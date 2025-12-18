De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft vandaag nieuwe guidance gepubliceerd voor broker dealers die crypto assets in bewaring houden. Het gaat om interim richtlijnen voor crypto custody onder de bestaande effectenwetgeving. Daarmee geeft de SEC voor het eerst sinds de FTX-crash duidelijke handvatten aan institutionele partijen. De reactie op de cryptomarkt is gemengd. Op korte termijn zie je druk op de koersen. Op langere termijn is dit juist positief voor adoptie van grote crypto’s zoals Bitcoin en XRP.

Crypto nieuws: SEC brengt vandaag nieuwe guidance uit

De SEC Trading and Markets Division publiceerde vandaag interim guidance over hoe crypto brokers assets mogen bewaren onder Rule 15c3-3. Deze regel draait om klantbescherming en scheiding van assets. De kern is simpel. De SEC accepteert dat broker dealers crypto in custody nemen, zolang ze voldoen aan strikte voorwaarden. Denk aan veilige opslag van private keys, sterke interne controles, een risicoanalyse van de gebruikte blockchain en een duidelijk noodplan bij technische of financiële problemen.

Belangrijk is dat deze guidance geldt voor crypto assets die als effect worden gezien. Dat gaat bijvoorbeeld om tokenized aandelen en schuldtitels. De SEC noemt dit expliciet een tussenstap. Er komen later waarschijnlijk formele wetswijzigingen. Voor nu is dit vooral bedoeld om institutionele spelers duidelijkheid te geven, zodat ze niet langer aan de zijlijn blijven staan.

Bitcoin nieuws: waarom dit goed is voor institutionele adoptie

Voor Bitcoin is dit nieuws absoluut positief. Grote banken, brokers en vermogensbeheerders liepen tot nu toe tegen onduidelijkheid aan rond custody. Ze mochten vaak wel handelen, maar niet zelf crypto bewaren voor klanten. Dat remde adoptie. Met deze guidance weten partijen waar ze aan toe zijn.

Dit vergroot de kans dat meer gereguleerde instellingen Bitcoin diensten gaan aanbieden. Denk aan custody oplossingen, structured products en institutionele handelsplatformen. Dat vergroot de vraag op lange termijn. De huidige Bitcoin koersreactie doet daar weinig aan af. Die wordt vooral gedreven door onzekerheid en winstnemingen na eerdere stijgingen.

Op korte termijn zie je vaak dat markten schrikken van het woord regulering. In werkelijkheid is duidelijke regulering juist nodig om kapitaal aan te trekken. Zeker in de VS, waar compliance een harde eis is.

Bitcoin koers: waarom volatiliteit logisch is

De Bitcoin koersverwachting reageerde licht negatief op de aankondiging. Dat lijkt tegenstrijdig, maar is logisch. Bitcoin wordt nog steeds sterk verhandeld door korte termijn traders. Die reageren op headlines, sentiment en technische niveaus. Institutionele adoptie werkt trager. Dat zie je niet in één dag terug in de koers.

Historisch gezien volgt prijsactie vaak pas maanden later. Eerst komt duidelijkheid. Daarna infrastructuur. Pas daarna stroomt kapitaal binnen. Dat patroon zag je ook bij eerdere ETF-goedkeuringen en regulatoire stappen.

Ethereum koers: indirect effect via tokenisatie

De Ethereum koers reageerde vergelijkbaar met Bitcoin. Ethereum profiteert vooral indirect van deze SEC stap. Veel tokenized assets draaien op Ethereum of compatibele netwerken. Als broker dealers nu duidelijkheid krijgen over custody, wordt tokenisatie aantrekkelijker. Dat betekent meer gebruik van smart contracts, settlement on-chain en institutionele use cases.

Op korte termijn blijft ETH meebewegen met de bredere markt. Op langere termijn versterkt dit de rol van Ethereum als infrastructuurlaag voor financiële producten.

Ripple nieuws: duidelijkheid versterkt XRP use case

Voor Ripple en XRP is dit nieuws extra relevant. De XRP verwachting wordt vaak genoemd in de context van institutionele betalingen en settlement. Duidelijke regels rond custody en trading maken het eenvoudiger voor financiële instellingen om met XRP te werken, zeker in gereguleerde omgevingen.

Hoewel XRP zelf niet expliciet wordt genoemd in de guidance, helpt elke stap richting helderheid. Ripple positioneert zich al jaren als brug tussen traditionele finance en crypto. Deze ontwikkeling sluit daar naadloos op aan.

XRP koers: korte druk, sterkere basis

De XRP koers liet vandaag volatiliteit zien. Dat past bij de bredere marktbeweging.

Toch is de onderliggende trend interessant. Naarmate regelgeving duidelijker wordt, verdwijnt een belangrijk bezwaar tegen XRP bij banken en brokers. Minder juridische ruis betekent meer ruimte voor implementatie. Op lange termijn kan dit bijdragen aan bredere adoptie, vooral in cross border payments en settlementoplossingen.

Grote crypto: waarom regels juist nodig zijn

Grote cryptomunten hebben meer te winnen bij duidelijke regels dan kleine tokens. Bitcoin, Ethereum en XRP richten zich steeds meer op institutionele gebruikers. Die eisen compliance, toezicht en juridische zekerheid. Zonder dat blijft kapitaal weg. Deze SEC guidance laat zien dat de VS voorzichtig maar concreet stappen zet. Geen verbod. Geen vrije markt zonder regels. Maar een gecontroleerd kader waarin innovatie mogelijk blijft.

Wat gaat crypto doen: vooruitblik na deze SEC stap

De vraag ‘Wat gaat crypto doen?’ leeft sterk onder beleggers. Het eerlijke antwoord is dat de korte termijn grillig blijft. Volatiliteit hoort bij een markt in transitie. De lange termijn wordt echter steeds duidelijker. Meer regels. Meer institutionele deelname. Minder cowboypraktijken. Dat betekent niet dat elke coin profiteert. Projecten zonder duidelijke use case of governance krijgen het juist lastiger. Kapitaal verschuift richting kwaliteit en infrastructuur.

Waarom Bitcoin Hyper nu interessant is

In deze fase van de markt zoeken veel beleggers naar projecten die inspelen op de volgende adoptiegolf. Bitcoin Hyper is daar een voorbeeld van. Deze coin richt zich op schaalbaarheid en snelheid binnen het Bitcoin ecosysteem. Het combineert de veiligheid van Bitcoin met extra functionaliteit voor transacties en toepassingen.

Bitcoin Hyper positioneert zich als aanvulling, niet als vervanging. Dat maakt het aantrekkelijk in een markt waarin Bitcoin steeds meer wordt gezien als digitaal fundament. Naarmate institutionele partijen actiever worden, groeit ook de vraag naar oplossingen die bovenop Bitcoin bouwen.

Daarnaast zit Bitcoin Hyper nog in de presale fase. Dat brengt risico met zich mee, maar ook potentieel. In een markt die zich herstructureert door regelgeving, kunnen dit soort projecten profiteren van kapitaal dat zoekt naar groei binnen een meer volwassen crypto omgeving.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale