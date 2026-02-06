Schokkend Ethereum nieuws: de koers van de token daalde gisteren tot onder de $2000. Opvallend is dat tijdens deze crypto crash niet alleen Ethereum whales de token van de hand deden, maar dat ook token oprichter Vitalik Buterin flink verkocht. Wat gaat Ethereum doen?

Ethereum koers daalt onder $2000 tijdens crypto crash

In de afgelopen 24 uur is de Ethereum koers voor het eerst sinds mei 2025 onder de $2000 gedoken. Over een hele week gezien is er sprake van een grote daling in waarde bij de token, die in totaal meer dan 30% van haar waarde moest inleveren.

Ethereum is niet de enige token die het zwaar heeft. Zo zakte de Bitcoin koers gisteren tot onder de $70.000 en kon XRP pas op $1,15 support vinden.

Ethereum whales verkopen tokens

Uit een analyse van Santiment blijkt dat veel traders, waaronder ook Ethereum whales, bearish zijn geworden op de token. Dit heeft tot gevolg gehad dat in de afgelopen dagen veel grote partijen ETH op de markt gekomen zijn.

📊 Sentiment has turned extremely bearish toward Bitcoin and Ethereum following crypto's major downswing this past week. XRP is seeing a more optimistic outlook among traders. 😱 As we know, markets move opposite to the fear & greed of retail traders. There remains a strong… pic.twitter.com/1U23pQ48D6 — Santiment (@santimentfeed) February 4, 2026

Onder meer Vitalik Buterin, oprichter van de token, heeft flink verkocht. In drie dagen tijd deed hij liefst 2972 tokens ($6,69 miljoen) van de hand.

JUST IN: Ethereum Founder Vitalik Buterin sold 2,972 ETH for $6.69 million over the past 3 days. pic.twitter.com/cKALksDnth — Watcher.Guru (@WatcherGuru) February 5, 2026

Dit zorgde voor verschillende panic sells: als de meest prominente figuur verkoopt tijdens een correctie, dan is er immers weinig aanleiding om groei te verwachten.

Buterin ondersteunt Ethereum blockchain

Anderen zien in de verkopen van Buterin echter bullish Ethereum nieuws: de zakenman gebruikt zijn eigen vermogen om de Ethereum blockchain te ondersteunen. Dat hij dit zou gaan doen, had hij al aangekondigd in een tweet.

In these five years, the Ethereum Foundation is entering a period of mild austerity, in order to be able to simultaneously meet two goals: 1. Deliver on an aggressive roadmap that ensures Ethereum's status as a performant and scalable world computer that does not compromise on… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 30, 2026

Bovendien is de verkoop van ongeveer 3000 tokens voor Buterin niet zo relevant: hij is namelijk een van de grootste Ethereum whales met 240.000 ETH in zijn crypto wallet.

Wat gaat Ethereum doen na dit nieuws?

Achter de verkopen van Buterin moet dus vooral ondersteuning voor de ETH koers op de lange termijn gezien worden, wat bullish Ethereum nieuws is. Desondanks blijven markt en sentiment bearish.

Op de lange termijn kan de Ethereum koers weer stijgen, al zijn er wel uitdagingen. Zo krijgt het netwerk onder meer concurrentie van Bitcoin Hyper, dat met een Layer 2 Solana snelheid voor Bitcoin beschikbaar maakt. Hierdoor neemt de utility van BTC flink toe.

