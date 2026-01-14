De cryptomarkt dendert door, en mogelijk zitten er op korte termijn fraaie resultaten in het vat. In de Bitcoin voorspelling van sommige traders wordt inmiddels uitgegaan van een groei naar $100.000. Ook de Ethereum koers kan een flinke stap maken, om nog maar te zwijgen van een mogelijke XRP rally. Wat gaat crypto doen?

Bitcoin voorspelling van $100.000

Bitcoin lijkt bezig met een fraaie rally. In de afgelopen 7 dagen steeg de koers van de token met 1,33%. Het grootste gedeelte van deze groei kwam gisteren (13 januari) tot stand: toen kon de token de stap zetten van $91.000 naar $95.000. Winstnemers hebben ervoor gezorgd dat daar nu nog $94.942 van over is.

Significanter is echter de grote stap die de token in de afgelopen weken al kon zetten. Over een maand gezien steeg de waarde van Bitcoin met 7,67%. Van een Bitcoin koers zoals op 19 november, toen de token onder de $85.000 dook, zijn we inmiddels ver verwijderd.

Ook het sentiment rondom de token lijkt volledig gekeerd: waar men enkele weken geleden nog bang was voor een grote crypto crash is er nu volop vertrouwen. Dit komt mede tot uiting in de Bitcoin voorspelling van sommige traders, die stellen dat $100.000 op de korte termijn weer mogelijk moet zijn.

$BTC $100k is the magnet After 54 days of chop, breakout this week is highest odds – Rallying on work days

– Spot bid is leading

– ETFs are buying https://t.co/2HiMmcKWk0 pic.twitter.com/ndflTKQ824 — Xremlin (@0x_gremlin) January 14, 2026

Dit positieve sentiment komt onder meer tot uiting bij de ETF inflows: in de afgelopen dagen werd er voor maar liefst $870 miljoen in deze producten geïnvesteerd. Ook de RSI van Bitcoin (66) geeft aan dat een flinke stijging in het verschiet zou kunnen liggen.

Ook Ethereum koers wijst richting crypto bull run

In de afgelopen week wist Ethereum support te vinden bij haar 50-daagse Exponential Moving Average (EMA) op $3139. Gisteren leek de token een nieuwe stap te zetten, maar de $3300 kon niet worden vastgehouden.

Volgens veel experts heeft de Ethereum koers een stijging naar $3500 tot $3700 nodig om van deze notering boven de $3300 een duidelijke support te maken.

Wat helpt bij het realiseren van deze koers is het feit dat investeerders wederom vertrouwen in Vitalik Buterin en zijn team lijken te hebben. Dit komt tot uiting in whale aankopen en Ethereum ETF inflows: sinds januari is er sprake van een instroom van zo’n $240 miljoen.

Komt er alsnog een XRP rally?

De XRP koers wijkt in dit overzicht duidelijk af, aangezien de token van Ripple Labs juist een dramatische week doormaakt. Deze week daalde de koers met 8%, terwijl in de eerste dagen van het jaar juist zo’n sterke rally werd neergezet.

De $2,39 die de token, gedreven door het enthousiasme van investeerders, op 6 januari haalde, blijft voorlopig nog wel even uit zicht. Met de huidige $2,11 kunnen investeerders echter alsnog tevreden zijn: ten opzichte van een maand geleden is er sprake van een 6,75% groei.

Institutionele investeerders lijken bovendien vertrouwen te hebben in de token. Afgezien van 7 januari (-$17 miljoen) werd er dit jaar tot nu toe op elke handelsdag een inflow genoteerd bij de XRP ETF producten. Mogelijk komt de $2,35 dus sneller in beeld dan veel investeerders nu denken.

Met het oog op de verwachte ontwikkeling bij de grote tokens staan veel investeerders nu ook klaar om in kleine cryptomunten te stappen. Dat is niet zo vreemd, want door hun kleinere marktkapitalisatie kunnen deze tokens vaak grotere stijgingen neerzetten dan de grootste altcoins en Bitcoin. Bovendien zorgen zij vaak voor technologische ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden binnen de cryptowereld.

Investeerders krijgen vertrouwen in nieuwe meme coin

Een goed voorbeeld van een dergelijke token is Bitcoin Hyper ($HYPER), de eigen token van een Layer 2 die de snelheid van Solana naar Bitcoin wil brengen met een slimme bridge. Voor traders en developers zal dit resulteren in snellere transacties, meer schaalbaarheid en lagere kosten.

Tijdens de presale wist $HYPER al meer dan $30 miljoen op te halen. Dit geeft aan dat investeerders vertrouwen hebben in de token, en een exchange listing steeds dichterbij komt. Wie nog voor een vaste prijs toe wil slaan, zal er dus op tijd bij moeten zijn.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale