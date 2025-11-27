Ripple zet vandaag een grote stap vooruit: stablecoin RLUSD heeft groen licht gekregen van toezichthouder FSRA om officieel gebruikt te worden binnen de Abu Dhabi Global Market. Voor iedereen die het laatste Ripple nieuws volgt, is dit een belangrijke ontwikkeling. Met deze erkenning verstevigt Ripple zijn positie in het snelgroeiende Midden-Oosten, en dat zorgt ervoor dat alle ogen opnieuw gericht zijn op één vraag: wat betekent dit voor de XRP koers?

FSRA geeft RLUSD volledige erkenning binnen ADGM

Volgens Ripple is RLUSD nu officieel aangemerkt als een “Accepted Fiat-Referenced Token”. Dat betekent dat financiële instellingen binnen de ADGM de Ripple stablecoin mogen inzetten voor activiteiten die onder toezicht staan. Voor Ripple is dit een grote stap, omdat het bedrijf al lange tijd werkt aan uitbreiding in gereguleerde markten. Marktvolgers denken dat deze erkenning ervoor kan zorgen dat RLUSD veel sneller door grotere partijen wordt opgepikt.

Waarom deze goedkeuring zo’n grote stap is

De timing van de beslissing is opvallend. RLUSD bestaat nog maar sinds 2024, maar is in korte tijd uitgegroeid tot een van de snelstgroeiende stablecoins voor institutioneel gebruik. De marktwaarde ligt inmiddels boven de 1200 miljoen dollar. De stablecoin wordt steeds populairder bij bedrijven die behoefte hebben aan een stabiele, volledig gedekte digitale dollar. Omdat RLUSD wordt uitgegeven onder toezicht van de New York Department of Financial Services en volledig 1:1 door USD-reserves wordt ondersteund, zien veel instellingen het als een veilig en transparant alternatief. De erkenning in Abu Dhabi past precies in dat plaatje: een markt waar veel vraag is én waar regelgeving serieus wordt genomen.

Het Midden-Oosten wordt steeds belangrijker voor Ripple

De regio transformeert zich snel tot een centrum voor digitale activa. Abu Dhabi en Dubai hebben opmerkelijk veel fintechbedrijven aangetrokken door heldere regels en een vooruitstrevende benadering van blockchain.

First it was Dubai, now it’s Abu Dhabi. RLUSD’s march across the Middle East continues 🇦🇪https://t.co/6lrW59D9nY — Ian Burge (@IanBurgePR) November 27, 2025

Ripple was daar al actief met licenties in Dubai en nieuwe deals in Bahrein, en deze nieuwe goedkeuring maakt hun positie alleen maar sterker. Het toont aan dat bedrijven in het Midden-Oosten behoefte hebben aan veilige, snelle en volledige legale oplossingen, iets waar Ripple al jarenlang op focust. De vraag “wat gaat Ripple doen” krijgt hiermee steeds meer context: het bedrijf zet in op institutionele adoptie.

Wat betekent dit voor de XRP koers?

RLUSD en XRP hebben verschillende functies, maar ze ondersteunen hetzelfde netwerk. Daarom zien analisten deze goedkeuring als indirect goed nieuws voor XRP. Naarmate instellingen RLUSD gaan inzetten, komen zij automatisch terecht in het bredere ecosysteem van Ripple: een ontwikkeling die volgens eerdere marktanalyses én bredere markttrends rondom welke crypto kan gaan stijgen, steeds sterker in de richting van XRP wijzen.

Ook eerdere rapporten, waaronder een analyse over de mogelijke 50x XRP-piek volgens IMF-scenario’s, laten zien dat structurele adoptie vaak voorafgaat aan koersgroei. Het is geen directe pump, maar wel een fundament dat volgens experts gestaag wordt uitgebouwd.

Blik op 2026: hoe ontwikkelt RLUSD zich verder?

Alles wijst erop dat RLUSD de komende jaren belangrijker wordt in het financiële systeem van het Midden-Oosten. Door de strenge regels, het vertrouwen in het netwerk en de groeiende interesse van grote partijen staat de stablecoin er sterk voor. Steeds meer banken en financiële instellingen kiezen voor stablecoins die volledig aan de regels voldoen: en RLUSD past precies in dat plaatje. Daardoor kan ook XRP meeliften op deze groei, omdat beide tokens onderdeel zijn van dezelfde infrastructuur die Ripple wereldwijd aan het uitrollen is.

Presale: Best Wallet

Terwijl Ripple verder bouwt aan zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten, blijft de bredere cryptomarkt zich richten op nieuwe projecten die iets extra’s bieden. Best Wallet (BEST) hoort daar zeker bij. Het is een presale die opvalt, omdat het project draait om praktische toepasbaarheid en een goed uitgedachte tokenstructuur. De ontwikkelaars hebben gekozen voor een duidelijk en transparant model, waardoor zowel nieuwe als ervaren investeerders zich aangesproken voelen.

De presale wint snel aan populariteit. Dat komt vooral door de open communicatie en de groeiende community die zich in korte tijd rond het project heeft gevormd. Veel investeerders zien Best Wallet als een kans om vroeg in te stappen in een platform dat is gebouwd voor lange-termijngroei. Wie wil meedoen, kan dat direct via de knop hieronder.