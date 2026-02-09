Een crypto expert voorspelt een mogelijke Cardano ($ADA) crash na de recente korte ADA rally. Ondanks het herstel vanaf $0,22 blijven on-chain data, dalende open interest en een zwakke technische structuur wijzen op aanhoudende neerwaartse druk. Hieruit rijst dan ook de vraag of je je Cardano nu moet verkopen.

In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de veelbelovende crypto.

Cardano veert op na dip naar $0,22

De Cardano koers corrigeerde vorige week met meer dan 5%, mede door de sectorbrede crypto crash, en zakte vrijdag richting het dieptepunt van 21 oktober 2023 op $0,24. Toch sloot ADA de dag positief af nadat het een bodem van $0,22 bereikte, het laagste niveau sinds medio juni 2023. Op het moment van schrijven, maandag, handelt ADA rond $0,27.

Als ADA herstelt, kan de koers de opleving doortrekken richting het 38,2% Fibonacci-retracementniveau op $0,29 (gemeten van de top van 14 januari op $0,42 tot de bodem van vrijdag op $0,22).

De Relative Strength Index (RSI) staat op 35 en veert op vanuit oversold-gebied, wat wijst op afnemend bearish momentum. Voor een duurzaam herstel moet de RSI boven het neutrale niveau uitkomen.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD)-lijnen bewegen naar elkaar toe, terwijl de rode histogram-balken onder het neutrale niveau afnemen, wat duidt op verzwakkende bearish kracht. Toch blijft de opwaartse kracht voorlopig beperkt, mede door de aanhoudende bearish signalen uit meerdere on-chain indicatoren. Laten we deze beter bekijken:

ADA open interest stort in

Om te beginnen, laat de derivatenmarkt een bearish beeld zien. Gegevens die op 9 februari werden gedeeld door crypto expert Joao Wedson tonen aan dat de open interest van Cardano sterk is gekrompen, van $1,6 miljard naar ongeveer $334 miljoen. Deze beweging wijst erop dat veel hefboomposities zijn gesloten, in plaats van dat ze zijn doorgerold naar nieuwe speculatieve posities.

ADA (Cardano) Open Interest has collapsed from $1.6B to $334M. But there’s a detail very few are noticing. Major players have closed their ADA positions aggressively. The key insight lies in where open interest is now concentrated. Back in 2023, Binance controlled over 80% of… pic.twitter.com/N9R8TgfRhC — Joao Wedson (@joao_wedson) February 8, 2026

Wedson wees ook op een verschuiving in waar die open interest zich nu bevindt. In 2023 was Binance goed voor meer dan 80% van de open interest in ADA, terwijl de rest dun verspreid was over andere exchanges. Dat beeld is inmiddels veranderd. Het aandeel van Binance is gedaald naar 22%, terwijl Gate.io nu het grootste deel in handen heeft met 31%.

Volgens Wedson is deze verandering relevant. Hij verwijst naar Solana ($SOL) als voorbeeld, waarbij de sterkste rally samenviel met een stijgende dominantie van Binance in de derivatenmarkt. Toen die dominantie afnam, koelde ook de prijssterkte af.

In het geval van Cardano suggereert deze versnipperde verdeling dat de hefboomposities niet langer geconcentreerd genoeg zijn om een scherpe opwaartse beweging te ondersteunen.

Bearish signalen stapelen zich op

Daarnaast ondersteunt de Supply Distribution-data van Santiment een bearish Cardano-verwachting, omdat bepaalde whales hun blootstelling verminderen en zo de verkoopdruk vergroten.

De metric laat zien dat whales met tussen de 10 miljoen en 100 miljoen ADA (blauwe lijn) sinds vrijdag in totaal 180 miljoen tokens hebben verkocht. In dezelfde periode hebben houders met 1 tot 10 miljoen ADA (gele lijn) slechts 10 miljoen tokens geaccumuleerd, waardoor er netto 170 miljoen ADA is verkocht.

Daarnaast bevestigt ook de funding rate van Cardano het bearish beeld. Deze metric draaide zondag negatief en staat momenteel op -0,0070%. Dit betekent dat shortposities de longs betalen, wat wijst op een negatief marktsentiment rond ADA.

Met al deze negatieve on-chain indicatoren rijst de vraag: wat gaat Cardano doen?

Trend wijst op verdere daling voor ADA

Kijkend naar de grafiek lijkt een nieuwe Cardano crash waarschijnlijk. Herstelpogingen worden al wekenlang afgeremd doordat ADA onder de 100-daagse Exponential Moving Average (EMA) blijft handelen. De zone rond $0,32 is bij elke opleving afgewezen, wat dit niveau bevestigt als een belangrijke weerstand.

In de grafiek is een duidelijk patroon van lagere toppen en lagere bodems zichtbaar. De koers beweegt dicht langs de onderste Bollinger Band, wat de neerwaartse druk in stand houdt.

De zone rond $0,27, die eerder als vraaggebied fungeerde, wordt opnieuw getest, maar nu met minder koopkracht. Zolang ADA onder $0,30 blijft, blijft het neerwaartse risico centraal staan.

Kortom, de prijsactie wijst nog steeds op een geleidelijke daling, waarbij de zone tussen $0,24 en $0,25 het volgende aandachtspunt vormt, tenzij ADA met hoog volume boven de 100-daagse EMA weet uit te breken.

Of je Cardano moet verkopen, hangt vooral af van je strategie. Op de korte termijn lijkt een verdere daling niet uitgesloten, maar voor de lange termijn kunnen deze lagere niveaus juist een interessante instapkans vormen.