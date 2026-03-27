De cryptomarkt ervaart op 27 maart 2026 flinke verkoopdruk. Na een periode van relatieve rust zijn de koersen van de belangrijkste munten omlaag gedoken. Beleggers maken zich zorgen over de onzekerheid rondom Iran en de tegenvallende cijfers van Amerikaanse fondsen. Hieronder bekijken we de status van de top 3 crypto munten.

Bitcoin koers onder druk door ETF outflows

De Bitcoin koers is vandaag gezakt naar een niveau van $68.500. Dit komt grotendeels door een negatieve stroom bij de Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Voor het eerst in dagen stroomt er meer geld uit de fondsen dan erin komt. Dit zorgt voor onrust bij handelaren die hoopten op een snelle stijging naar nieuwe records.

Daarnaast speelt de geopolitieke situatie in Iran een grote rol. Wanneer er internationale spanningen zijn, kiezen veel beleggers voor minder risico. Ze verkopen hun digitale bezit en vluchten naar stabielere waarden. Als de prijs onder de $68.000 zakt, kunnen we een verdere daling verwachten. Wie liever via een crypto broker handelt, houdt de technische steunniveaus nu nauwlettend in de gaten.

Ethereum koers en XRP koers volgen de daling

Niet alleen Bitcoin heeft het zwaar, ook de rest van de markt kleurt rood. De Ethereum koers is teruggevallen naar $2.050. Analisten wijzen naar een gebrek aan nieuwe kopers op dit prijsniveau. Veel mensen wachten af wat de markt gaat doen voordat ze instappen.

De XRP koers laat een vergelijkbaar beeld zien en staat nu op $1,36. Hoewel XRP vaak een eigen koers vaart, is de verkoopdruk nu te groot om te negeren. De algemene crypto koers index staat flink lager dan gisteren, wat invloed heeft op het hele ecosysteem.

Hier zijn de belangrijkste factoren die de markt nu beïnvloeden:

Geopolitieke onrust: Spanningen in het Midden-Oosten zorgen voor angst bij investeerders.

ETF data: De uitstroom uit spot Bitcoin ETF's verzwakt het vertrouwen.

Winstnemingen: Na de recente stijgingen kiezen veel handelaren eieren voor hun geld.

Wat gaat crypto doen in de komende dagen?

De grote vraag is natuurlijk: wat gaat crypto doen na deze daling? De markt kijkt vooral naar de wekelijkse sluiting. Als Bitcoin boven de $68.000 kan blijven, is een herstel mogelijk. Als dit niveau sneuvelt, kan de weg naar beneden verder openliggen. Voor wie op zoek is naar alternatieven, kan kijken naar de beste altcoins om te zien welke munten wel veerkracht tonen.

Het is voor beleggers verstandig om op de hoogte te blijven van de Bitcoin koers verwachting om niet verrast te worden door plotselinge bewegingen. De komende 48 uur zijn cruciaal voor het bepalen van de trend voor de rest van de week.