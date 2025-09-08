De XRP koers beweegt rond $2,87 nadat het Ripple token een wekenlange neerwaartse trendlijn heeft doorbroken. Dit technische signaal wijst op hernieuwde kracht in de XRP markt. Het eerstvolgende belangrijke prijsniveau ligt bij $3,00, terwijl rond $2,70 de belangrijkste steun zichtbaar is. Kan de XRP koers binnenkort naar een nieuwe all-time high stijgen?

Technische analyse van de XRP koers

Op de koersgrafiek is duidelijk te zien dat de XRP koers door een dalende trendlijn is gebroken. Dit soort doorbraken worden vaak als teken gezien dat de bears terrein verliezen en de bulls meer controle krijgen. Het prijsniveau van $2,70 fungeert als cruciale grens: zolang de Ripple koers daarboven blijft, behouden de bulls het voordeel.

Volgens een bekende trader kan dit patroon een swing long fase inluiden. Dat betekent dat de XRP koers niet alleen naar $3,00 kan bewegen, maar mogelijk ook richting hogere zones als er genoeg momentum ontstaat.

$XRP Looks like a solid long with a stop loss below 2.70 Breakout of the trendline and it’s a clear swing long to ATHs pic.twitter.com/cOswSfDmNk — Daink (@TraderDaink) September 7, 2025

Bredere marktcondities versterken een XRP uitbraak

De bredere marktomgeving ondersteunt deze koersbeweging. Bitcoin bleef de afgelopen periode stabiel rond belangrijke prijsniveaus, wat vaak gunstig uitpakt voor altcoins. Wanneer BTC minder volatiliteit laat zien, krijgen andere cryptomunten meer ruimte om een eigen trend neer te zetten.

Daarnaast bevindt de altcoin markt zich als geheel in een fase van herstel, waardoor er extra liquiditeit richting blockchain projecten als XRP stroomt. Dit maakt de recente uitbraak overtuigender.

Mogelijke scenario’s voor de Ripple koers

Als de XRP koers boven $2,70 blijft en overtuigend door $3,00 breekt, kijken cryptoanalisten naar prijszones tussen $3,20 en $3,60 als volgende hindernissen.

Succesvolle doorbraken van deze niveaus kunnen op termijn opnieuw speculatie over een all-time high op gang brengen.

