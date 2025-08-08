Het gaat goed met de XRP koers, maar ‘donkere wolken’ pakken zich wel samen boven de token. Ripple whales hebben in de afgelopen maand ruim $1,9 miljard aan XRP gedumpt. Wordt het buigen of barsten voor de Ripple koers?

Ripple whales dumpen ruim $1,9 miljard XRP

In de afgelopen maand hebben grote beleggers ruim 640 miljoen XRP tokens, goed voor een waarde van zo’n $1,9 miljard, van de hand gedaan. Dit blijkt uit informatie van CryptoQuant.

Dit is in principe geen slecht nieuws voor de Ripple koers: we zien vaker dat grote investeerders tijdens een crypto rally hun tokens verplaatsen of van de hand doen, met als doel deze later voor een goedkopere prijs terug te kopen. Aangezien XRP de afgelopen maand steeg, is het zodoende niet vreemd dat grote investeerders hun investeringen verzilveren.

Een dergelijk patroon zagen we eerder tussen januari en april van dit jaar, toen de XRP koers zeer bullish was. Nadat Ripple whales weer voor een nieuwe inflow zorgden, steeg de koers van de populaire token weer. Zonder de instroom van Ripple whales blijft de positie van de token echter zwak.

Hoe lang wachten Ripple whales?

Het is nu de vraag hoe lang Ripple whales durven te wachten voordat zij weer in de token investeren. Feit is dat institutioneel geld de drijvende kracht is achter de Ripple koers, waardoor de bewegingen van whales erg belangrijk zijn. Volgens The Enigma Trader, een analist op CryptoQuant, is er een dagelijkse Ripple whale inflow van 5 miljoen XRP nodig om de Ripple koers stabiel te houden. Mocht dit niet gebeuren, dan is een 30% crash mogelijk.

‘Bearish divergence’ op de XRP koers grafiek wijst uit dat de token support moet zien te vinden op $2,65. De EMA over de afgelopen 20 weken laat echter zien dat een daling van de Ripple koers naar $2,55 ook mogelijk is. Een val onder deze cijfers kan zorgen voor een koers van $2,06. Voor Ripple whales waarschijnlijk het ideale moment is om weer te kopen.

Tegelijkertijd zien we dat de RSI van de token flink gestegen is, momenteel naar 71,61. Hierdoor zit de token nog niet in de ‘overbought’ zone, die een aanstaande koersdaling impliceert, maar komt de token hier wel dichtbij.

Wat gaat XRP koers doen?

Tegelijkertijd zijn er de nodige redenen om aan te nemen dat de XRP koers, ondanks het uitblijven van inflows door Ripple whales, helemaal niet verder zal gaan dalen. Zo werd eerder vandaag bekend dat de SEC en Ripple Labs de juridische geschillen nu echt afgerond hebben. Verwacht wordt dat dit het vertrouwen van kleine investeerders en institutionele partijen in de XRP koers ten goede komt.

Dit hernieuwde enthousiasme voor de token valt nu al terug te zien in de XRP koers, die in de afgelopen week met ruim 11% steeg.

Inmiddels heeft Ripple alweer een marktkapitalisatie van $198 miljard te pakken. Dit zorgt ervoor dat de token behoorlijk stabiel lijkt: diepe dalingen of grote stijgingen zijn, ondanks de Ripple whales, dus niet heel waarschijnlijk.

Je moet dus niet verwachten dat de Ripple koers binnenkort nog eens x50 of x100 gaat. Dit voorrecht is doorgaans alleen voorbehouden aan nieuwe crypto’s zoals meme coins. Een goed voorbeeld hiervan is TOKEN6900, een cryptoproject dat zich momenteel nog in de presale bevindt. Deze crypto zal met een marktkapitalisatie van slechts $5 miljoen gelanceerd worden, en heeft dus anders dan de XRP koers nog wel de potentie om met x100 of meer te stijgen.

