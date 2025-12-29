De markt schrok wakker door een opvallend on-chain signaal. Er staat nog maar 1,5 miljard XRP op exchanges. Dat is het laagste niveau in jaren. Deze daling wordt vaak gezien als voorbereiding van grote koersbewegingen, zeker wanneer dit samenvalt met toenemende institutionele vraag.

XRP koers onder druk of juist klaar voor uitbraak

De XRP koers bereikt kritiek kruispunt en beweegt al weken rond de $1,88, maar achter de schermen verandert er veel meer. Minder aanbod op exchanges betekent dat er minder tokens direct te koop zijn. Zodra de vraag toeneemt, kan de prijs sneller reageren dan veel beleggers verwachten.

Dit patroon is eerder gezien bij andere grote altcoins vlak voor een sterke impuls omhoog. Investeerders houden de koersen nu in de gaten.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: $𝐗𝐑𝐏 𝐈𝐬 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐔𝐩 𝐋𝐢𝐤𝐞 𝟐𝟎𝟏𝟕 — $𝟑.𝟖𝟔 ➜ $𝟔.𝟐𝟐 ➜ $𝟏𝟏.𝟖𝟖 𝐀𝐫𝐞 𝐎𝐧 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐚𝐩 👀📈 Right now, $XRP price is expanding sideways with big swings. That exact behavior showed up right before the 2017 breakout. 🟢 𝐓𝐡𝐞… pic.twitter.com/Gb6VhbWh58 — Diana (@InvestWithD) December 28, 2025

Ripple nieuws wijst op institutionele verschuiving

Het recente Ripple nieuws laat zien dat grote partijen hun strategie aanpassen. Sinds november hebben ETF aanbieders als Franklin Templeton, Bitwise, Grayscale en 21Shares samen ongeveer 750 miljoen XRP opgekocht.

Deze tokens verdwijnen voornamelijk in institutionele custody. Dat verklaart waarom exchanges steeds leger raken terwijl de prijs rustig blijft.

XRP ETF haalt aanbod uit de markt

De rol van de XRP ETF wordt steeds groter. Inmiddels ligt het totaal aan beheerd vermogen rond de $1,24 miljard.

Elke nieuwe instroom haalt direct liquiditeit uit de markt, wat de beschikbare supply verder verkleint. Vooral in combinatie met lage retail verkoopdruk ontstaat zo een krappe markt. De XRP verwachting verandert onder analisten. Steeds vaker wordt 2026 genoemd als kantelpunt.

Dat heeft niet alleen te maken met ETF instroom, maar ook met regelgeving die meer duidelijkheid moet brengen voor institutioneel gebruik. De timing hiervan speelt een belangrijke rol in het grotere plaatje.

XRP whales bouwen posities op voor een lang termijn

On-chain data laat zien dat XRP whales niet stilzitten. De whales blijven hun posities uitbreiden. Grote wallets halen tokens weg van exchanges en slaan deze voor een lange tijd op.

Dit gedrag wijst meestal niet op korte termijn trading, maar op vertrouwen in hogere prijzen in de toekomst. Historisch gezien lopen dit soort bewegingen vaak maanden voor op de echte grote koersreactie.

Hoeveel kan Ripple waard worden met weinig verhandelbare tokens

De vraag hoeveel kan Ripple waard worden duikt steeds vaker op. Crypto analisten wijzen op een mogelijk supply shock begin 2026 als deze trend doorzet. Met zo weinig vrij verhandelbare tokens kan zelfs een kleine vraagstijging grote gevolgen hebben. Scenario’s tussen $5 en $10 worden daardoor niet langer als extreem gezien, maar als logisch gevolg.

In eerdere cycli was te zien dat Ripple stijgt zodra het aanbod daalt. Niet door hype, maar door simpele vraag en aanbod. Minder verkopers en meer holders creëren een stevige bodem onder de prijs.

De Clarity Act staat klaar en crypto analist ziet 2026 als crypto jaar

XRP ETFs are absorbing supply fast. With only ~1.5B XRP left on exchanges and ~750M absorbed in weeks, a supply shock is likely by early 2026. This aligns with the Clarity Act, forcing price discovery and enabling real institutional use. 2026 is the inflection point where XRP… pic.twitter.com/FVhwiVgi4B — {x} (@unknowDLT) December 26, 2025

Meerdere crypto anlisten praten erover dat 2026 het jaar wordt waar XRP verschuift van ‘een crypto coin’, naar een volwaardige asset die grote bedrijven helpt met de infrastructuur. De invoering van de Clarity Act in januari 2026 speelt hierbij ook een grote rol.

Deze wetgeving kan institutionele partijen eindelijk zekerheid geven, wat gaat zorgen voor nieuwe kapitaalstromen.

Binnen de lijst van beste altcoins schuift de focus duidelijk richting netwerken met echte toepassingen. XRP past prima in dit plaatje door zijn rol in internationale betalingen en liquiditeitsoplossingen.

Bitcoin Hyper optimaliseert het Bitcoin netwerk

In deze fase kijken beleggers ook naar infrastructuurprojecten zoals Bitcoin Hyper. Het project biedt een nieuwe Layer-2 laag op het huidige Bitcoin netwerk. Hierdoor worden transacties van Bitcoin sneller en goedkoper.

Nu kapitaal steeds krapper wordt, sluiten projecten als Bitcoin Hyper beter aan bij de nieuwe strategieën. Niet snelle hype, maar robuuste technologie en lange termijn visie bepalen de winnaars richting 2026.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale