Het Ripple nieuws begin 2026 heeft de aandacht van de cryptomarkt opnieuw stevig naar zich toegetrokken. De XRP koers staat weer centraal nu Ripple duidelijk laat zien waar het bedrijf naartoe wil. De focus ligt op institutionele adoptie, juridische ruis is grotendeels verdwenen, en gereguleerde producten winnen snel terrein.

Daardoor leeft onder beleggers vooral één vraag: wat gaat Ripple doen, en misschien nog belangrijker, hoeveel kan Ripple waard worden richting het einde van 2026? Volgens een bekende crypto analist zou XRP aan de vooravond kunnen staan van een nieuwe fase, waarin een serieuze XRP rally niet onrealistisch is.

Ripple nieuws begin 2026: XRP ETF van Franklin Templeton trekt institutioneel kapitaal

Wie het recente Ripple nieuws volgt, ziet vooral één duidelijke trend: grote partijen bewegen richting XRP. De XRP ETF van Franklin Templeton speelt daarin een sleutelrol. Begin 2026 passeerde het fonds de grens van 200 miljoen dollar aan beheerd vermogen. Opvallend is de snelheid waarmee dat gebeurt, met instroom die vrijwel elke maand rond de 100% groeit.

Recente berichtgeving laat zien dat Ripple ETF’s sterker presteren dan Bitcoin en Ethereum, wat de speculatie voedt dat de XRP koers richting 3 dollar kan bewegen. In analyses over welke crypto gaat stijgen duikt XRP daardoor steeds vaker op bij professionele beleggers wereldwijd.

30 straight days of net inflows for XRP Spot ETFS ‼️ https://t.co/k21PvelUAv — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) December 16, 2025

XRP koers en SEC-akkoord vormen samen een perfecte storm

Een belangrijk kantelpunt voor de XRP koers is de juridische duidelijkheid rond Ripple. De langdurige strijd met de Amerikaanse SEC heeft jarenlang als een rem gewerkt op het sentiment. Nu die kwestie grotendeels is afgerond, verdwijnt een groot deel van dat risico.

Dat heeft direct invloed op hoe instellingen naar XRP kijken. Gecombineerd met de snelle groei van de XRP ETF en de bredere institutionele adoptie ontstaat volgens meerdere crypto analisten een unieke situatie. Regelgeving, kapitaalinstroom en technologische ontwikkeling lopen ineens gelijk.

XRP koers blijft rustig terwijl XRP rally zich opbouwt

Ondanks al dat positieve nieuws beweegt de XRP koers begin 2026 opvallend zijwaarts. De prijs blijft hangen tussen 1,85 en 1,90 dollar, terwijl het handelsvolume duidelijk aantrekt. Voor technische analisten is dat geen zwaktebod. Integendeel: dit soort prijsactie wijst vaak op marktpartijen die zich positioneren voor een grotere beweging.

XRP ETF’s now manage $1.24 Billion as “Institutional inflows” continue. The locking up of $XRP from active circulation reduces float, tightening supply during prices rallies and ultimately leads to a supply shock! pic.twitter.com/5dcQc91Lhy — MOLT MEDIA (@MoltMoney) January 4, 2026

De zone rond 1,85 dollar geldt als belangrijke steun. Aan de bovenkant ligt weerstand tussen 1,92 en 2,00 dollar. Daarboven komt 2,08 dollar in beeld, een niveau dat door veel analisten wordt gezien als het punt waarop de XRP koers definitief van karakter kan veranderen en een bredere XRP rally op gang kan komen.

Crypto analist en Standard Chartered zien XRP koers richting $6

Niet alleen onafhankelijke analisten zijn optimistisch. Ook grote financiële instellingen laten zich steeds positiever uit. Standard Chartered herhaalde begin 2026 zijn bullish scenario en noemde een koersdoel van 6 dollar als realistisch binnen deze cyclus. Volgens de bank profiteert XRP van drie factoren tegelijk: duidelijkere regelgeving, institutionele instroom via de XRP ETF en de groeiende rol van Ripple binnen internationale betalingen.

In analyses over de XRP verwachting benadrukt een crypto analist dat een verdrievoudiging richting 6 dollar vooral afhangt van één voorwaarde: een overtuigende doorbraak en vasthouding boven 2,08 dollar. In recente vooruitblikken op de Ripple koers verwachting wordt bovendien gewezen op eerdere marktcycli, waarin grote altcoins na lange consolidatieperiodes plotseling sterk versnellen.

Ripple strategie met RLUSD stablecoin speelt sleutelrol

Ripple kijkt ondertussen verder dan alleen de koers. De adoptie van de RLUSD-stablecoin vormt een belangrijk onderdeel van de bredere strategie. Deze stablecoin is gericht op internationale betalingen en institutionele toepassingen en moet het Ripple-netwerk aantrekkelijker maken voor banken en betalingsverwerkers. Dat kan indirect ook de vraag naar XRP ondersteunen.

Tegelijkertijd blijft de maandelijkse XRP escrow unlock een punt om rekening mee te houden. In januari komt opnieuw een miljard XRP vrij. Dat kan op korte termijn voor extra schommelingen zorgen, al wordt historisch gezien een groot deel van die tokens opnieuw vastgezet.

