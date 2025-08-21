De senator van Wyoming, Cynthia Lummis, maakte onlangs duidelijk dat ze een poging gaat doen om de nieuwe crypto wetgeving genaamd de Market Structure Bill in stroomversnelling te brengen. Deze nieuwe crypto wetgeving moet voor Thanksgiving op het bureau van Donald Trump liggen. Wat betekent deze nieuwe wetgeving voor de cryptomarkt?

Senator Wyoming kondigt nieuwe crypto wetgeving aan

Wyoming staat bekend als een van de meest pro-crypto staten van Amerika. Deze staat heeft al meerdere pogingen gewaagd om hun aandeel binnen de cryptomarkt verder uit te breiden. Deze pro-crypto houding is met name te danken aan de Republikeinse senator Cynthia Lummis. Cynthia Lummis is een van de meest prominente voorstanders van cryptocurrencies binnen de Amerikaanse politiek.

Deze senator heeft nu een belangrijke uitspraak gedaan. Lummis vindt het namelijk belangrijk dat de nieuwe Market Structure Bill nog voor Thanksgiving wordt goedgekeurd door Donald Trump. Thanksgiving vindt eind november plaats.

Lummis: U.S. Crypto Market Structure Bill Expected to Be Finalized This Year U.S. Senator @SenLummis stated that legislation on crypto market structure is expected to be completed within the year. She noted that the Senate will reconvene on September 3, with the goal of passing… pic.twitter.com/AQHNOj6lgA — MetaEra (@MetaEraHK) August 20, 2025

De Market Structure Bill moet een opvolger worden van de Genius Act, Clarity Act en Anti-CBDC Bill. Al deze nieuwe wetten moeten een belangrijke rol gaan spelen in de vormgeving van de Amerikaanse cryptomarkt. In principe gaan al deze wetten bepalen hoe de crypto wetgeving er in de toekomst uit gaat zien. Daarnaast is de Anti-CBDC Bill er om een nationale stablecoin te voorkomen. Op deze manier wil Amerika de opmars van een gecentraliseerde stablecoin tegengaan.

Crypto adoptie onder institutionele investeerders moet toenemen

De Market Structure Bill moet nu duidelijker in beeld gaan brengen wat de rollen zijn van de SEC en CFTC als het aankomt op het toezicht houden van cryptocurrencies. Het is een soort opvolging van de eerdere wetgeving, wetten die al goedgekeurd werden door de senaat.

Voor Lummis is deze nieuwe wet een volgende stap in het realiseren van meer crypto adoptie onder institutionele investeerders. Deze wet staat ook wel bekend als het Trump crypto initiatief. Door de regulatie rondom cryptocurrencies duidelijker vast te leggen, denkt Lummis dat financiële instituten sneller zullen investeren.

De huidige cryptocurrencies bevinden zich namelijk nog op een relatief grijs gebied als het aankomt op regulatie. Deze nieuwe wetgeving moet een einde brengen aan dit grijs gebied en het daardoor makkelijk maken voor grote bedrijven om te investeren in de veelbelovende cryptomarkt.

Deze ontwikkeling is uiteraard veelbelovend te noemen voor de cryptomarkt als geheel. Meer institutionele interesse zorgt namelijk voor een instroom van nieuw kapitaal en daar horen mooie winsten bij.

Deze winsten lijken in deze fase van de cryptomarkt ook wel hard nodig te zijn. Want vrijwel de gehele top 10 van de cryptomarkt heeft over de afgelopen week meerdere procenten aan waarde verloren.

