Japans reisbureau Tobu Top Tours is de samenwerking aangegaan met Ripple azië om een betalingssysteem in de xrp ledger te bouwen. Door middel van het distribueren van tokens kunnen gebruikers van de blockchain betalen voor diensten zoals overnachtingen, dineren en uitstapjes.

XRP in Azië

De tokens die Tobu Top Tours zal uitgeven zijn NFT’s (Non Fungible Tokens). Het betalingssysteem zal voornamelijk gebruikt worden binnen de reissector in Japan. Aangezien Azië een steeds populairder wordende vakantiebestemming is geworden zal de lancering snel plaatsvinden. Binnen de eerste maanden van 2026 zal de eerste eindversie afgebouwd zijn en gebruikt gaan worden in Japan.

Het Aziatische continent lijkt ver voor te lopen op het gebied van crypto vergeleken met het westen. Zo is het in Europa momenteel nog niet mogelijk om met crypto tokens af te rekenen. Daarnaast zijn we dat het SWIFT-systeem soms erg langzaam functioneert en moeite heeft om mee te komen in de geavanceerde online wereld.

Niet alleen Tobu Top Tours lijkt winst te boeken met de strategische zet. Ook OKX heeft zijn eigen manier gevonden om stablecoins uit te geven. Door middel van de applicatie Grab, is het mogelijk om met je telefoon te betalen bij de winkel. De ontwikkelingen rondom Ripple in Azië blijven dus groeien, maar wat betekent dit voor de koers van XRP?

XRP koers

De koers van XRP bevindt zich momenteel op een cruciaal punt. De altcoin beweegt al twee maanden in een langzaam dalende trend, waarbij de toppen continu blijven dalen. Op het moment van schrijven staat XRP rond $3,04 en zien we een verandering van de trend.

In de bovenstaande afbeelding zien we het koersverloop voor XRP in de maanden augustus en september. Een verdere stijging betekent dat de dalende trend wordt gebroken en we dus een verdere stijging kunnen gaan zien van XRP in de komende dagen. De koerslevels rond $3,12 en $3,30 zullen mogelijk als resistance fungeren.

Aan de bovenkant van de trendlijn ligt het koersdoel van de all-time high, $3,65, wat XRP een aantal maanden geleden wist te bereiken. Door de ontwikkelingen van XRP binnen Azië, is het mogelijk dat de altcoin een verdere stijging gaat maken. Altcoins lijken op dit moment beter te presteren dan Bitcoin, aldus de Altcoin Season Index.

Alternatieve cryptomunt voor XRP

Nu de crypto bull run het laatste kwartaal van dit jaar nadert zijn traders en investeerders druk op zoek naar de beste cryptomunten die een rendement kunnen opleveren. Een onlangs gelanceerde presale crypto staat op dit moment in de schijnwerpers.

Met zijn presale, wist het cryptoproject binnen enkele weken meer dan $2,7 miljoen op te halen. Dit geeft aan dat de interesse vanuit vroege investeerders in Maxi Doge groot is. Tijdens de presale van Maxi Doge wordt de $MAXI token verkocht. De native token van het presale project kan gestaked worden, wat een jaarlijkse rente van 125% oplevert.

Maxi Doge is een meme coin dat gebouwd is op de Ethereum blockchain. Binnen de kortste keren is Maxi Doge uitgegroeid tot een van de grootste crypto presales van dit moment. De sterke spierbundel in de bovenstaande afbeelding is Maxi en dit cartoonachtige figuur is de hele dag bezig met najagen van crypto pumps.

De $MAXI token is alleen aanschafbaar via de officiële website van Maxi Doge. $MAXI kan gekocht worden met ETH, BNB, USDT en creditcard.

