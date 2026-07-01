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Bitcoin ETF’s beleven slechtste maand ooit met $4,5 miljard uitstroom

Amerikaanse Bitcoin ETF’s verloren in juni een recordbedrag van 4,5 miljard dollar. BlackRock was veruit de grootste verliezer. Maar wat betekent deze uittocht voor de Bitcoin koers?

Sander ten Broeke Door Sander ten Broeke Bijgewerkt 3 minuten leestijd
Bitcoin ETF’s beleven slechtste maand ooit met $4,5 miljard uitstroom

De Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s hebben hun zwartste maand ooit achter de rug. In juni stroomde er netto 4,5 miljard dollar uit deze fondsen, een nieuw record sinds de start begin 2024. Beleggers trokken massaal geld terug, met BlackRock op kop.

Bitcoin ETF’s zetten somber record neer

De uitstroom van 4,5 miljard dollar is bijna 29 procent groter dan het vorige record van 3,48 miljard dollar uit februari 2025. Nooit eerder verlieten beleggers deze producten zo snel.

BlackRock, de grootste aanbieder, was verantwoordelijk voor het leeuwendeel. Uit het IBIT-fonds van BlackRock alleen al verdween 3,55 miljard dollar, ongeveer 75 procent van de totale uitstroom. De fondsen sloten juni af met negen dagen op rij verlies. Op 30 juni ging er nog eens 222,6 miljoen dollar de deur uit.

Coin Bureau vatte de sombere cijfers kort samen op X:

Waarom daalt Bitcoin zo hard?

De grote vraag is waarom daalt Bitcoin zo plotseling. Volgens analisten gaat het vooral om een verschuiving van geld, niet om twijfel over Bitcoin zelf. Grote beleggers halen hun geld weg bij risicovolle beleggingen en zoeken veiliger of nieuwer terrein.

De belangrijkste oorzaken achter de daling:

  • Hoge rente: sparen en obligaties leveren weer geld op, waardoor Bitcoin minder aantrekkelijk wordt.
  • Geopolitieke onzekerheid: onrust in de wereld maakt beleggers voorzichtig.
  • Sterkere dollar: een dure dollar drukt de vraag naar crypto.
  • Kapitaalrotatie: geld stroomt naar AI-aandelen, grote beursgangen en de beste altcoins.

Dat grote partijen zich terugtrekken, blijkt ook uit de cijfers van BlackRock zelf:

Van een echte Bitcoin crash willen experts dus niet spreken. Ze zien de beweging eerder als een tijdelijke rotatie dan als een structureel probleem.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers verwachting?

Bitcoin (BTC)
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De Bitcoin koers voelde de druk duidelijk. De munt zakte naar ongeveer 59.000 dollar en verloor in de eerste helft van 2026 zo’n 30 procent van zijn waarde. Daarmee deed Bitcoin het slechter dan bijna elke andere grote belegging.

“Deze uitstroom zegt meer over de rente en de dollar dan over Bitcoin zelf”, zegt een analist van het Coinspeaker team. “Zodra grote beleggers weer risico durven nemen, kan het beeld snel omslaan.”

Toch blijft de Bitcoin koers verwachting verdeeld. Zolang de rente hoog blijft en beleggers voorzichtig zijn, kan de druk aanhouden. Keert het vertrouwen terug, dan kan de instroom net zo snel weer op gang komen. Sommige beleggers kijken ondertussen naar nieuwe cryptomunten met meer groeipotentie.

Bitcoin Hyper ($HYPER): kansen tijdens de onrust

Terwijl grote fondsen zich terugtrekken, groeit de aandacht voor Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit project bouwt een zogeheten Layer 2 bovenop Bitcoin, waardoor transacties sneller en goedkoper worden. Onder de motorkap gebruikt het de techniek van Solana, wat slimme contracten en apps op Bitcoin mogelijk maakt.

Bitcoin Hyper ($HYPER) presale 2026

De presale haalde al meer dan 32 miljoen dollar op. De $HYPER-token wordt gebruikt om kosten te betalen, te staken en mee te beslissen over het netwerk. Let op: het project staat nog in de presale en het netwerk is nog niet live, dus de risico’s zijn hoog.

Bitcoin Hyper presale toegang Cryptocurrency Nieuws, Nieuws

Sander ten Broeke
Sander ten Broeke

Professionele crypto-analist met jarenlange praktijkervaring sinds de doorbraak van de crypto markt in 2017. Ruime ervaring met (day)trading door zowel extreme bullmarkten als uitdagende bearmarkten. Gespecialiseerd in technische analyse, het interpreteren van koers patronen en het vroegtijdig signaleren van belangrijke markttrends.

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