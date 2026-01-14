BlackRock staat bekend als grootste vermogensbeheerder van de wereld en dit instituut heeft aangekondigd dat het voortaan de Ripple stablecoin (RLUSD) gebruikt als onderpand. De positie van de stablecoin krijgt hierdoor een enorme boost in de institutionele financiële wereld. Wat betekent dit Ripple nieuws voor de XRP koers en wat gaat Ripple doen?

Ripple nieuws: Ripple stablecoin vanaf nu onderpand voor BlackRock

De institutionele adoptie van Ripple’s stablecoin RLUSD krijgt een enorme boost nu BlackRock de stablecoin gebruikt als onderpand. Deze stap kwam tot stand via de samenwerking met Securitize.

🚨BREAKING: Ripple Stablecoin $RLUSD is now being used as Collateral for BlackRock & Cross-Border Payments. pic.twitter.com/JZwwkprp0o — crypto.kylo (@cryptokylonews) January 11, 2026

De getokeniseerde treasuryfunds van BlackRock, USD Institutional Digital Liquidity Funds (BUIDL), kunnen door deze samenwerking op elk moment van de dag via de blockchain geswapt worden voor RLUSD.

Deze ontwikkeling signaleert een duidelijke verschuiving bij institutionele partijen. Vermogensbeheerders moeten voldoen aan strenge eisen rondom risico en regelgeving. Daarom zet BlackRock deze stap niet zomaar. Het bedrijf ziet de stablecoin duidelijk als een centrale asset binnen de digitale infrastructuur.

Positie van RLUSD in institutionele financiën

RLUSD werd in december 2024 gelanceerd door Ripple Labs en wordt 1:1 gedekt door cash en T-bills. Het is ontworpen om aan te sluiten bij de compliance regels van toezichthouders in Amerika en daarbuiten. Daarnaast richt het zich specifiek op institutionele use cases. Denk bijvoorbeeld aan collateral management, treasury settlement, ‘on-chain swaps’ en ‘cross border’ betalingen.

De Ripple stablecoin maakt het mogelijk om 24 uur per dag en 7 dagen per week snelle en goedkope transacties te bewerkstelligen. Daarmee speelt de crypto een steeds belangrijkere rol voor instellingen die wereldwijd actief zijn.

Inmiddels heeft de stablecoin een market cap van $ 1,33 miljard en heeft het een plek veroverd in de top 10 grootste stablecoins.

Impact op de XRP koers – Wat gaat Ripple doen?

De sterker wordende positie van RLUSD roept de vraag op of Ripple’s XRP mogelijk overbodig wordt. Dit is niet het geval. Sterker nog, de XRP koers zal er waarschijnlijk juist van profiteren. De Ripple stablecoin maakt het netwerk en de infrastructuur van Ripple namelijk aantrekkelijk, waardoor grote spelers ook steeds meer in aanraking komen met XRP zelf.

XRP is daarbij een brugvaluta. Naarmate er meer RLUSD circuleert op verschillende chains, zal de vraag naar een neutrale burgasset als XRP juist toenemen. Bovendien neemt de activiteit op de XRP Ledger daarmee toe, waardoor de behoefte aan liquiditeitspools groeit. Hierdoor wordt het netwerk steeds aantrekkelijker voor bijvoorbeeld RWA’s. Dit stimuleert het ecosysteem rondom XRP.

Op het moment van schrijven handelt XRP op een waarde van $2,13. Terwijl de XRP burn rate richting 0 beweegt en er een rally verwacht wordt eind deze maand, is de XRP koers alvast met 3,45% gestegen in de afgelopen 24 uur. Het nieuws van BlackRock heeft dus zeker geen negatieve druk uitgeoefend op de XRP waarde.

Dat neemt niet weg dat het slim blijft om je portfolio niet volledig met XRP in te richten. De altcoin zal mogelijk nog stijgen dit jaar, maar het blijft onzeker en sommige andere crypto’s zullen meer stijgen.

