Ripple heeft onlangs aangekondigd dat het een belangrijke update gaat doorvoeren voor de XRP Ledger. Deze update ging samen met een roadmap die zich focust op drie belangrijke aankondigingen. Wat betekenen deze nieuwe ontwikkelingen op de XRP Ledger voor de Ripple koers?

Ripple nieuws: nieuwe ontwikkelingen XRP Ledger aangekondigd

Gisteren deed Ripple een nieuwe aankondiging die verder inging op de nabije toekomst van de XRP Ledger. Deze aankondiging werd gestart met de bekendmaking dat XRPL de top 10 van institutionele DeFi heeft bereikt met meer dan $1 miljard aan maandelijks stablecoin volume. Het is volgens Ripple een belangrijke indicator dat de XRP Ledger bezig is aan een stijging die van dit platform de toekomst van institutionele DeFi moet maken.

Deze aankondiging ging met name over een nieuwe roadmap die gepaard met nieuwe ontwikkelingen. Deze nieuwe roadmap gaat bestaan uit een drietal ontwikkelingen die de toekomst van de XRP Ledger moet vormgeven: een native lending protocol, multi-purpose tokens en directe beschikbaarheid van compliance tools.

5/ Next on the roadmap • Multi-Purpose Token (MPT) to accommodate assets natively

• Native Lending Protocol in XRPL v3.0.0 to enable low-cost, compliant credit

• Zero-knowledge proofs to bring privacy with auditability for institutional markets — RippleX (@RippleXDev) September 22, 2025

Het native lending protocol moet het direct mogelijk maken voor investeerders om credit te krijgen of credit te geven via de XRP Ledger. Dit leenprotocol moet ervoor zorgen dat de XRPL niet achter gaat lopen op concurrenten.

De confidential multi-purpose Token zal samengaan met de XRP-L Zero-Knowledge privacy (ZKP) implementatie. Hierdoor zullen de multi-purpose tokens de privacy beschermen, terwijl ze tegelijkertijd voldoen aan de wetten van regelgevende instanties.

Ook maakt deze ZKP implementatie het mogelijk om te voldoen aan KYC verificatie zonder dat er persoonlijke details hoeven worden overgeschreven.

De Compliance Tools zullen functies bevatten zoals Deep Freeze, Simulate en Decentralized Identifiers.

Deep Freeze creëert de mogelijkheid voor investeerders om transfers stop te zetten van verdachte adressen. Simulate is een optie die het mogelijk maakt voor ontwikkelaars om transacties te testen voordat er een netwerk gelanceerd wordt. Het is een belangrijk teken dat Ripple nog altijd hard bezig is om de functionaliteit van de XRP Ledger te verbeteren.

Wat gaat Ripple doen in reactie op deze ontwikkelingen?

Naarmate deze XRP Ledger meer adoptie kent, zal het natuurlijk ook een positief effect hebben op de XRP koers. Een XRP koers die het recentelijk trouwens erg moeilijk heeft gehad.

De Ripple koers is over de afgelopen week namelijk al meer dan 5,6% gedaald. Sinds de aankondiging van Ripple met deze nieuwe updates van de XRP Ledger is de koers er echter in geslaagd om met 1,8% te stijgen. Deze stijging kan echter ook het gevolg zijn van nieuwe samenwerkingen die Ripple is aangegaan met de VS en VK.

Een optimistisch signaal dat de koers nu voorbij de $2,86 heeft geholpen. Als er nu gekeken wordt naar het technische fundament, ziet de nabije toekomst voor de Ripple koers er voorlopig echter nog moeilijk uit.

De koers is onder al zijn EMA’s van de korte- en middellange termijn gezakt, terwijl zowel de momentum indicator als het MACD-histogram een verkoopsignaal afgeeft. Ook wijst de dalende RSI van 42 op toenemend verkoopmomentum.

De kortere termijn van de Ripple koers ziet er daardoor onzeker uit. Maar met de ontwikkelingen van de XRP Ledger in het achterhoofd lijkt er op de langere termijn meer mogelijk te zijn. Helemaal omdat de Ripple koers nog altijd meer waard is dan zijn 100-daagse en 200-daagse EMA’s.

Nu de nabije toekomst van Ripple vooralsnog onzeker lijkt, kan het een goed idee zijn voor investeerders om andere crypto projecten te overwegen. Met name nieuwe crypto projecten die unieke utility bieden lijken nu successen te kunnen boeken. De lage market cap van deze projecten biedt namelijk veel ruimte voor indrukwekkende winsten. Een voorbeeld van een dergelijk project is Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper ($HYPER) – toekomst van de Bitcoin blockchain

Bitcoin Hyper is een nieuw crypto project dat er alles aan doet om de toekomst van de Bitcoin blockchain veilig te stellen. De Bitcoin blockchain is tegenwoordig niet meer opgewassen tegen de moderne eisen van gedecentraliseerde applicaties. Hierdoor hebben gebruikers steeds vaker te maken met problemen zoals hoge transactiekosten, langzame transactiesnelheden en slechte programmeerbaarheid. Met Bitcoin Hyper is er nu echter een project op de markt verschenen dat een Layer 2 oplossing voor de Bitcoin blockchain op de markt heeft gebracht.

Deze Layer 2 oplossing brengt een einde aan alle bekende problemen van de Bitcoin blockchain. In plaats daarvan moet men kunnen profiteren van snelheden die vergelijkbaar zijn met die van de Solana blockchain. Deze Layer 2 oplossing is ook ontworpen met de hulp van de Solana virtual machine.

Low fees, fast execution, real Bitcoin security. Choose all three with Hyper. ⚡️🔥https://t.co/VNG0P4GuDo pic.twitter.com/KTJPpZdL8L — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) September 21, 2025

Bitcoin Hyper is nu een presale gestart voor zijn native $HYPER token. Deze presale moet investeerders de kans geven om tegen de laagst mogelijke prijs in te stappen bij dit project. Naast aantrekkelijke kortingen kunnen vroege investeerders ook profiteren van hoge staking beloningen. Op deze manier kan men een poging doen om de winst al tijdens de presale te maximaliseren.

De presale van Bitcoin Hyper bleek al snel een van de beste presales van 2025 te zijn. Deze presale heeft inmiddels namelijk al meer dan $17,6 miljoen aan investeringen opgehaald. Tijdens deze presale zijn de staking beloningen nog altijd hoger dan 65%. Daarnaast kost de $HYPER token slechts $0,012965 per stuk. Vandaag lijkt dan ook het ideale moment om je aan te sluiten bij dit veelbelovende presale project.