Tijdens de laatste financieringsronde werd Ripple (XRP) gewaardeerd op maar liefst $40 miljard. Dit klinkt als bullish Ripple nieuws, maar de hoge waardering betekent niet automatisch dat de XRP koers ondergewaardeerd is en op het punt staat te knallen. De waarde van de altcoin blijft namelijk net boven de $2 grens hangen. Wat gaat Ripple doen en hoeveel kan Ripple waard worden?

Ripple nieuws: Ripple krijgt hoge waardering, maar XRP koers blijft achter

Tijdens een financieringsronde haalt een bedrijf kapitaal op van investeerders in ruil voor bijvoorbeeld aandelen. Na een nieuwe financieringsronde van Ripple werd het bedrijf gewaardeerd op zo’n $40 miljard. Dit suggereert dat de investeerders enorm vertrouwen hebben in het cryptobedrijf en dat Ripple een sterke positie inneemt.

Deze sterke positie zorgt er echter niet automatisch voor dat de XRP koers stijgt. Ripple is namelijk een privébedrijf dat wereldwijd software biedt voor betalingen. Als Ripple de software verkoopt, neemt de exposure van XRP toe, maar het betekent niet direct dat de klanten van Ripple ook meteen gebruik gaan maken van XRP. Dat Ripple groeit, betekent dus niet direct dat de XRP koers ondergewaardeerd is als deze niet meestijgt.

De XRP koers is dus niet afhankelijk van het cryptobedrijf achter de coin, maar van het gebruik van de crypto.

XRP voorspelling – Wat gaat Ripple doen?

De hoge waardering van Ripple heeft dus niet direct een impact op de XRP koers, maar het is wel een positief signaal op de lange termijn. Ripple richt zich op het bieden van betalingsinfrastructuren en daarmee zullen sommige klanten gebruik gaan maken van de XRP Ledger. De native token van dit netwerk is XRP, waardoor dit vaak als brugvaluta dient binnen het ecosysteem van Ripple.

De XRP koers kan daarop de langere termijn wel degelijk van profiteren, maar dan moet de adoptie en het gebruik toenemen. Mogelijk gooit de Ripple stablecoin RLUSD wat roet in het eten door een deel van dit gebruik over te nemen.

Hoeveel kan Ripple waard worden?

Waar het cryptobedrijf zelf een waardering van $40 miljard krijgt, heeft de altcoin een market cap van $125 miljard. De verwachting is dat dit behoorlijk kan toenemen als de adoptie van XRP toeneemt. Toen de XRP koers in juli een piek haalde van $3,65, steeg de market cap naar $210 miljard.

De verwachting is dat de XRP koers momenteel nog consolideert rond de $2 om zich klaar te stomen voor een explosie naar een nieuwe ATH. De waardering van Ripple wijst op toenemende interesse in het cryptobedrijf, maar ook het succes met de XRP ETF’s wijst erop dat crypto steeds meer institutionele aandacht krijgt.

De verwachting is dat dit in de toekomst zichtbaar wordt aan de XRP koers. Zodra de $3,65 target doorbroken is, zal de $5 in het zicht komen.

