De Bitcoin koers kreeg deze week een zware klap. De koers daalde kortstondig tot rond de $70.000, het laagste niveau in ongeveer 15 maanden. De plotselinge beweging zorgde voor onrust op de markt, terwijl één prominente ondernemer nog altijd een bullish vooruitzicht vasthoudt. Wat gaat Bitcoin doen na deze crypto crash?

Bitcoin crash door liquidaties en macrodruk

De Bitcoin crash werd versneld door grootschalige liquidaties. In totaal werd circa $750 miljoen aan ‘leveraged’ posities weggevaagd. Dit zorgde voor een kettingreactie waarbij dalingen elkaar snel opvolgden. Tegelijkertijd zakte de totale marktwaarde terug naar $2,59 biljoen.

Macro-economische factoren speelden ook een belangrijke rol. Een sterkere dollar, onzekerheid rond het rentebeleid en geopolitieke spanningen zorgden voor extra druk op risicovolle assets. Ook Bitcoin whales bleven relatief afwachtend, wat bijdroeg aan de lage liquiditeit tijdens de daling.

Liquidatie heatmaps wijzen echter op een belangrijke zone tussen $78.000 en $85.000. In dit gebied ligt veel open interest, waardoor een beweging richting deze niveaus kan versnellen als het sentiment draait.

Crypto AI voorspelling blijft positief

Opvallend is dat meerdere AI-modellen ondanks het sombere sentiment een herstel verwachten. Volgens ChatGPT is de huidige daling deels het gevolg van een klassieke capitulatiefase, waarbij zwakke handen uit de markt worden gedrukt. Vaak volgt hier een technische rebound op.

Deze Bitcoin voorspelling wordt versterkt door de verwachting dat liquidaties nu grotendeels zijn uitgeput. Zodra de koers stabiliseert, kan dit ruimte bieden voor herstel richting hogere niveaus. Voormalig CEO van BitMEX Arthur Hayes blijft zelfs op langere termijn extreem bullish. Hij verwacht dat een ruim monetair beleid en het printen van meer geld Bitcoin richting 2028 naar $1 miljoen kan duwen.

Analisten zien de huidige fase vooral als een stressmoment binnen een bredere cyclus, niet als het einde van Bitcoin. Wees daarom slim en positioneer je vroeg in crypto presales zoals Bitcoin Hyper ($HYPER).

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) brengt eindelijk programmeerbaarheid naar Bitcoin. Als eerste Bitcoin Layer 2 met smart contracts combineert het de veiligheid van Bitcoin met de snelheid van de Solana Virtual Machine. Via de Canonical Bridge verplaats je BTC non-custodial tussen Layers, met lage latency en snelle uitvoering.

De $HYPER presale draait om vroege deelname, een publieke verkoop en directe staking beloningen. De token wordt gebruikt voor gas, staking en governance, terwijl developers eindelijk DeFi, NFT’s en games kunnen bouwen op Bitcoin zelf.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale