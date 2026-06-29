Standard Chartered, een van de grootste banken ter wereld, verlaagde zijn XRP koersdoel voor 2026 fors van $8 naar $2,80. Toch is de bank op de lange termijn juist positiever geworden. We zetten de nieuwe cijfers op een rij en leggen uit wat ze waard zijn.

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Waarom de XRP koers verwachting omlaag ging

De bank bracht zijn doel voor eind 2026 terug van $8 naar $2,80, een verlaging van zo’n 65 procent. Volgens crypto analist Geoff Kendrick, hoofd digitale activa bij Standard Chartered, komt dat vooral door de markt. Beleggers rekenen op minder renteverlagingen, en dat maakt risicovolle beleggingen zoals crypto minder aantrekkelijk.

Daar kwam een zware koersval bij. Begin 2026 beleefde de cryptomarkt zijn slechtste periode in bijna vier jaar. De XRP koers zakte even naar $1,16 en handelt nu rond $1,04. De XRP koers verwachting voor de korte termijn werd daardoor flink naar beneden bijgesteld.

Hoeveel kan XRP waard worden op lange termijn

Het verrassende deel: terwijl het doel voor 2026 daalde, gingen de doelen voor de jaren erna juist omhoog. Standard Chartered ziet een mogelijke XRP rally voor zich als Ripple zijn netwerk voor internationale betalingen verder uitbouwt. Hoeveel XRP waard kan worden, hangt dus vooral af van het gebruik in de praktijk.

De nieuwe roadmap van de bank ziet er zo uit:

2026: $2,80

2027: $7

2028: $12,60

2029: $19,60

2030: $28

Vooral 2027 is belangrijk. Daar stopt de verwachting met leunen op alleen de markt en moet XRP bewijzen dat grote bedrijven het echt gaan gebruiken. Voor wie de beste altcoins in de gaten houdt, is dat het echte keerpunt.

Wat beleggers met de XRP koers kunnen

Wat kun je met deze cijfers? Allereerst laten ze zien dat zelfs een grote bank verdeeld is: somber op korte termijn, hoopvol op lange termijn. Voor wie overweegt om XRP te kopen, is dat een belangrijk signaal om niet alleen naar de komende weken te kijken.

De huidige XRP koers ligt ver onder alle doelen van de bank. Tegelijk waarschuwen de targets dat de weg omhoog jaren kan duren. Wie wil instappen, doet dat meestal via een betrouwbare crypto exchange en spreidt het risico. Niets hiervan is beleggingsadvies, want koersen kunnen altijd hard dalen.

Onze analisten plaatsen er een kanttekening bij. “De langetermijndoelen klinken mooi, maar ze staan of vallen met de vraag of Ripple zijn betalingsnetwerk echt op grote schaal aan de praat krijgt,” aldus het analyseteam van Coinspeaker.

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