De oorlog tussen de VS, Israël en Iran houdt financiële markten al weken in zijn greep. De Bitcoin koers schommelt tussen $60.000 en $73.000 en beleggers zoeken naar veilige havens. Toch zijn er crypto’s die juist profiteren van de onrust. Welke dat zijn en waarom leggen we hieronder uit.

Bitcoin als digitaal goud tijdens geopolitieke onrust

Bitcoin wordt steeds vaker vergeleken met goud. Tijdens de eerste schokken van het conflict daalde de koers weliswaar naar $65.112, maar het herstel volgde snel. Waar de S&P 500 en Aziatische beurzen fors daalden, hield Bitcoin relatief stand.

🚨ASIAN AND AUSTRALIAN MARKETS DUMP AFTER TRUMP’S SPEECH As President Trump hints at an US escalation in Iran over the next 2-3 weeks, markets have reacted adversely. > South Korean Kospi index is down more than -4% > Japan’s Nikkei index falls nearly-3% > Australian ASX200… pic.twitter.com/Sc4iTzYxq3 — Coin Bureau (@coinbureau) April 2, 2026

Analisten wijzen erop dat centrale banken mogelijk moeten ingrijpen met stimulerend beleid als de oorlog langer aanhoudt. Dat zou extra liquiditeit in de markt brengen, wat historisch gezien goed is voor de Bitcoin koers verwachting. Het digitaal goud narratief wint daarmee aan kracht bij institutionele beleggers.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Stablecoins: de stille winnaar van het conflict

Misschien wel het meest opvallende crypto nieuws van deze week: Iran eist betalingen in stablecoins en Chinese yuan voor doorvaart door de Straat van Hormuz. Volgens een rapport van Bloomberg hanteert de Iraanse Revolutionaire Garde een tolsysteem waarbij scheepvaartbedrijven betalen met USDT of yuan. De startprijs ligt rond $1 per vat olie.

Dit bewijst dat stablecoins een reële functie vervullen in internationale handel, zelfs in oorlogstijd. Voor beleggers die willen weten welke crypto kopen verstandig is, bieden stablecoins stabiliteit terwijl de rest van de markt beweegt.

Privacy coins profiteren van sanctiedruk

De derde categorie die profiteert zijn privacy coins zoals Zcash. Nu westerse sancties steeds strenger worden en de IRGC actief crypto gebruikt om restricties te omzeilen, groeit de vraag naar anonieme transacties. De crypto verwachting voor privacy coins hangt daarmee direct samen met geopolitieke ontwikkelingen.

Iraanse burgers zelf stappen ook massaal over op crypto. Met een inflatie van 40 tot 50% en een instortende rial zoeken miljoenen mensen een uitweg. Dat zorgt voor groeiende adoptie die verder gaat dan speculatie. Wie de toekomst crypto in kaart wil brengen, kan niet om deze trend heen.

Wat gaat crypto doen bij verdere escalatie?

De komende weken zijn cruciaal. Trump hintte op een einde van het conflict binnen twee tot drie weken, maar zijn toespraak van 2 april bood geen concreet pad naar de-escalatie. Zolang de Straat van Hormuz beperkt open blijft, houdt de druk op energieprijzen aan.

Voor beleggers betekent dit: Bitcoin blijft een macro speelbal maar wint op termijn, stablecoins bewijzen hun nut in de echte wereld, en privacy coins groeien door sanctiedruk. Wie via een betrouwbare crypto broker wil inspelen op deze dynamiek, doet er goed aan de geopolitieke ontwikkelingen scherp te volgen.