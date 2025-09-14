Q4 van 2025 staat voor de deur, en investeerders maken zich nu al klaar voor snelle stijgingen. Oktober, november en december zijn doorgaans bullish maanden voor de gehele markt. Met name XRP, Chainlink en Pi Coin lijken kans te maken in de komende maanden de beste crypto te worden. Welke token moet je nu kopen voor de hoogste rendementen?

Beste crypto maanden staan voor de deur

Het begin van Q4 is vrijwel elk jaar een bullish periode voor Bitcoin en veel andere crypto´s. In augustus en september presteert de token doorgaans matig, om vervolgens in oktober flink te stijgen. Tijdens goede cryptojaren wordt de groei ook doorgezet richting november en december alhoewel dit deels afhankelijk is van macro-economische omstandigheden en bull cycles.

Sinds 2018 is oktober niet meer bearish geweest voor Bitcoin, waardoor de herfstmaand dan ook de bijnaam ‘uptober’ heeft gekregen.

In 2024 steeg de Bitcoin koers in oktober met ruim 10%, en was de grote token in december een van de beste crypto’s met een groei van 37%. Hoewel de markt nu anders is, hopen veel investeerders dat dit patroon zich zal herhalen.

Daarbij geldt echter wel dat Bitcoin niet de beste crypto voor de hoogste rendementen zal zijn: het functioneert meer als een graadmeter voor de gehele cryptomarkt. Kleinere tokens met een sterk narratief hebben de potentie om hogere stijgingen neer te zetten. Met name XRP, Chainlink en Pi Coin pakken momenteel de spotlights, en lijken dan ook een flinke sprong te kunnen zetten. Welke crypto moet je nu kopen?

XRP en Chainlink zetten in op partnerschappen

Zowel XRP (Ripple) als Link (Chainlink) beheersen momenteel het cryptonieuws. Beide tokens zijn verschillend van aard en doelstelling, maar de grote overeenkomst tussen de twee is dat zij momenteel volop inzetten op partnerschappen met instanties en bedrijven binnen de TradFi sector.

Zo wist Chainlink, dat zich inzet om economische en financiële data on-chain te plaatsen, een flinke vis te vangen: er werd een partnerschap gesloten met het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken. De overheidsinstantie zal data leveren aan Chainlink, dat op haar beurt deze informatie op 14 verschillende chains kan plaatsen.

JUST IN: 🇺🇸 US Department of Commerce partners with Chainlink $LINK to bring "government macroeconomic data onchain." pic.twitter.com/fd6hjkgT1b — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 28, 2025

Sergey Nazarov, een van de oprichters van Chainlink, heeft al aangegeven dat zij als platform ook in gesprek zijn met andere Amerikaanse overheidsinstanties. Doel is om deze ambtenaren stapsgewijs de mogelijkheden van blockchain technologie te laten verkennen, om zodoende crypto adoptie eenvoudiger te maken.

Dit moet uiteindelijk de Chainlink koers een flinke boost geven. Deze staat momenteel op $24,79, een groei van 6% over de afgelopen 7 dagen. Chainlink is inmiddels de 12e crypto (gekeken naar marktkapitalisatie), wat aangeeft dat de weg naar boven is ingeslagen.

Ook Ripple Labs zit te azen op nieuwe partnerschappen, en had onlangs beet: met de Spaanse zakenbank BBVA is ‘een grote vis’ binnengehaald. De zakelijke gigant uit Spanje (ook actief in Latijns-Amerika) zal de Ripple chain gebruiken voor het aanbieden van haar crypto diensten.

Ripple Custody 🤝 @BBVA 🇪🇸 We're expanding our partnership with @BBVA, bringing our institutional-grade digital asset custody technology to Spain: https://t.co/28Mkejn1AH BBVA is responding to growing customer demand for crypto assets, with Ripple providing a secure and… — Ripple (@Ripple) September 9, 2025

De XRP koers kon mede dankzij dit nieuws van de $3,00 resistance een stevig support maken. Verwacht wordt dat de token onder invloed van het institutionele vertrouwen nog wat verder zal gaan stijgen. Mogelijk gaat de 8-jaar oude All-Time High van de XRP koers ($3,84) in oktober uit de boeken. Hiervoor is slechts een 20% groei nodig.

Is Pi Coin koers klaar voor groei?

Een andere token die de aandacht weet te trekken is Pi Coin. Deze token staat momenteel 43e op de lijst van beste crypto, met een marktkapitalisatie van $2,8 miljard. De token is vooral bekend vanwege het ‘mobile mining’ principe: door dagelijks op de app een knop in te drukken genereer je tokens.

Lange tijd zat Pi Coin in de testnet fase, waardoor tokenhouders wel Pi Coin onderling konden traden en vasthouden, maar deze munten niet naar andere exchanges konden sturen. Met de realisatie van de ‘migration’ moest de token dit jaar volledig live gaan. Het bleek echter noodzakelijk om van elke gebruiker de KYC-gegevens te controleren: een lastige taak, waardoor veel traders nog steeds op hun tokens wachten.

Ook de lancering van Pi Coin op grote exchanges wordt keer op keer uitgesteld, iets wat de Pi Coin koers uiteraard niet ten goede komt. Daarnaast zijn veel scammers en phishers actief die proberen tokenhouders hun bezittingen af te troggelen, en viel de release van een Pi Coin ETP op de beurs in Zweden ronduit tegen.

🗞️ We’re proud to expand our Nordic product suite with the launch of eight new SEK-denominated ETPs on @__Spotlight___ Stock Market – Valour now provides 85+ ETPs across Europe, reinforcing our leadership in regulated digital-asset investment solutions. 💬 “Nordic investors… pic.twitter.com/icfJ8FenmV — Valour (@ValourFunds) August 27, 2025

Desondanks kan de situatie snel veranderen, aangezien Pi Coin snel groeit en steeds meer media berichten over de token. Bovendien zijn er 25 miljoen investeerders die de token bezitten en proberen dagelijks te minen. Dit is erg toegankelijk omdat je er geen speciale apparatuur of kennis voor nodig hebt. Daarnaast blijkt uit on-chain data dat whales nog steeds bullish zijn op de token.

De Pi Coin koers kan zodoende snel stijgen, maar het team achter de token moet wel vaart zetten bij het oplossen van de problemen op het platform. Door de lagere marktkapitalisatie dan Link en XRP, heeft de Pi Coin koers de kans om (mits succesvol) extra grote rendementen te genereren.

Is Snorter Bot de beste crypto?

Een kleinere marktkapitalisatie geeft een cryptomunt een grotere kans op hoge rendementen. Wat dat betreft is ook Snorter Token, de eigen munt van het Snorter Bot platform, een kandidaat om de beste crypto van Q4 2025. Deze token zit momenteel nog in de presale, waar het in korte tijd $3,8 miljoen op heeft weten te halen.

Snorter Bot is een Telegram trading bot, die gebruikers in staat stelt om geautomatiseerd te traden in opkomende meme coins. De bot beschikt over MEV-protectie, honeypot detectie en een ‘fast sniping’ functie. Gebruik je de bot in combinatie met $SNORT, dan betaal je slechts 0,85% fees – minder dan de 3% tot 1,5% die veel andere bots vragen.

Snorter Bot kan zodoende na de exchange listing enorme rendementen opleveren. Wacht dus niet te lang wanneer je denkt dat dit de beste crypto van Q4 2025 is!

