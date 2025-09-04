Het laatste XRP nieuws zorgt opnieuw voor opschudding in de markt. VivoPower heeft geschiedenis geschreven als eerste NASDAQ-genoteerde bedrijf dat XRP als kern treasury asset adopteert. De XRP koers staat volop in de schijnwerpers door de baanbrekende $30 miljoen treasury lancering met Doppler Finance, als eerste stap richting een $200 miljoen Ripple treasury plan. Dit Ripple nieuws voedt speculaties dat de Ripple waarde in Q4 2025 zou kunnen exploderen richting $10 – een scenario dat de XRP verwachting 2025 flink opschroeft.

VivoPower pioniert met institutionele XRP adoptie

VivoPower International is het eerste beursgenoteerde bedrijf dat XRP niet alleen opslaat, maar ook actief inzet als yield-genererende corporate asset.

In juni 2025 implementeerde VivoPower Flare’s XRPFi framework, waarbij XRP wordt omgezet in FXRP en vervolgens wordt ingezet voor lending en liquiditeitsvoorziening. Hierdoor wordt XRP getransformeerd van passieve reserve naar actieve bron van inkomsten.

Ex-Ripple executives sturen strategie aan

De adoptiestrategie wordt geleid door ex-Ripple executives zoals Suneet Wadhwa en Adam Traidman (CEO SBI Ripple Asia). Volgens crypto analist Taro_Sakimono verbindt dit de treasury direct aan Ripple’s institutionele netwerk en de Aziatische strategie van SBI.

VivoPower, a NASDAQ-listed company, has become the first publicly traded firm to officially adopt an XRP-centered corporate treasury strategy. Unlike traditional corporates that merely hold digital assets, VivoPower integrated XRP as a core treasury asset and, in June 2025,… https://t.co/ULxW555Qrd pic.twitter.com/0twvVWcBOQ — 先物太郎 (@Taro_Sakimono) September 3, 2025

Daarbovenop is er backing van Saudi prins Abdulaziz bin Turki Abdulaziz Al Saud, een langetermijnhouder van XRP. Dit versterkt de institutionele geloofwaardigheid van het model en verhoogt de verwachtingen dat XRP stijgt richting nieuwe highs.

Zuid-Koreaanse connectie versnelt Ripple adoptie

VivoPower’s samenwerking met Doppler Finance in Zuid-Korea is cruciaal. Het land herbergt naar schatting 20% van alle circulerende XRP, wat de Ripple waarde rond $30 miljard vertegenwoordigt. Deze integratie opent de deur voor cross-border betalingen, stablecoins en getokeniseerde assets.

Everything Blockchain Inc. (EBZT) tekende een MOU met Flare om een vergelijkbare strategie te implementeren, wat aangeeft dat het concept van XRPFi uitgroeit tot nieuwe standaard voor beursgenoteerde bedrijven.

XRP verwachting 2025: AI voorspelt $10 doorbraak

Volgens AI-analyse van Elon Musk’s Grok ligt de basisrange van XRP tussen $3,50 en $5, met bullish scenario’s die oplopen tot $15. Met een ETF-goedkeuring zou de XRP verwachting 2025 zelfs $10 tot $25+ kunnen bereiken.

Elon Musk’s AI $Grok Sees Big Things Ahead for $XRP 🚀 According to Grok, XRP could be on the verge of a major breakout: Base: $3.5–$5

Bullish: $7–$15

With $ETF approval: $10–$25+ The right catalyst — like a U.S. ETF — could unlock a new era for XRP and push it to levels many… pic.twitter.com/588pIAC9Iu — COACHTY (@TheRealTRTalks) September 4, 2025

Deze voorspellingen onderstrepen dat hoewel XRP daalt op korte termijn door marktvolatiliteit, de fundamentals een scenario schetsen waarin XRP stijgt richting ongekende niveaus.

Bull run momentum door institutionele adoptie

Het VivoPower-model toont dat XRP niet langer enkel speculatief is, maar utility krijgt als treasury-instrument. Dit kan de XRP koers een ongekende boost geven. Het bedrijf creëert een loop waarbij opbrengsten uit XRP leningen worden geherinvesteerd, wat de Ripple koers structureel kan versterken.

Momenteel handelt XRP rond $2,77, maar als meer bedrijven dit model volgen, kan de vraag structureel toenemen. Voor investeerders is dit Ripple nieuws een teken dat adoptie van XRP stijgt, wat de discussie verandert van speculatie naar daadwerkelijke financiële infrastructuur.

Mine-to-earn revolutie in meme coins

Voor investeerders die extra willen profiteren van de verwachte bull run, introduceert Pepenode een innovatieve mine-to-earn benadering voor meme coins. De intuitive app laat gebruikers op een gemakkelijke wijze mee doen aan crypto mining, zo kan ook jij een echte crypto miner worden die passief crypto verdient vanuit je mobiele telefoon.

Met Pepenode kunnen investeerders crypto mining combineren voor enorme bonussen en tot 2.832% staking beloningen verdienen. Het platform biedt ook airdrops in populaire meme coins zoals $PEPE en $FARTCOIN voor topminers.

Crypto mining op Pepenode