Binnen enkele uren kochten Ripple spot ETF’s voor $18,99 miljoen aan XRP tokens. Terwijl XRP whales blijven verzamelen, ervaart de XRP koers nog steeds druk. Wat gaat Ripple doen nu institutioneel geld massaal instapt? Volgt er een Ripple explosie of blijft de druk aanhouden?

XRP ETF’s blijft sterke instroom zien ondanks druk op koers

Volgens recente data van SoSoValue vloeide er gisteren $18,99 miljoen richting XRP ETF producten in slechts een paar uur tijd. Het grootste deel van dit kapitaal kwam terecht bij de 21Shares XRP ETF en de Canary XRP ETF. Samen beheren deze fondsen nu ruim $1,14 miljard. Deze massale instroom is niet de eerste die opvallend is, eerder deze maand werd er al voor $24 miljoen binnen 90 minuten gekocht. Dit is een duidelijk teken van structurele institutionele interesse, zelfs nu de XRP koers onder druk staat.

BREAKING: 🇺🇸 XRP spot ETFs have just bought $18.99 million worth of $XRP. pic.twitter.com/cIQBKveJnj — Ash Crypto (@AshCrypto) December 18, 2025

Ripple nieuws: XRP koers blijft druk voelen

Op het moment van schrijven beweegt de XRP koers rond de $1,84, dat is een daling van bijna 8% op de weekgrafiek. De Ripple koers houdt technisch gezien stand boven belangrijke steunzones, maar ervaart druk. Als de Ripple koers onder de $1,90 sluit, vergroot dit de kans op een verdere daling.

De RSI-indicator is vrij laag, maar bevindt zich nog niet in een extreem ‘oversold’ gebied. Dit biedt ruimte voor een stijging wanneer het sentiment omdraait. De MACD is wel iets negatiever, en wijst op een zwak momentum. Dat verklaart waarom herstelpogingen snel worden verkocht. De XRP verwachting blijft dus nog even spannend.

XRP whales zijn actief tijdens de dip

Terwijl retail investeerders een afwachtende houding aannemen tijdens de dip, kiezen XRP whales juist voor actie. Grote spelers met wallets tussen de 100.000 en 100 miljoen XRP hebben hun positie flink uitgebreid sinds november.

Dit is de groep die niet naar de korte termijn grafieken kijkt, maar juist naar de lange termijn. Whales zijn vaak actief tijdens fases waarin het sentiment laag is en de volatiliteit hoog is.

Toch blijven de retail investeerders nog rustig, ondanks de grote institutionele interesse. De XRP open interest is een stuk lager dan de piek eerder dit jaar. Dit toont aan dat retail investeerders terughoudender zijn.

Wat gaat Ripple doen?

Voor nu blijft de $2 een belangrijk punt. Om opnieuw door die grens te breken, is er meer nodig dan enkel ETF instroom. Het volume moet toenemen en de XRP koers moet boven de $1,90 sluiten.

Mocht Ripple in staat zijn om deze week dit te bereiken, ligt de weg open voor verdere koersstijgingen. Blijft het sentiment zwak, dan is de kans groot dat er een dip- of consolidatiefase volgt.

