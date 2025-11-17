De XRP koers staat opnieuw onder druk na een afwijzing bij $2,70, en volgens crypto analist AltCryptoGems is de munt in groot gevaar. De analist waarschuwt voor een mogelijk bearish scenario waarbij XRP kan terugvallen tot $1,90 of zelfs lager, tenzij het erin slaagt om steun te vinden boven zijn 50-weekse Moving Average.

Technische zwakte onder 200 SMA

Na weken van zijwaartse beweging is de XRP koers begin deze week onder de 200 SMA ($2,54) gezakt, een belangrijk supportniveau voor een bull market. Dit technische breekpunt bevestigt volgens meerdere analisten het einde van de opwaartse trend op korte termijn.

De volgende verdedigingszone ligt bij de 50 SMA op $2,45. Als dit niveau niet standhoudt, ligt de weg open naar $2,09 en uiteindelijk de kritieke zone rond $1,90. Daar werd in eerdere cycli sterke koopinteresse gezien.

Een verdere doorbraak onder dat niveau zou volgens analisten kunnen leiden tot een test van de $1,25 zone, een niveau dat in 2024 als laatste redmiddel fungeerde voor langetermijnbeleggers.

Bearish signalen stapelen zich op

Technische indicatoren wijzen op zwakte. Een double top patroon op de maandgrafiek, meerdere afwijzingen op weerstandsniveaus, en een RSI die nog geen duidelijke bullish divergentie toont.

Not much to say for $XRP. 🤷‍♂️ All the bounces have ended up being another lower high. 📉 Resistance did its job and rejected the price. 🛑 As long as we hold this downtrend, not much to do other than accepting the trend. ⬇️https://t.co/MQDcmobNV9 pic.twitter.com/PhY8JCh4M7 — Sjuul | AltCryptoGems (@AltCryptoGems) November 15, 2025

De analist merkt op dat XRP zich momenteel in een langzame descending channel bevindt, een patroon die vaak wordt geassocieerd met bearish accumulatie. In zijn woorden: “Een wekelijkse candle close onder $1,90 zou de neerwaartse trend bevestigen.”

Ondertussen toont data van grote exchanges dat meer dan 2,4 miljard XRP tokens momenteel liquide zijn, wat neerkomt op ongeveer $5 miljard aan verhandelbare supply. Deze hoge liquiditeit maakt het moeilijk voor ETF-inflow om een direct opdrijvend effect te hebben op de XRP koers.

Fed shutdown en marktsentiment

De technische zwakte komt op een moment van bredere marktstress. De recente renteverlaging van 25 basispunten door de Federal Reserve bleek minder dovish dan verwacht. Dat leidde tot een sterkere dollar en dalende risicovolle activa.

🚨 NEXT WEEK’S SCHEDULE IS INSANE MONDAY → US GOVERNMENT SHUTDOWN ENDS

TUESDAY → FOMC RATE CUT

WEDNESDAY → FED PRINTS $1.5 TRILLION

THURSDAY → S&P 500 EARNINGS

FRIDAY → CRYPTO LEGALIZATION BILL SIGNED

SATURDAY → TARIFF DEADLINE THE BIGGEST BULL RUN IN HISTORY STARTS… pic.twitter.com/s4RSNjeQDr — DANNY (@Danny_Crypton) November 9, 2025

Daarbovenop blijft het negatieve sentiment rond de Amerikaanse government shutdown zwaar wegen op de Amerikaanse markten. Het gebrek aan duidelijkheid over begroting en beleid zorgt ervoor dat traders de voorkeur geven aan cash boven volatiele activa zoals crypto. Het resultaat is een combinatie van macro-economische druk en technische zwakte die XRP in de gevarenzone houdt.

Positieve vooruitzichten voor de XRP koers

Toch zijn er ook optimistische signalen. Ripple Swell in begin november heeft voor veel positieve verwachtingen gezorgd. Vooral rond nieuwe samenwerkingen en uitbreidingen van het on-chain betalingsnetwerk.

Daarnaast blijven analisten speculeren over een mogelijke XRP ETF goedkeuring in de VS, na de sterke instroom bij eerdere crypto ETF’s. De eerste XRP ETF trok op de dag van lancering $245 miljoen aan instroom, maar dat bleek te weinig om de koers structureel te stuwen.

$XRP is in a similar 20-month EMA retest set-up to 2017. If history repeats, we’re about to witness a price surge ✅️ pic.twitter.com/gUV3Qw4npN — 🇬🇧 ChartNerd 📊 (@ChartNerdTA) November 17, 2025

Volgens experts zou een instroom van $3 tot $5 miljard in één dag nodig zijn om de XRP koers overtuigend boven $2,68 te brengen. Dat niveau zou een echte trendomslag kunnen bevestigen.

De XRP koers blijft fragiel zolang het niveau van $2,45 niet standhoudt. Analisten benadrukken dat een sluiting onder $1,90 de kans op een correctie richting $1,25 aanzienlijk vergroot. Toch bieden diverse vooruitzichten zoals de voortdurende interesse in ETF’s een sprankje hoop voor herstel later dit kwartaal.

