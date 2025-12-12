De XRP koers houdt de markt in spanning, nu steeds meer signalen wijzen op een grote stap voor Ripple. Volgens crypto analist ‘Steph is Crypto’ staat het bedrijf op het punt om een nationale banklicentie te ontvangen in Amerika. Deze ontwikkeling is volgens hem serieus bullish voor Ripple zelf en de token. Wat gaat Ripple doen als deze licentie werkelijk wordt uitgegeven?

Nationale banklicentie kan Ripple veranderen

Ripple diende in juli 2025 een aanvraag in bij de Office of the Comptroller of the Currency (OCC) voor een nationale banklicentie. Dit gebeurde samen met een verzoek voor een Federal Reserve master account. Als die goedkeuring doorgaat, zou Ripple kunnen opereren als een volledig gereguleerde bank. Dat zou het bedrijf toegang geven tot deposito’s, custody services en directe settlement bij de Fed.

💥BREAKING: RIPPLE’S U.S. NATIONAL BANK LICENSE CONFIRMED AS “IMMINENT.” THIS IS BULLISH! pic.twitter.com/g2Apjl5NA7 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) December 10, 2025

Ripple zou daarmee het eerste blockchainbedrijf worden dat directe toegang krijgt tot het Amerikaanse banksysteem. Zelfs grote exchanges is dit nog niet gelukt. Het zou bovendien betekenen dat Ripple’s stablecoin RLUSD dezelfde status krijgt als traditioneel bankgeld, wat de legitimiteit van het project verder versterkt.

Steph noemt dit geen gewone regulatoire goedkeuring, maar een complete doorbraak van de infrastructuur. Volgens hem zou de integratie van Ripple in het Amerikaanse banksysteem institutioneel vertrouwen vergroten en reële vraag creëren naar zowel XRP als RLUSD. Voor de XRP verwachting is dit extreem bullish.

Van speculatieve token naar echte utility

Een banklicentie zou de rol van XRP fundamenteel veranderen. Tot nu toe werd de token vooral gezien als een speculatieve activa. Directe toegang tot het financiële systeem zou XRP kunnen uitgroeien tot een vertrouwde asset voor internationale betalingen.

XRP CHANGED THE GAME Twelve years ago Chris Larsen sent Bitcoin through the XRP Ledger and proved speed and real utility were possible. Since then XRP has grown into a faster more efficient evolution built for global payments not just storage. The future saw it first. pic.twitter.com/d5OprMOTt7 — John Squire (@TheCryptoSquire) December 11, 2025

Daarmee kan Ripple een zeldzame verbinding maken tussen blockchain en traditionele financiën. Banken zouden via het netwerk sneller en goedkoper kunnen afrekenen met RLUSD of XRP, zonder afhankelijk te zijn van derde partijen.

Crypto analisten zien dat als het moment waarop XRP zich onderscheidt van andere projecten. Als Ripple een bankstatus krijgt, verandert de markt volledig. Dan praten we over een echte integratie met Wall Street, en niet alleen meer over hype. Mogelijk zou het zelfs een sterke XRP rally kunnen ontketenen.

Cruciale steun rond $2

De XRP koers blijft opmerkelijk stabiel. Volgens analist Vlad Anderson test de munt de kritische steunzone van $2, terwijl het handelsvolume in 24 uur met 77% steeg. Anderson noemt het een ‘final squeeze’, een fase waarin kopers en verkopers hun posities versterken voordat de koers een scherpe beweging maakt.

Zolang de XRP koers boven $2 blijft, ziet de markt ruimte voor een bullish breakout richting $2,40 – $2,60. Een doorbraak onder dat niveau kan echter een verdere daling naar $1,85 – $1,90 in gang zetten.

Sterke koopinteresse en stijgende volumes wijzen op vertrouwen in de markt. Het sentiment draait nu volledig om de licentie, en traders anticiperen op het Ripple nieuws. Deze adoptie kan een krachtige kettingreactie veroorzaken die de markt een positieve impuls kan geven.

Institutionele adoptie op komst?

Als de licentie inderdaad wordt uitgegeven, kan Ripple rekenen op een golf van institutionele adoptie. De mogelijkheid om onder toezicht van de Federal Reserve te opereren zou van Ripple een betrouwbare partner maken voor internationale banken en betalingsverwerkers. Ook zou het de weg vrijmaken voor meer XRP ETF’s.

Of Ripple daadwerkelijk Ethereum of Bitcoin qua market cap kan benaderen, blijft onzeker. Maar een Amerikaanse banklicentie zou Ripple’s reputatie volledig herdefiniëren. Mogelijk zien we XRP binnenkort opereren in wereldwijde infrastructuren van betalingen.

Wees nu slim en investeer in crypto presales voordat de markt een nieuwe positieve impuls krijgt. Zo verzeker je dat je optimaal profiteert van unieke beloningen en voordelen. Maak van presales en investeren een leuke, interactieve game met PEPENODE ($PEPENODE).

PEPENODE ($PEPENODE)

Welkom bij PEPENODE, ’s werelds eerste Mine-to-Earn meme coin die de saaie presale verandert in een interactieve game. In plaats van te wachten op een tokenlancering, bouw je hier je eigen mining rig, upgrade je virtuele facilities en verdien je $PEPENODE beloningen voordat de token lanceert. Dit is niet alleen simpele staking, het is gamified presale mining.

PEPENODE verbrandt 70% van alle tokens die worden gebruikt voor upgrades, waardoor de schaarste toeneemt en de waarde groeit. Elke speler kan ook vrienden uitnodigen via het ingebouwde referral systeem, waarbij 2% van hun beloningen automatisch naar jou gaat. Zo groeit de community organisch en eerlijk, zonder bots of private sales.

Na de TGE schakelt PEPENODE volledig over op on-chain mining op Ethereum’s Proof of Stake. Hierdoor wordt het een duurzaam, transparant en community gedreven ecosysteem. Mining memes, burning supply.

Nu naar de Pepenode presale