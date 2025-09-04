Ripple’s NVT ratio stijgt met 441%: wat betekent dit voor de XRP koers?

De XRP koers bewoog de afgelopen dagen rond $2,84, een prijsniveau dat eerder veel kopers aantrok. Dit niveau fungeert nu, met het toenemende handelsvolume en de groeiende interesse van institutionele beleggers, opnieuw als een belangrijke steun voor de Ripple munt. Kan de XRP koers deze zone vasthouden, of volgt er alsnog een daling?

De XRP koers test belangrijke prijszone

XRP beweegt binnen een dalend kanaal. Technische analyses laten zien dat de XRP koers steun vond bij $2,81, terwijl de Fibonacci niveaus rond $2,75 en $2,65 extra verdedigingspunten bieden. Een doorbraak onder deze prijsniveaus kan de weg openen richting lagere doelen, zoals $2,52 en $2,15.

Aan de bovenkant ligt rond $3,20 een prijszone waar de Ripple koers eerder weerstand ondervond. Dit maakt de huidige beweging rond $2,84 extra belangrijk.

De NVT ratio stijgt met 441%

De Network Value to Transactions (NVT) ratio steeg in korte tijd met 441%. Deze indicator vergelijkt de waarde van het netwerk met de transacties op de blockchain.

Een hoge NVT betekent dat de marktwaarde sneller stijgt dan het aantal transacties. Zulke pieken gingen in het verleden vaak vooraf aan correcties. Koersdalingen treden echter niet altijd direct op, zeker wanneer een koers langere tijd consolideert.

De Spot Taker CVD benadrukt verkoopdruk

De Spot Taker Cumulative Volume Delta (CVD) toonde de afgelopen 90 dagen een duidelijke verkoopdominantie. De verkooporders overtroffen daarbij structureel de kooporders.

Dit wijst op winstnemingen en een beperkte absorptie door kopers. Voor de bulls blijft het daardoor lastig om het momentum te keren, tenzij de steun rond $2,81 opnieuw XRP kopers aantrekt.

XRP toont liquidation clusters rond $2,80

De Binance liquidation heatmap laat grote liquiditeitsclusters zien tussen $2,80 en $2,85. Dit betekent dat veel handelsposities rond dit niveau kwetsbaar zijn voor liquidaties.

Als de XRP prijs onder $2,81 zakt, kunnen deze liquidaties de koersdaling versnellen richting $2,65. Zulke clusters werken tegelijkertijd ook als een trekpunt: wanneer de bears hun grip verliezen, kunnen short squeezes de XRP koers juist weer omhoog duwen.

