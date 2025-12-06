Het XRP Ledger laat iets opmerkelijks zien. De transactiesnelheid, ook wel velocity genoemd, bereikte deze week 0,0324, het hoogste niveau dat we dit hele jaar hebben gezien. Op dezelfde dag verwerkte het netwerk meer dan 2,23 miljard XRP aan betalingen. Die cijfers zijn niet zomaar een statistiek voor nerds. Ze kunnen betekenen dat er serieuze beweging op komst is.

Velocity laat zien hoe actief coins zijn op het netwerk. Een hoge waarde betekent dat XRP voortdurend tussen wallets heen en weer gaat in plaats van ergens te blijven liggen. Historisch gezien zie je vaak dat zo’n piek voorafgaat aan koersveranderingen. Dus de vraag is logisch: schiet de Ripple koers vandaag omhoog?

Waarom velocity ertoe doet

Kijk je naar eerdere momenten waarop velocity piekte, dan herken je het patroon. Het netwerk wordt drukker, traders krijgen interesse, en dan pas beweegt de koers. Het lijkt erop dat het XRPL je een hint geeft voordat de rest van de markt in beweging komt.

Voor XRP komt deze piek op een interessant moment. Na maanden waarin de koers tussen de $2 en $2,50 bleef hangen, lijkt er nu beweging te komen. Velocity alleen vertelt je niet waar de prijs naartoe gaat, maar het laat wel zien dat er meer gebruikers, traders en mogelijk grote spelers actief worden op het XRPL.

Dat groeiende gebruik trekt vaak nieuwe instroom aan. Mensen zien dat een netwerk druk bezig is, vertrouwen groeit, en meer kapitaal komt binnen. Maar velocity kan ook oplopen terwijl de prijs gewoon blijft liggen als er geen koopdruk volgt.

Institutioneel geld neemt tokens van exchanges

Tegelijk met die velocity-spike gebeurt er nog iets. De XRP ETFs die recent gelanceerd zijn, hebben inmiddels meer dan $874 miljoen aan netto instroom binnengehaald. Dat geld haalt XRP van exchanges af en parkeert het in gereguleerde fondsen.

Minder tokens op exchanges betekent dat het beschikbare aanbod krimpt. Als de vraag dan stijgt, bijvoorbeeld door die hogere netwerkactiviteit, kan er een aanbodschok ontstaan. Traders noemen dit een “supply squeeze”, en historisch gezien leidt dat vaak tot snelle prijsbewegingen omhoog.

Normaal handelen traders onderling, maar nu kopen fondsen via ETFs grote hoeveelheden tegelijk op. Dat zorgt voor een ander soort markt. Prijzen kunnen harder uitschieten als vraag en aanbod elkaar treffen op een moment dat er weinig tokens beschikbaar zijn.

RealFi en Ripple nieuws voegen extra laag toe

5 december staat er nog een ontwikkeling op de planning. Real Token, een project dat vastgoed op het XRP Ledger wil zetten, krijgt een listing op een grote exchange. RealFi wil vastgoed op blockchain zetten, zodat je eigendom kunt verhandelen zonder notarissen of banken ertussen. De vastgoedmarkt is wereldwijd $650 biljoen waard. Als daar ook maar een klein percentage van naar XRPL komt, ontstaat er plots veel meer vraag naar XRP. En dat gebeurt net nu de velocity piekt, toevallig of niet.

Recent Ripple nieuws laat zien dat RLUSD, de stablecoin van Ripple, goedkeuring kreeg in Abu Dhabi. Die internationale expansie opent deuren voor meer bedrijven om betalingen via XRPL te doen. Hoe meer RLUSD wordt gebruikt, hoe interessanter XRP wordt als brug tussen verschillende assets op het netwerk.

Technisch gezien zit XRP op een kantelpunt

Op de chart handelt XRP momenteel rond de $2,16, wat neerkomt op een daling van ongeveer 1% over de afgelopen 24 uur. De marktkapitalisatie staat op $130,5 miljard. Technische analisten houden vooral de Fibonacci zone tussen 0,618 en 0,786 in de gaten.

Houdt XRP die zone vast, dan kijken traders naar $3,50 tot $4,00 als volgende halte. Breekt de koers daar doorheen met genoeg volume, dan kan het snel verder oplopen. Zonder volume blijven patronen gewoon lijnen op een grafiek.

Maar hier komt de realiteit

Velocity pieken zijn interessant. ETF instroom is bemoedigend. RealFi klinkt veelbelovend. Maar de crypto markt draait uiteindelijk om één ding: koopdruk die groot genoeg is om weerstand te breken.

XRP beweegt nog steeds grotendeels mee met Bitcoin. Als Bitcoin vandaag corrigeert, zal XRP waarschijnlijk volgen, ongeacht hoe sterk de velocity-data eruitziet. Macro-economische factoren, zoals rentebesluiten of geopolitieke spanningen, kunnen alle positieve ontwikkelingen overschaduwen.

De waarschuwing is dus simpel: velocity toont activiteit, niet richting. Het laat zien dat er beweging is, maar niet of die beweging kopers of verkopers trekt. Traders die nu ripple kopen , moeten beseffen dat het signaal pas iets betekent als het volume volgt.

Met een marktkapitalisatie van $130 miljard heb je behoorlijk wat geld nodig om de koers echt omhoog te krijgen. Velocity, ETFs en RealFi klinken mooi, maar uiteindelijk moet er gewoon gekocht worden. Zonder kooporders blijft het bij mooie verhalen.

Kan XRP vandaag exploderen?

Technisch gezien kan het. De setup is er. Velocity staat op het hoogste punt van het jaar, aanbod verdwijnt van exchanges, en er komen nieuwe toepassingen bij. Als kopers vandaag besluiten om door de weerstand rond $2,20 te breken en volume meeneemt, kan de XRP koers snel bewegen richting $3 en hoger.

Maar “kan” is niet hetzelfde als “gaat”. De data toont potentieel, geen garantie. Wat we vandaag zien is een netwerk dat actiever wordt, een aanbod dat krimpt, en interesse die groeit. Of dat vandaag tot een explosie leidt, hangt af van sentiment, timing, en of er genoeg kopers zijn die nu willen instappen.

De signalen zijn er. Nu is het aan de markt om te laten zien of ze iets betekenen.

