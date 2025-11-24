Bitcoin is hard onderuit gegaan deze week: de Bitcoin koers dook onder $90.000 en daarmee zitten we officieel in een bear market — meer dan 26% onder de ATH van $126.000. Met ruim $1 miljard aan ETF-uitstroom in één week voelt het bijna als een Bitcoin crash, en dat zorgt voor veel onrust binnen het huidige Bitcoin nieuws. De grote vraag die nu overal speelt: wat gaat Bitcoin doen in deze markt?

Bitcoin verliest belangrijke technische niveaus

Ook technisch ziet het er niet goed uit. De BTC koers is onder de 50-week moving average gezakt, iets wat vaak wordt gezien als een teken van zwakte. Daarnaast dreigt er een death cross te ontstaan, waarbij het korte gemiddelde onder het lange gemiddelde zakt. Analisten noemen nu twee belangrijke zones: eerst rond $82.000, en als dat breekt zelfs de regio rond $55.000, een gebied dat in eerdere bear markets een soort bodem vormde. Dat klinkt heftig, maar het laat zien hoe serieus deze daling wordt genomen binnen deze mogelijke crypto crash.

Macroproblemen drukken extra op de markt

De daling komt niet uit het niets. In de financiële wereld groeit de onzekerheid over renteverlagingen in de VS, en er zijn zorgen over liquiditeit. Zelfs populaire AI-aandelen zijn de laatste weken hard gedaald. Dat sluit aan bij het bredere beeld in de markt, waar dezelfde onrust naar voren komt. Daardoor trekken beleggers massaal weg uit risicovolle markten, en crypto voelt dat als eerste. Bitcoin profiteerde dit jaar juist van vertrouwen en grote instroom via ETF’s, maar nu dat omslaat, draait het sentiment snel. Daardoor wordt de Bitcoin voorspelling voor de komende maanden ineens een stuk spannender.

Bitcoin ETFs with $250m in outflows, $3b out in past month, about 2.5% of total assets, 97.5% hanging in there. Still $23b YTD which is amazing. People forget just how much lifting was done 18mo prior to selloff. All told not too bad considering the “extreme fear” mood. pic.twitter.com/KyrVQhGppC — Eric Balchunas (@EricBalchunas) November 18, 2025

Twee mogelijke kanten op

Toch denken niet alle experts hetzelfde. De optimistische kant zegt dat grote partijen nog steeds bezig zijn met adoptie, nieuwe fondsen voorbereiden en Bitcoin opnemen in hun strategie. Volgens hen is deze daling een normale correctie binnen een langere trend, en kan Bitcoin op termijn zelfs richting een nieuwe Bitcoin rally gaan als het sentiment herstelt.

De pessimistische kant ziet dit juist als het begin van een langere, moeilijke periode. Zij denken dat $82.000 slechts een tussenstop is en dat Bitcoin pas rond $55.000 echt tot rust komt. Voor hen voelt het alsof een nieuwe crypto-winter is begonnen.

Wat brengen de komende weken?

Het wordt spannend. Wanneer Bitcoin onder de huidige steunzones daalt en de uitstroom uit ETF’s blijft toenemen, kan de Bitcoin koers snel verder wegzakken. Wanneer de markt zich stabiliseert en er positief nieuws over rente of liquiditeit verschijnt, kan deze dip juist het begin zijn van een nieuw herstel. December wordt dus een beslissende maand, zowel voor de korte termijn als voor elke nieuwe Bitcoin voorspelling: gaat Bitcoin richting $82.000, of zet het juist de eerste stap naar een mogelijke Bitcoin rally?

