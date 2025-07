De Bitcoin koers blijft voorlopig boven de $118.000, maar achter de schermen maken traders en beleggers zich zorgen. Volgens meerdere analisten van Wall Street zijn er duidelijke aanwijzingen dat de huidige bull run zijn einde nadert. In navolging van eerdere marktcycli signaleert men nu vijf concrete indicatoren die wijzen op een oververhitte markt, en mogelijk een aanstaande crypto crash.

1. Explosieve groei van speculatieve assets

Eenzelfde patroon als tijdens de bull run van 2021 lijkt zich opnieuw te vormen. Aandelen van bedrijven die verlies maken schieten omhoog, meme stocks maken een comeback en de interesse in altcoins en risicovolle tokens neemt toe. Denk aan bedrijven als Opendoor, Krispy Kreme en GoPro die ondanks tegenvallende fundamentals grote koerswinsten boeken. Ook cryptokoersen volgen dit pad, met stevige stijgingen van tokens zonder bewezen product of winstmodel. Historisch gezien luidt dit vaak het einde in van een fase van irrationeel enthousiasme.

2. Bedrijven kopen meer Bitcoin

Bedrijven zoals Trump Media, MicroStrategy en Marathon Digital bouwen hun balans op met Bitcoin. Op papier lijkt dat bullish, maar critici waarschuwen dat dit gedrag crypto transformeert tot een hefboom op aandelen (en andersom). Wanneer de Bitcoin koers daalt, zal dat ook de aandelen van deze bedrijven raken, wat het risico op een grote sell-off vergroot. Deze opstelling maakt de markt kwetsbaarder, zeker nu er tientallen bedrijven zijn die deze Bitcoin treasury strategy volgen.

3. Valuatie indicatoren raken gespannen

Niet alleen in aandelenmarkten, maar ook binnen crypto wordt het steeds minder lonend om risico’s te nemen. De equity risk premium (het extra rendement voor het houden van aandelen ten opzichte van staatsobligaties) is bijna nul. Dat betekent dat het beloningsverschil tussen risk en no-risk assets verdwijnt, wat wijst op overwaardering. In crypto vertaalt zich dit naar extreem hoge multipliers (zoals de MVRV en NVT ratio) bij grote coins, waaronder Bitcoin en Ethereum.

4. Macro-economische onzekerheid neemt toe

Hoewel de Amerikaanse economie relatief veerkrachtig blijft, zijn er tekenen van vertraging. De inflatie trekt weer aan, de arbeidsmarkt verzwakt en particuliere bestedingen beginnen af te nemen. Tegelijkertijd is de rente hoog en blijven centrale banken voorzichtig. In zo’n klimaat zijn traders doorgaans minder bereid om risico te nemen, waardoor de instroom in crypto afneemt. Een afkoelende economie betekent historisch gezien ook een minder gunstige omgeving voor risicovolle activa zoals Bitcoin.

5. Euforie onder retail traders

De laatste fase van een bull market wordt vaak gekenmerkt door irrationeel gedrag van retail traders. Dat zien we nu terug in de stijging van meme coins, NFT hype en het toenemende aantal margin traders op crypto exchanges. Veel nieuwe traders stappen in zonder kennis van fundamentele analyse, enkel gedreven door FOMO. In combinatie met de hoge leverage op de markt is dat een recept voor aanzienlijke correcties zodra de trend weer omdraait.

Wat betekent dit voor de crypto markt?

Hoewel deze vijf signalen niet garanderen dat een crash eraan komt, zijn ze alle vijf zorgwekkende indicatoren die historisch voorafgingen aan eerdere bearmarkten. Traders moeten nu dus alert zijn, zeker nu de Bitcoin koers zich op recordhoogtes bevindt zonder duidelijke fundamentele drijfveren.

Of de markt werkelijk instort, hangt deels af van externe factoren zoals regelgeving, macro-economie en sentiment. Maar wie de grafieken uit 2017 en 2021 naast die van nu legt, ziet meer dan toevallige gelijkenissen. De huidige bull run is krachtig, maar fragiel.

Een realistische verwachting is dat de crypto markt op korte termijn te maken krijgt met een stevige correctie van 20-30%, zoals vaker voorkomt binnen bull markten. Of dat het begin is van een langdurige bear market, valt nu nog niet te zeggen. Wat wel duidelijk is, is dat de tijd van willekeurig en euforisch kopen voorbij lijkt.

