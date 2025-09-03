XRP laat na maanden van correctie opnieuw veerkracht zien tegenover Ethereum. De XRP koers vond recent steun rond het niveau van $2.75, een zone die in het verleden vaker het startpunt was voor nieuwe opwaartse bewegingen. Deze stabilisatie valt samen met positieve signalen uit momentum indicatoren, zoals RSI en MACD, die wijzen op een mogelijke heropleving van de koopkracht. Opent dit de deur naar een nieuwe fase voor Ripple?

De XRP koers toont positieve signalen

De technische analyses van XRP wijzen op bullish divergences op zowel de dagelijkse als 3-daagse koersgrafieken. Een bullish divergence ontstaat wanneer de prijs lager blijft, maar indicatoren zoals de Relative Strength Index (RSI) al stijgen. Dit kan een voorbode zijn van een omslag in de trend.

De RSI staat inmiddels boven het neutrale niveau van 50. Ook de MACD bevindt zich nog in positief gebied. Beide indicatoren laten zien dat de neerwaartse druk afneemt en dat er ruimte ontstaat voor een volgende fase in de markt.

De Ripple munt blijft stabiel tegenover de dollar

Naast de verhouding met Ethereum is de XRP koers ten opzichte van de dollar ook opvallend stabiel gebleven. Al negen maanden consolideert het token rond eerdere hoge slotkoersen. Zo’n lange periode van zijwaartse bewegingen wijst erop dat marktdeelnemers bereid zijn deze waardering vast te houden.

Dit soort consolidatie creëert vaak een stevige basis. Omdat de Ripple koers boven eerdere prijsniveaus standhoudt, neemt de kans op een sterke neerwaartse beweging af. Het geeft de markt immers een fundament waarop nieuwe koopinteresse kan bouwen.

One more confluent factor to support my thesis below of $XRP outperformance over $ETH in the coming weeks/months: We have already printed confirmed daily bull divs on the XRP/ETH pairing and are currently in the process of printing one on the D3 timeframe as well. Add this to… https://t.co/Zp7X8MxN48 pic.twitter.com/WXjflEYOqu — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) September 2, 2025

De structuur en bredere marktdynamiek van XRP

Het bredere beeld toont een typische crypto cyclus: een sterke stijging, gevolgd door correctie, en daarna een fase van stabilisatie. XRP verdedigde belangrijke zones en wist zo de druk van de bears te weerstaan.

Vergeleken met Ethereum, dat dicht bij zijn weerstandsniveaus blijft, lijkt de Ripple munt juist sterker in zijn basis. Dit verschil in structuur kan ertoe leiden dat XRP relatief beter presteert wanneer er opnieuw kapitaal richting de altcoin markt stroomt.

