De juridische strijd tussen Ripple en de SEC is nu echt ten einde. Aan het eind van de veldslag staan beide partijen nog steeds overeind, wat met name voor Ripple Labs als een zegen zal gelden. Wat zijn de drie belangrijkste lessen voor de crypto markt die andere projecten, investeerders en regelgevers kunnen trekken?

Les 1: De SEC staat gunstiger tegenover crypto

Het onderzoek van de SEC naar Ripple Labs werd gestart in december 2020, aan het einde van de eerste termijn van president Trump. De aanklacht tegen het bedrijf was dat het bedrijf met XRP in feite geen cryptomunt aanbood, maar een ongeregistreerd beurseffect. Dit is strafbaar volgens de Amerikaanse wetgeving. Als gevolg van deze beschuldiging werd de altcoin van veel exchanges verwijderd.

Rechter Analisa Torres gaf beide partijen deels gelijk: de verkoop aan institutionele partijen was inderdaad illegaal, maar de handel in XRP door gewone investeerders geschiedde volgens de regels. Dit werd door de crypto markt gepresenteerd als een zege voor Ripple Labs, aangezien de token weer terugkeerde op de exchanges. Tegelijkertijd moesten Ripple Labs en de SEC wel een schikking treffen aangaande de illegaal verlopen verkoop van XRP aan institutionele investeerders.

Hierbij zette de SEC aanvankelijk hoog in: de beurswaakhond eiste $2 miljard van Ripple Labs. Na uitvoerige onderhandelingen werd er uiteindelijk geschikt op $125 miljoen.

✅SEC’s has officially withdrawn its appeal. Now it's time to start approving all #XRP ETFs 💥🚀 pic.twitter.com/Jt6OODHnnF — XRP ARMY © (@XRP_ARMY_RIPPLE) August 23, 2025

Het feit dat de SEC met een dergelijk lage schikking akkoord gaat, toont aan dat de houding van de beursbewaker tegen crypto veranderd is – er wordt niet langer op crypto gejaagd. Hierdoor is de crypto verwachting van veel traders verhoogd. Het tweede presidentschap van Trump (die zelf een pro-crypto draai heeft gemaakt) wordt aangevoerd als een reden voor het positieve nieuwe crypto beleid, maar ook de omarming door grote banken, overheden en financiële instellingen zal een rol spelen.

Les 2: De crypto markt heeft duidelijke wetgeving nodig

Een andere belangrijke les die uit de rechtszaak tussen Ripple en SEC kan worden getrokken is het feit de duidelijke wetgeving nodig is om juridische problemen te voorkomen.

Ripple Labs heeft nooit kwaadwillende intenties gehad met de lancering van XRP, en wilde ook nooit de regels overtreden. Het probleem is echter dat er op het moment dat de zaak begon nog geen duidelijk framework lag, waardoor veel zaken voor eigen interpretatie vatbaar waren.

Dit is gelukkig snel aan het veranderen: in de VS ziet men het belang van duidelijke wetgeving in, en worden er nu rap allerlei regels voor de crypto markt opgesteld. Ook in Europa zien we een dergelijk patroon, onder meer met het nieuwe MiCAR regulatoir framework.

Duidelijke (internationale) wetgeving geeft tokenmakers houvast en voorkomt dat zij, mogelijk zonder het zelf te weten, wetten overtreden. Dit kan een hoop juridisch gesteggel achteraf besparen.

Les 3: Tokenhouders zetten in op hun crypto verwachting

Op het moment dat het juridische onderzoek van de SEC naar Ripple werd aangekondigd, stond de token op $0,5789. De paniek die ontstond triggerde een val naar $0,2217.

Opvallend is dat de token zich, al voordat rechter Torres een uitspraak had gedaan, wist te herstellen. De bullish crypto markt van 2021 zorgde ervoor dat de token steeg naar $1,5624, terwijl de juridische strijd toen in volle gang was. Een duidelijk teken dat traders inzetten op hun crypto verwachting, en niet op de actualiteit.

Na de uitspraak van rechter Torres in juli 2023 kende de XRP koers wel een kleine stijging, maar hield de groei geen stand. Dit komt omdat de gehele crypto markt op dat moment weinig reden tot enthousiasme gaf; ook hier won de verwachting het van de actualiteit.

Eenzelfde patroon zien we in december 2024: Trump is verkozen tot president, en de crypto verwachting is enorm. Juist in deze periode (waarin de SEC nog een boete van $2 miljard eist) stijgt de Ripple koers naar $2,6084.

Was Ripple vs SEC een wijze les?

Brad Garlinghouse (CEO Ripple Labs) en Gary Gensler (het voormalige hoofd van de SEC) zullen het ongetwijfeld niet eens zijn met de stelling dat Ripple vs SEC eigenlijk een ‘blessing in disguise’ is geweest. Desondanks valt er wel wat voor te zeggen, omdat het vertouwen in de crypto markt juist dankzij deze rechtszaak kon groeien.

Projecten, investeerders en regelgevers weten dankzij deze rechtszaak en de lessen die hieruit getrokken konden worden precies wat zij wel en niet kunnen of mogen doen. Hierdoor is de sector vrij om binnen de juridische mogelijkheden te groeien.

