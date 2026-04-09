Ripple nieuws: Treasury platform integreert met SWIFT

Ripple maakte op 5 april bekend dat Ripple Treasury is toegetreden tot het SWIFT Certified Partner Program. Het platform, dat voortkomt uit de overname van GTreasury voor $1 miljard in 2025, koppelt nu rechtstreeks aan SWIFT’s Alliance Lite2. Bedrijven kunnen hierdoor fiat, XRP en de Ripple stablecoin RLUSD vanuit één interface beheren.

Het gaat niet om een vervanging van SWIFT. Ripple positioneert zich als aanvulling op het bestaande systeem. Treasury teams kiezen per transactie tussen traditionele SWIFT rails of blockchain settlement via XRP, waarbij overboekingen in drie tot vijf seconden worden afgerond. Dat hybride model maakt de drempel voor beste altcoins als XRP binnen bedrijfsprocessen een stuk lager.

XRP koers verwachting: wat gaat Ripple doen met SWIFT toegang?

CEO Brad Garlinghouse herhaalde op het XRPL Apex event dat het XRP Ledger binnen vijf jaar 14% van SWIFT’s jaarlijkse volume van $150 biljoen kan verwerken. Dat zou neerkomen op circa $21 biljoen aan transacties per jaar via XRP. Analisten van Standard Chartered berekenden dat dit de XRP koers op basis van daadwerkelijk gebruik richting $12 kan brengen.

“De combinatie van SWIFT integratie en groeiende ETF instroom geeft XRP een sterker fundament dan ooit,” aldus ons redactieteam. “Maar beleggers moeten niet vergeten dat de KBRA rating van BBB ook risico’s benoemt, waaronder afhankelijkheid van XRP verkopen.”

XRP ETF instroom en de CLARITY Act als katalysator

De XRP ETF markt trok sinds de lancering eind 2025 ruim $1,4 miljard aan. Toch stokte de instroom begin 2026 door geopolitieke spanningen. Analisten schatten dat goedkeuring van de CLARITY Act $4 tot $8 miljard aan nieuwe instroom kan genereren. Senator Hagerty gaf op 6 april aan dat de wet mogelijk eind april uit de Senate Banking Committee komt, na het paasreces op 13 april.

De kans op goedkeuring in 2026 staat op Polymarket rond 63%. Maar als de wet niet voor mei door de commissie komt, schuift het hele traject mogelijk door tot na de midterms in november. Voor beleggers die overwegen te handelen op een crypto exchange is dat een cruciaal risico om in de gaten te houden.

Wat betekent dit voor de XRP koers verwachting?

De SWIFT integratie geeft Ripple toegang tot meer dan 11.500 financiële instellingen wereldwijd. De echte katalysator voor de XRP koers blijft echter regulatoire duidelijkheid via de CLARITY Act. Zonder die wet blijven institutionele partijen terughoudend. Mét goedkeuring kan de instroom in XRP ETF producten versnellen en wordt het koersdoel van $12 een stuk realistischer. De komende weken zijn daarmee bepalend voor de richting van XRP in 2026.