Het huidige crypto nieuws lijkt alleen maar bearish te zijn. Diverse analyses geven echter aan dat al te veel negativiteit niet nodig is: mede dankzij Trumps economische beleid (of beter gezegd: het gebrek daaraan) zou de crypto markt in 2026 een bull run kunnen beleven, en is een $5 biljoen marktkapitalisatie niet uitgesloten. Wat gaat crypto doen?

Crypto nieuws na crash

In de afgelopen weken was het crypto nieuws bijzonder bearish. Dat is niet zo vreemd, want veel positieve berichten waren er niet te geven: de marktkapitalisatie van alle tokens gezamenlijk daalde naar $3 biljoen, waar eerder nog $4,2 biljoen werd genoteerd. In slechts 40 dagen tijd was bijna een kwart van de crypto markt verloren gegaan.

De effecten waren onder meer groot bij Bitcoin, dat daalde van $125.00 begin oktober naar $80.000 op het dieptepunt medio november. Sommige andere grote altcoins kregen nog zwaardere klappen, en daalden veelal met 30% tot 50% in waarde.

Inmiddels is er echter wel weer reden voor (lichte) positiviteit. Zo is de Bitcoin koers aardig aangetrokken (inmiddels stabiel op $90.000) en denken investeerders dat de crypto markt mede wegens het aangekondigde economische beleid van Trump weer verder kan stijgen.

Hoe Trump crypto bull run veroorzaakt

Voor 2026 heeft de Amerikaanse president de nodige mogelijkheden om een bull run te veroorzaken. Een sterke combinatie van factoren zorgt ervoor dat bij sommigen de crypto verwachting nu al toeneemt.

Allereerst is daar het plan om ‘Dividend Checks’ uit te keren aan alle Amerikanen met een laag inkomen, ter waarde van $2000 per stuk. Dit zorgt voor zo’n $300 tot $450 miljard aan extra liquiditeit. Wel moet gesteld worden dat niet al dit geld richting de cryptomarkt zal stromen: veel ontvangers zullen het geld gebruiken om hun medische zorg, benzine of dagelijkse boodschappen mee te betalen. Desondanks zal een deel hiervan zeker terugvloeien naar de crypto markt, mogelijk in verschillende stappen.

Daarnaast zal in 2026 Jerome Powell de voorzittershamer van de Federal Reserve moeten inleveren; zijn termijn eindigt en hij kan niet opnieuw aangesteld worden. Trump mag als president een vervanger aanwijzen, en de verwachting is dat hij een pro-crypto econoom kiest voor deze belangrijke positie. Eerder heeft de SEC onder Trump al een leiderschapswissel doorgemaakt, waarbij een pro-crypto koers gekozen is. Dit resulteert onder meer in gesprekken die gevoerd worden over de invoering van een Nationale Bitcoin Reserve, een andere mogelijk bullish aanjager van de crypto markt in 2026.

🇺🇸 Treasury Secretary Bessent says the Trump administration is removing all regulatory barriers against Bitcoin & crypto. pic.twitter.com/XSFxrk30HY — Bitcoin Junkies (@BTCjunkies) November 26, 2025

In 2025 was er bovendien al het nodig bullish crypto nieuws omtrent de acties van TRUMP. Zo tekende hij de GENIUS act, die stabelcoins in de VS reguleert. De echte gevolgen hiervan (namelijk een brede adoptie onder grote financiële partijen) zullen we vermoedelijk in het komende jaar zien. Een van de grootste investeerders zal mogelijk de VS zelf zijn: winsten uit bijvoorbeeld de importheffingen van Trump kunnen deels in crypto worden geïnvesteerd.

Vraagtekens bij crypto verwachting

Uit het verleden kunnen we echter leren dat we nooit teveel waarde aan de beloften van Donald Trump dienen te hechten (vraag maar aan zijn eerste twee vrouwen). Het is dan ook zeker niet gezegd dat de Amerikaanse president al zijn ambities kan verwezenlijken. Zo kan er onder meer een pushback vanuit het congres verwacht worden, aangezien zowel democraten als republikeinen niet overtuigd zijn van het $2000 dividend plan.

Ook is het maar de vraag of Trump een geschikte pro-crypto voorzitter voor de FED kan vinden: risico’s aan een te ver reikend cryptobeleid zijn er immers ook, zoals een sterk toenemende inflatie.

Bovendien heeft Trump allerlei handelsoorlogen aangekondigd met verschillende andere landen: dit kan de crypto koers drukken omdat het macro-economische onrust veroorzaakt.

Wat gaat crypto doen?

Ondanks de verschillende waarschuwing lijkt het waarschijnlijk dat de crypto rally, die in oktober een halt werd toegeroepen, in 2026 hervat zal worden. Nu al stappen institutionele partijen (zoals crypto whales) weer in bij de bekende digitale tokens. Hierdoor is een sterke groei weer mogelijk – en kan nog in Q1 2026 mogelijk de $5 biljoen marktkapitalisatie gehaald worden.

Na de sterke groei van Bitcoin en de grootste altcoins is het mogelijk dat er een all out altseason ontstaat. Dit is een periode waarin nieuwe cryptomunten met potentie vaak enorm snel in waarde stijgen. Tokens die nu nog in de presale zitten, bijvoorbeeld PepeNode ($PEPENODE) kunnen in zo’n geval binnen enkele dagen 1000x meer waard worden.

Dit maakt het verleidelijk om nu al in te stappen bij crypto’s als PepeNode. Deze meme coin heeft bovendien het voordeel dat het een eigen P2E mining game heeft, waarmee investeerders echte rendementen kunnen verdienen. Dit spel is al tijdens de presale beschikbaar. Ook kent PepeNode een eigen stakingprogramma, met een dynamisch rendement dat nu op 538% (!) ligt.

APY so good even mother nature wants a taste 😉https://t.co/FaKIaBoHfa pic.twitter.com/LUszW4YwYp — PEPENODE (@pepenode_io) November 25, 2025

Met het oog op de verwachtingen voor 2026 kan het verstandig zijn om nu al in de Bitcoin koers te stappen: extra rendement verdienen én je ideaal voorbereiden op het aanstaande altseason doe je door nu in PepeNode te stappen.

Nu naar de Pepenode presale