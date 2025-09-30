Swift is van plan om zijn eigen blockchain ledger te lanceren en doet dit met behulp van Chainlink (LINK). Ruim 30 financiële instituties zullen zich aansluiten bij de functionerende blockchain, wat een kantelpunt binnen de digitale financiële sector aankaart. Nog niet eerder zagen we zoveel institutionele partijen deel uitmaken van een crypto-gerelateerd project.

Samenwerking positief effect op de koers van Chainlink

Doorgewinterde liefhebbers van XRP vinden het jammer dat Swift niet een samenwerking met Ripple is aangegaan om deze blockchain te bouwen. Tegelijkertijd zien we dat aanhangers van Chainlink een gat in de lucht springen. Niet alleen is de samenwerking tussen Chainlink en Swift positief, dit zou ook een positieve impact op de koers van Chainlink kunnen hebben.

Swift is dus van plan om zijn huidige systemen over te zetten richting de blockchain. Hierdoor zorgt het bedrijf ervoor dat de veiligheid naar een hoger niveau getild wordt, terwijl betalingen sneller kunnen worden verricht. Chainlink zorgt ervoor dat alle RWD (Real-World-Data) in de blockchain verwerkt wordt en zal de blockchain continu monitoren.

De revolutie binnen de crypto sector is van start gegaan. Het feit dat ruim 30 banken zich aangesloten hebben bij het betalingssysteem, geeft aan dat de wereld in een nieuw tijdperk treedt, waarbij onze digitale technologie steeds geavanceerder wordt.

XRP & LINK koers

De koersen van XRP en LINK kregen de afgelopen weken flinke klappen te verwerken. XRP wist een daling van 26% te verwerken, terwijl LINK ruim 28% onderuit ging vanaf de lokale top. Alhoewel deze twee altcoins een domper maken, wisten andere altcoins flinke stijgingen te vertonen. De altcoin season index gaf daarom afgelopen week ook voor een korte tijd een altseason aan.

Van de bovenstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van Chainlink zien over het afgelopen jaar. De altcoin maakt een consoliderende beweging en lijkt niet uit de range te willen breken. De samenwerking tussen Chainlink en Swift kan er mogelijk voor zorgen dat de koers van LINK de komende tijd weer een stijging gaat maken. Belangrijke koerslevels liggen rond $27, $34 en $52.

De koers van XRP staat er echter iets anders voor dan de koers van LINK. In de bovenstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van XRP over het afgelopen jaar zien. Wat opvalt is dat er een bull flag patroon zich aan het vormen is. Dit zou mogelijk kunnen resulteren in een verdere stijging voor de koers van XRP in de komende maanden. Dit jaar wist de altcoin een nieuwe all-time high te bereiken, terwijl dit LINK niet lukte. Belangrijke koerslevels voor XRP liggen rond $3,24 en $3,65.

