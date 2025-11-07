Tijdens de Swell 2025 conferentie in Singapore maakte Ripple president Monica Long duidelijk dat het bedrijf voorlopig geen plannen heeft voor een beursgang (IPO). Hoewel veel beleggers speculeerden dat Ripple na zijn juridische overwinning en wereldwijde expansie naar de publieke markten zou trekken, temperde Long de verwachtingen:

“We hebben geen IPO-tijdlijn. Onze prioriteit ligt bij de verdere ontwikkeling van het XRP ecosysteem en onze institutionele producten.”

De uitspraak kwam onverwacht voor sommige investeerders, vooral omdat Ripple eerder dit jaar $500 miljoen wist op te halen bij particuliere investeerders, tegen een waardering van $40 miljard. Toch lijkt de beslissing strategisch: door privé te blijven, behoudt Ripple controle, flexibiliteit en snelheid in een markt die nog volop in beweging is.

Waarom een beursgang nu niet logisch is

Een beursgang zou Ripple ongetwijfeld meer zichtbaarheid geven, maar het zou ook regelgevende complexiteit en openbare rapportageplicht met zich meebrengen. Voor een bedrijf dat zich in de kern bezighoudt met blockchain, bank integraties en grensoverschrijdende betalingen, zou dat juist kunnen vertragen in plaats van versnellen. Volgens analisten van Messari is de keuze om privé te blijven een teken van strategische volwassenheid.

“Ripple heeft de luxe om niet afhankelijk te zijn van publieke markten. De private funding van $500 miljoen toont dat er genoeg institutioneel vertrouwen is zonder een beursnotering.”

Daarnaast heeft Ripple na jaren van juridische strijd met de SEC geleerd dat regulering altijd in beweging is. Een IPO zou het bedrijf verplichten om zich te conformeren aan Amerikaanse ‘disclosure’ regels, terwijl het nu juist profiteert van zijn internationale structuur met vestigingen in Londen, Singapore en Dubai.

Focussen op het XRP ecosysteem

In plaats van een beursgang, richt Ripple zich volledig op het versterken van zijn XRP Ledger (XRPL) en aanverwante producten zoals RLUSD, de aankomende Ripple stablecoin. De stablecoin moet in 2026 gelanceerd worden en dient als brugvaluta binnen Ripple’s liquiditeitsnetwerk, vergelijkbaar met hoe Tether of USDC werken, maar direct geïntegreerd met het XRP ecosysteem.

Daarnaast investeert Ripple zwaar in tokenisatie van real-world assets (RWA’s) en CBDC samenwerkingen.

In 2025 werkt het bedrijf al samen met centrale banken in onder meer Singapore, Brazilië en Japan aan proefprojecten voor digitale valuta.

Hoewel de XRP koers na Swell licht daalde tot $0,72, bleef het sentiment overwegend positief. Beleggers zien het niet doorgaan van een IPO niet als zwakte, maar als een bewuste keuze om middelen te concentreren op technologie in plaats van compliance.

Waarom private blijven goed is voor XRP

Een beursnotering dwingt een bedrijf vaak om te denken in kwartaalcijfers, aandeelhouderswaarde en mediadruk. Voor Ripple, dat zijn technologie in tientallen markten tegelijk probeert te integreren, kan die druk contraproductief zijn.

Door privé te blijven, kan Ripple sneller beslissingen nemen over nieuwe samenwerkingen, zonder afhankelijk te zijn van publieke perceptie of het gedrag van beleggers. Bovendien blijft de directe koppeling tussen Ripple en XRP intact, iets wat volgens sommige experts essentieel is om de XRP Ledger te positioneren als ruggengraat van de financiële infrastructuur van morgen. Met een waardering van $40 miljard is Ripple al een van de grootste private fintech bedrijven ter wereld, zelfs zonder IPO status.

