Swift en Ripple liggen frontaal tegenover elkaar in de strijd om de toekomst van grensoverschrijdende betalingen. Terwijl Swift inzet op stablecoins en tokenized deposits, blijft Ripple vertrouwen op XRP als neutrale brugvaluta. De vraag dringt zich op: zijn deze twee zwaargewichten vijanden of kunnen ze ooit partners worden in de crypto betalingen race? In dit artikel gaan we hier dieper op in en wat dit betekent voor de verwachting van Ripple.

Swift-topman noemt XRP ‘dead chain walking’

Er is een felle discussie ontstaan in de wereld van digitale betalingen nadat Tom Zach, Chief Innovation Officer bij Swift, openlijk de rol van XRP in het internationale bankwezen van tafel veegde. In een video die door BULLRUNNERS op X werd gedeeld, stelde Zach dat banken ook in de toekomst de voorkeur zullen geven aan interne betaalrails, getokeniseerde deposito’s of gereguleerde stablecoins zoals USDC in plaats van XRP. 😳HEATED DEBATE BETWEEN SWIFT AND RIPPLE #XRP pic.twitter.com/Ae7BJm3k41 — BULLRUNNERS (@BullrunnersHQ) September 6, 2025

Volgens hem kwalificeert XRP niet als een deposito, is het geen gereguleerd geld en kan het niet op bankbalansen worden opgenomen. Daarom, zo betoogde hij, zullen financiële instellingen het niet gebruiken als onderdeel van hun kerninfrastructuur voor afwikkeling.

Daarnaast bestempelde hij de digitale munt zelfs als een ‘dead chain walking’ en benadrukte hij dat banken neutraal bestuur nodig hebben, in plaats van betaalrails die worden gecontroleerd door één enkel bedrijf zoals Ripple.

Swift en Ripple botsen over toekomst betalingssystemen

De uitspraak leidde al snel tot felle reacties vanuit de XRP-gemeenschap, die benadrukte dat de XRP Ledger al meer dan tien jaar zonder onderbreking functioneert. Aanhangers voerden aan dat XRP onafhankelijk is van één enkele instelling en daarmee juist een neutrale brugfunctie kan vervullen voor afwikkelingen tussen banken.

Zij wezen erop dat er wereldwijd nog altijd biljoenen dollars vaststaan in vooraf gefinancierde rekeningen om grensoverschrijdende betalingen mogelijk te maken. Volgens hen lossen bankspecifieke oplossingen zoals de interne betaalrails van JPMorgan of de netwerken van HSBC deze inefficiënties niet op zodra geld tussen verschillende instellingen moet bewegen. XRP zou dit probleem wegnemen door een schaalbare en neutrale afwikkelingsoptie te bieden die voorfinanciering overbodig maakt.

Ripple en Swift strijden om dezelfde klanten

In de video werd verder benadrukt dat Ripple en Swift in feite dezelfde internationale klanten proberen te bedienen. Beide bedrijven willen grensoverschrijdende transacties moderniseren, maar hun aanpak verschilt sterk. Swift zet in op getokeniseerde deposito’s en stablecoins, terwijl Ripple XRP blijft positioneren als oplossing voor liquiditeits- en afwikkelingsuitdagingen.

Zach benadrukte dat liquiditeit op zichzelf onvoldoende is om te voldoen aan de eisen van banken, waarbij juridische afdwingbaarheid minstens zo belangrijk is. Ripple-aanhangers daarentegen wezen erop dat het bedrijf al jarenlang samenwerkt met toezichthouders in belangrijke rechtsgebieden. Na de afwijzing van de beroepsprocedures in de zaak met de SEC heeft Ripple zijn positie op het gebied van compliance versterkt en breidt het zijn On-Demand Liquidity-corridors verder uit.

Vijanden of partners in de crypto betalingen race?

Ripple en Swift zijn eerder rivalen dan partners in de race om de toekomst van grensoverschrijdende betalingen. Swift zet in op gereguleerde stablecoins en tokenized deposits, terwijl Ripple vertrouwt op XRP als neutrale brugvaluta. Beide strijden om dezelfde klanten, maar hun oplossingen botsen in visie en uitvoering.

