De XRP burn rate beweegt volgens on-chain data van dinsdag 13 januari richting een historisch laag niveau. Het aantal XRP tokens dat er per dag als transactiekosten wordt vernietigd, nadert opnieuw de nulgrens. Dit wijst op een beperkte netwerkbelasting, terwijl de bredere markt juist aantrekt. Kan de XRP koers ondanks deze lage burn activiteit eind januari toch stijgen?

XRP koers en burn rate lopen uiteen

De XRP burn rate geeft aan hoeveel tokens permanent uit omloop verdwijnen door transactiekosten. Omdat deze kosten extreem laag zijn, is de dagelijkse verbranding beperkt. De recente cijfers laten zien dat het aantal verbrande XRP tokens nauwelijks stijgt, zelfs niet nu de bulls langzaam in de markt terugkeren.

Dit spanningsveld is belangrijk. Een burn rate richting nul betekent immers dat het netwerkgebruik nog niet versnelt. Tegelijkertijd is er te zien dat de XRP koers wél kracht opbouwt.

Dit verschil tussen on-chain activiteit en prijsontwikkeling doet zich vaak voor aan het begin van een grotere koersbeweging, wanneer speculatief kapitaal eerder instapt dan dat de gebruikersactiviteit volgt.

XRP toont een sterke opbouw in zijn prijsstructuur

In de prijsstructuur van XRP is een duidelijke verandering zichtbaar. Na meerdere weken van lagere toppen en zwakke candles is het patroon nu omgeslagen naar hogere bodems. Dit wijst op een afnemende verkoopdruk. De bears accepteren daardoor lagere XRP volumes, terwijl de bulls steeds eerder instappen.

Deze opbouw vindt plaats zonder een excessieve leverage. De open interest stijgt ook gecontroleerd en de funding rates blijven stabiel. Dat maakt deze koersbeweging technisch gezonder dan eerdere korte XRP rallies. De XRP koers beweegt daarmee in een accumulatiefase, waarin de grote marktspelers posities opbouwen zonder de markt op te blazen.

Verwachting dan de XRP koers richting eind januari

Diverse crypto-analisten verwachten dat XRP nu voldoende ruimte heeft voor een vervolgbeweging richting eind januari. Zij wijzen op het afnemende aanbod van XRP op exchanges en het herstel van het bredere marktsentiment. Volgens deze analyses ligt de focus niet op korte prijspieken, maar op een structurele verschuiving in marktdynamiek.

Onze analyse: wij verwachten iets meer dan deze crypto-analisten, vanwege de combinatie van een dalende verkoopdruk en een stabiele on-chain basis die ruimte overlaat voor een versnelling zodra de activiteit aantrekt.

Als de burn rate laag blijft terwijl de XRP koers verder oploopt, betekent dit dat een prijsstijging primair wordt gedragen door de vraag naar XRP vanuit investeerders, niet door netwerkdruk. Dit is vaak het voorstadium van een grotere XRP rally.

De crypto-analisten verwachten bovendien een geleidelijke stijging zolang de XRP koers boven het cruciale steungebied rond $2,00 blijft, met ruimte om binnen één tot drie weken door te stijgen naar de prijsklasse tussen $2,30 en $2,40.

Onze verwachting ligt iets hoger in intensiteit, omdat de XRP koers structuur duidelijk hogere bodems laat zien langs een stijgende trendlijn, terwijl de verkoopdruk afneemt. Zolang deze structuur intact blijft en de XRP koers niet onder deze trendlijn sluit, achten wij een koersversnelling richting eind januari aannemelijker dan een trage zijwaartse beweging.

Ripple nieuws en de bredere marktcontext

Binnen het Ripple nieuws speelt ook mee dat de institutionele interesse in crypto weer toeneemt. Kapitaal stroomt geleidelijk van large caps naar activa met een achtergebleven waardering. XRP profiteert hiervan, mede doordat de eerdere juridische onzekerheid nu grotendeels is weggenomen en de focus weer op marktstructuur ligt.

