De Ripple koers beweegt al dagen rond de grens van $2. Dat niveau houdt stand. De handel is rustig. Geen paniek. Geen euforie. Precies dat maakt de huidige XRP verwachting interessant. Want vaak komt een grote beweging niet na chaos, maar na stilte. De data laat zien dat de markt wacht. Wat gaat Ripple doen zodra die rust wordt doorbroken?

Ripple nieuws met volume dat opvallend normaal blijft

Nieuwe data van Binance, gedeeld via CryptoQuant, laat zien dat de volume z-score van XRP rond de 0,44 ligt. Dat betekent simpel gezegd dat het handelsvolume iets boven het gemiddelde ligt, maar nog volledig binnen de normale bandbreedte valt.

Zo’n z-score vertelt of het huidige volume ‘afwijkt’ van wat gebruikelijk is. Hoge waarden zie je vaak bij hype of paniek. Lage waarden bij interesseverlies. Wat we nu zien, zit daar precies tussenin. Dat wijst op een markt in balans. Kopers en verkopers houden elkaar in evenwicht.

Dit soort fases zie je vaak tijdens consolidatie. De koers beweegt zijwaarts, terwijl traders wachten op een duidelijke aanleiding om in actie te komen. De komst van goud naar de XRPL in 2026 kan een katalysator zijn voor de XRP koers.

XRP koers houdt $2 vast, maar druk neemt toe

Op de grafiek is goed te zien dat $2 een stevige bodem vormt. Elke dip richting dat niveau wordt opgekocht. Tegelijk lukt het XRP nog niet om overtuigend door te drukken naar boven. Dat zorgt voor een steeds smaller speelveld.

Rond $2,05 tot $2,10 ligt duidelijke weerstand. Daar komen verkopers steeds terug. Pas als die zone breekt en de koers daarboven blijft, verandert het beeld. Zakt XRP onder $2, dan verschuift de aandacht weer naar de zone rond $1,90.

XRP koersverwachting volgens RSI en MACD

De RSI staat rond de 40. Dat is geen extreme waarde. Het laat vooral zien dat de eerdere kracht is afgekoeld. Er is geen sprake van oververhitting, maar ook nog geen nieuwe impuls omhoog.

De MACD beweegt net onder de nullijn. De rode histogrammen zijn zichtbaar, maar zwak. Dat past bij het idee van afwachten. Geen sterke verkoopdruk, maar ook geen overtuigend koopmoment. Samen met het lage volume bevestigt dit dat XRP spanning opbouwt. De Ripple verwachting voor de lange termijn blijft dan ook positief.

Wat gaat Ripple doen bij een echte uitbraak?

Voor een echte trendverandering moet XRP eerst door de zone rond $2,10 breken. Dat niveau werd meerdere keren afgewezen. Lukt dat wel, dan komt de volgende barrière rond $2,40 in beeld.

Daar ligt een zwaar weerstandsniveau dat eerder als draaipunt fungeerde. Een doorbraak daarboven zou het technische plaatje flink verbeteren. Dan wordt het verhaal anders. Dan praten we niet meer over consolidatie, maar over voortzetting van de bull run.

Belangrijk detail is dat een uitbraak zonder volume weinig zegt. Pas als het handelsvolume aantrekt en de z-score richting 1,5 of hoger beweegt, krijgt zo’n move echt betekenis.

Hoeveel kan Ripple waard worden in deze bull run?

De vorige all-time high ligt rond $3,84. Dat niveau blijft het grote richtpunt. Om daar te komen moet XRP eerst structureel boven $2 blijven en daarna stap voor stap hogere weerstanden uitschakelen.

Fundamenteel liggen er wel kaarten op tafel. XRP ETF’s laten over een langere periode duidelijke instroom zien. De totale net assets lopen op en de laatste dagen laten weer netto instroom zien. Dat geeft steun aan de koers, vooral tijdens rustige fases zoals nu.

Ook aan de verkoopkant zie je verlichting. Whale inflows naar exchanges zoals Binance nemen af. Dat betekent minder directe verkoopdruk vanuit grote spelers. Retail blijft relatief stabiel, wat wijst op vertrouwen, niet op paniek. Omdat Binance niet beschikbaar is in Nederland hebben we voor de liefhebbers een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges die wel beschikbaar zijn.

Whale XRP Flows to Binance Decline, Signaling Reduced Selling Pressure “Decline in whale flows since mid-December, although still at relatively high levels, is a positive sign in the medium term, as it reduces the likelihood of a sudden sell-off.” – By @ArabxChain pic.twitter.com/P646tKZe1u — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) January 8, 2026

Een koers boven $5 is in dit scenario niet onmogelijk, maar ook geen vanzelfsprekendheid. Dat vraagt om tijd, volume en bevestiging. Eerst terug naar de oude top. Daarna pas verder kijken.

