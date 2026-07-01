De Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s hebben hun zwartste maand ooit achter de rug. In juni stroomde er netto 4,5 miljard dollar uit deze fondsen, een nieuw record sinds de start begin 2024. Beleggers trokken massaal geld terug, met BlackRock op kop.

Bitcoin ETF’s zetten somber record neer

De uitstroom van 4,5 miljard dollar is bijna 29 procent groter dan het vorige record van 3,48 miljard dollar uit februari 2025. Nooit eerder verlieten beleggers deze producten zo snel.

BlackRock, de grootste aanbieder, was verantwoordelijk voor het leeuwendeel. Uit het IBIT-fonds van BlackRock alleen al verdween 3,55 miljard dollar, ongeveer 75 procent van de totale uitstroom. De fondsen sloten juni af met negen dagen op rij verlies. Op 30 juni ging er nog eens 222,6 miljoen dollar de deur uit.

Coin Bureau vatte de sombere cijfers kort samen op X:

🚨BRUTAL: SPOT BITCOIN ETFS HAVE LOST $4 BILLION IN THEIR WORST MONTH ON RECORD Investors have pulled $4.06B from spot Bitcoin ETFs in June, the largest monthly outflow since the products launched in January 2024. That beats the previous record of $3.56B in February 2025. Last… pic.twitter.com/ctQEVpYRC3 — Coin Bureau (@coinbureau) June 29, 2026

Waarom daalt Bitcoin zo hard?

De grote vraag is waarom daalt Bitcoin zo plotseling. Volgens analisten gaat het vooral om een verschuiving van geld, niet om twijfel over Bitcoin zelf. Grote beleggers halen hun geld weg bij risicovolle beleggingen en zoeken veiliger of nieuwer terrein.

De belangrijkste oorzaken achter de daling:

Hoge rente: sparen en obligaties leveren weer geld op, waardoor Bitcoin minder aantrekkelijk wordt.

sparen en obligaties leveren weer geld op, waardoor Bitcoin minder aantrekkelijk wordt. Geopolitieke onzekerheid: onrust in de wereld maakt beleggers voorzichtig.

onrust in de wereld maakt beleggers voorzichtig. Sterkere dollar: een dure dollar drukt de vraag naar crypto.

een dure dollar drukt de vraag naar crypto. Kapitaalrotatie: geld stroomt naar AI-aandelen, grote beursgangen en de beste altcoins.

Dat grote partijen zich terugtrekken, blijkt ook uit de cijfers van BlackRock zelf:

📈 $14T BLACKROCK JUST SAW ITS BIGGEST BTC OUTFLOW EVER BlackRock deposited 7,432 $BTC ($446M) into Coinbase Prime, marking its largest single-day net Bitcoin outflow on record in BTC terms. It also moved 8,150 $ETH worth about $13M. This comes after its spot BTC ETF $IBIT saw… pic.twitter.com/f5YhNir5i2 — Coin Bureau (@coinbureau) June 29, 2026

Van een echte Bitcoin crash willen experts dus niet spreken. Ze zien de beweging eerder als een tijdelijke rotatie dan als een structureel probleem.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers verwachting?

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

De Bitcoin koers voelde de druk duidelijk. De munt zakte naar ongeveer 59.000 dollar en verloor in de eerste helft van 2026 zo’n 30 procent van zijn waarde. Daarmee deed Bitcoin het slechter dan bijna elke andere grote belegging.

“Deze uitstroom zegt meer over de rente en de dollar dan over Bitcoin zelf”, zegt een analist van het Coinspeaker team. “Zodra grote beleggers weer risico durven nemen, kan het beeld snel omslaan.”

Toch blijft de Bitcoin koers verwachting verdeeld. Zolang de rente hoog blijft en beleggers voorzichtig zijn, kan de druk aanhouden. Keert het vertrouwen terug, dan kan de instroom net zo snel weer op gang komen. Sommige beleggers kijken ondertussen naar nieuwe cryptomunten met meer groeipotentie.

Bitcoin Hyper ($HYPER): kansen tijdens de onrust

Terwijl grote fondsen zich terugtrekken, groeit de aandacht voor Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project bouwt een zogeheten Layer 2 bovenop Bitcoin, waardoor transacties sneller en goedkoper worden. Onder de motorkap gebruikt het de techniek van Solana, wat slimme contracten en apps op Bitcoin mogelijk maakt.

De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op. De $HYPER-token wordt gebruikt om kosten te betalen, te staken en mee te beslissen over het netwerk. Let op: het project staat nog in de presale en het netwerk is nog niet live, dus de risico’s zijn hoog.

Bitcoin Hyper presale toegang