dit niveau sluit, verkopen veel traders hun posities om verliezen te beperken, wat extra verkoopdruk veroorzaakt.

Daarbij daalde de totale marktkapitalisatie van crypto met 1,17%, terwijl de Bitcoin-dominantie opliep naar 58,7%. Dat betekent dat kapitaal uit altcoins stroomt en terugvloeit naar Bitcoin, wat extra druk legt op munten als XRP.

Sterke fundamentals, zwak sentiment

De daling komt opvallend genoeg op een moment dat Ripple juist sterke groei laat zien. De eerste Amerikaanse XRP ETF (Canary’s XRPC) noteerde een indrukwekkend $58 miljoen dagvolume bij lancering, het hoogste ETF-debuut van het jaar. Inmiddels beheert het fonds $248 miljoen aan activa, wat de interesse van institutionele beleggers laat zien.

The Canary XRP ETF (XRPC) officially launched on @NasdaqExchange on Nov 13, 2025 — expanding investor access to one of the largest digital asset ecosystems through a transparent, regulated vehicle. This milestone reflects our commitment to developing robust products at the… pic.twitter.com/llqtV2SK3O — Canary Capital (@CanaryFunds) November 19, 2025

Daarnaast overschreed Ripple’s eigen stablecoin RLUSD deze week de grens van $1 miljard marktkapitalisatie. Het begint een belangrijke rol te spelen binnen het bredere betalingsnetwerk van Ripple. Volgens marktdata is de totale exposure in XRP ETF’s inmiddels opgelopen tot $906 miljoen, het hoogste ooit gemeten.

Toch vertaalt die fundamentele kracht zich niet direct naar de koers. Traders wijzen erop dat een groot deel van de ETF-posities strategisch is bedoeld voor langere termijn, en dus weinig impact heeft op volumes op korte termijn.

Technisch zwakke zone tussen $2,04 en $2,20

Volgens analist Casi Trades bevindt XRP zich nu in een kritische zone. Het eerste grote steunpunt ligt rond $2,04, een niveau dat in eerdere sessies standhield en voor korte rebounds zorgde. Als de koers dit niveau vasthoudt, kan XRP volgens verwachtingen herstellen richting $2,41 of zelfs $2,65.

🚨XRP Is Heading Towards a Critical Retest at $2.04 Support! 🚨 XRP has shown some bullish momentum after bouncing off a .618 local retracement… This opens up a bullish scenario, but there is STILL a potential of reaching the $1.64 macro .618 support! This next test at $2.04… pic.twitter.com/hnUVsniQty — CasiTrades 🔥 (@CasiTrades) December 5, 2025

Zakt de koers echter onder de $2,04, dan dreigt een verdere correctie richting $1,64, waar de volgende steun ligt. De RSI wijst op lichte ‘oversold’ condities, wat aangeeft dat een tijdelijke bounce mogelijk is. Toch blijft het handelsvolume laag, wat bevestigt dat kopers nog terughoudend zijn.

Macro-invloed en ETF-instroom

Macro-economische factoren versterken de druk. Traders reageren op onzekerheid rond renteverlagingen in 2026 en de aanhoudende sterkte van de dollar. Omdat Bitcoin als veilige haven binnen crypto wordt gezien, verschuift kapitaal tijdelijk van altcoins naar BTC.

Daarnaast lijkt de instroom in de nieuwe XRP ETF’s tijdelijk af te vlakken. Waar de eerste handelsdagen recordvolumes lieten zien, tonen de laatste sessies een afnemende trend. Analisten zien dit als een gezonde adempauze, maar waarschuwen dat het sentiment verder kan verzwakken als de vraag niet snel aantrekt.

Tijdelijke dip of begin van een correctie?

De markt blijft verdeeld over de volgende stap voor de Ripple koers. Bullish analisten wijzen op de sterke fundamenten: groeiende adoptie, ETF’s en een stijgende stablecoin market cap. Dat is voor hun bewijs dat de huidige terugval slechts een tijdelijke dip is. Bearish traders zien juist een klassieke ‘relief rally’ die zijn momentum verliest.

Traders volgen nu vooral drie signalen:

Steun rond $2,04 – houdt dit niveau stand of breekt het?

ETF-instroom – trekt institutioneel kapitaal opnieuw aan?

Bitcoin-dominantie – daalt die richting 55%, wat ruimte geeft aan altcoins?

Als XRP erin slaagt boven $2,04 te blijven en ETF-volume stabiliseert, kan het herstel snel volgen. Breekt dat niveau echter, dan lijkt een nieuwe test van $1,60 – $1,70 onvermijdelijk.

De komende dagen worden dus cruciaal. Hoeveel kan Ripple waard worden als het fundament sterk blijft, maar het sentiment afkoelt? De strijd om de kritieke steun zone rond $2 is echter bepalend voor de volgende grote beweging van XRP.

